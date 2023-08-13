Акинфеев из-за дискомфорта остался в запасе на матч ЦСКА с «Сочи». Тороп сыграет в старте

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия травмы Эдуард Безуглов Сочи Владислав Тороп Футбол

Игорь Акинфеев не сыграет за ЦСКА с «Сочи» из-за проблем со здоровьем.

«У Игоря Владимировича вчера появился небольшой дискомфорт.

Несмотря на все предпринимаемые усилия, к сожалению, он сохраняется и не позволяет Игорю принять полноценное участие в игре. Поэтому он сегодня остался в запасе. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем решить эту проблему», – сообщил главный врач армейцев Эдуард Безуглов.

В стартовом составе ЦСКА выйдет вратарь Владислав Тороп

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура Мир РПЛ. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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22 комментария

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Артём Амирджанян
Здоровья Игорю!
+55
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Кирилл
Капитану здоровья !
Надеюсь, к «Братскому дерби» восстановится и будет защищать ворота !
+20
-2
+18
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Alex Metallov
Стареет Игорь. Удачи Торопу, он уже против Сочи играл и в кубке и в чемпионате.
+9
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Старый, добрый
Хре-новость...
+3
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Александр Ульянов
Игорь наверное Бабаевусказал, нет трансферов, играй сам
+5
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Metalloid
Очень, очень плохо.
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Роман Трунов
Ответ Артём Амирджанян
Здоровья Игорю!
Да всё будет хорошо думаю
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Артём Амирджанян
Ответ Роман Трунов
Да всё будет хорошо думаю
Надеюсь
+2
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TheSportNik
Слово дискомфорт странное, можно просто сказать травма и не может принять участие в матче.
Тут как то говорил, что Помазуна надо возвращать и те, кто в футболе нечего не понимают, начали критиковать, а вот теперь посмотрим, как Тороп будет стоять.
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Fd KiRPiC
Ответ TheSportNik
Слово дискомфорт странное, можно просто сказать травма и не может принять участие в матче. Тут как то говорил, что Помазуна надо возвращать и те, кто в футболе нечего не понимают, начали критиковать, а вот теперь посмотрим, как Тороп будет стоять.
Какая травма? Может живот болит.
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Павел Справедливый
Возвращайте из аренды Помазуна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Павел Справедливый
Возвращайье из Урала арендовпнного своего вратаря Помазуна
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Agent Smith
Здоровья Легенде⚽️
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Dandelo_O
Здоровья .
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Владимир Лоншаков
Тороп частенько торопиться и, довольно, нервно играет, дай Бог, что сегодня у него и команды всё будет хорошо!
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Алексей Васильев
У нас каждый матч кто-то вылетать будет?
Ужасно
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Andrey Norikov
Скорейшего выздоровления Игорю
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Игорь Ефремов
Надеюсь Тороп не подведет Игоря.Здоровья тебе Кеп!!!
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