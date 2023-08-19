Станишич уходит из «Баварии» в аренду в «Байер» без опции выкупа

Йосип Станишич переходит из «Баварии» в «Байер».

Как сообщает инсайдер Sky Флориан Плеттенберг, 23-летний защитник достиг полной договоренности с леверкузенским клубом.

«Бавария» разрешила хорвату уйти на правах аренды. Станишич уже покинул расположение мюнхенской команды.

Как отмечает журналист Sport Bild Кристиан Фальк, « » не хочет продавать защитника. У « » не будет опции выкупа футболиста.

Подробную статистику можно посмотреть здесь.

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