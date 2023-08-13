Акинфеев из-за дискомфорта остался в запасе на матч ЦСКА с «Сочи». Тороп сыграет в старте

Игорь Акинфеев не сыграет за ЦСКА с «Сочи» из-за проблем со здоровьем.

«У Игоря Владимировича вчера появился небольшой дискомфорт.

Несмотря на все предпринимаемые усилия, к сожалению, он сохраняется и не позволяет Игорю принять полноценное участие в игре. Поэтому он сегодня остался в запасе. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем решить эту проблему», – сообщил главный врач армейцев .

В стартовом составе выйдет вратарь

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура Мир . Начало – в 20:00 по московскому времени.

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