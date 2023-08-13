Акинфеев из-за дискомфорта остался в запасе на матч ЦСКА с «Сочи». Тороп сыграет в старте
Игорь Акинфеев не сыграет за ЦСКА с «Сочи» из-за проблем со здоровьем.
«У Игоря Владимировича вчера появился небольшой дискомфорт.
Несмотря на все предпринимаемые усилия, к сожалению, он сохраняется и не позволяет Игорю принять полноценное участие в игре. Поэтому он сегодня остался в запасе. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем решить эту проблему», – сообщил главный врач армейцев Эдуард Безуглов.
В стартовом составе ЦСКА выйдет вратарь Владислав Тороп
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура Мир РПЛ. Начало – в 20:00 по московскому времени.
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Надеюсь, к «Братскому дерби» восстановится и будет защищать ворота !
Тут как то говорил, что Помазуна надо возвращать и те, кто в футболе нечего не понимают, начали критиковать, а вот теперь посмотрим, как Тороп будет стоять.
Ужасно