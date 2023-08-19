Станишич уходит из «Баварии» в аренду в «Байер» без опции выкупа

Теги Бавария Байер бундеслига Германия возможные трансферы Йосип Станишич Футбол

Йосип Станишич переходит из «Баварии» в «Байер».

Как сообщает инсайдер Sky Флориан Плеттенберг, 23-летний защитник достиг полной договоренности с леверкузенским клубом.

«Бавария» разрешила хорвату уйти на правах аренды. Станишич уже покинул расположение мюнхенской команды.

Как отмечает журналист Sport Bild Кристиан Фальк, «Бавария» не хочет продавать защитника. У «Байера» не будет опции выкупа футболиста.

Подробную статистику Станишича можно посмотреть здесь.

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18 комментариев

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Eziiko
Ответ rigobersong
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Вроде не из Барсы уходят!:)
+11
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Surviving
Ригоберке передайте🧯
+5
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Unknown Forusha
Хороший игрок а кто будет на подмене мазрауи если павар уйдет?
+6
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Алексей Иваненко
зачем хорвата отдали,лучше бы Сарра отдали кому-то бесплатно)
+2
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Surviving
Ответ Алексей Иваненко
зачем хорвата отдали,лучше бы Сарра отдали кому-то бесплатно)
Чтоб Сарра отдать кому то надо ещё доплатить)
+2
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Улыбайся
Капец, что за бред!? Ну и зачем ? Уокера не подписали.Забавно будет , если еще и Павар уйдет
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_BITOV_666_ Битов
думаю что Бавария перейдет на 3 защитника
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Александр Медзведцкий
Ответ Unknown Forusha
Хороший игрок а кто будет на подмене мазрауи если павар уйдет?
этот сезон Павар вроде как остаётся
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Джелил Гарлыев
круто через год будет у нас в основе 🥰
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Илья Лисицкий
вот если бы купили сразу , было бы точно лучше
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Bayern Munich Mia San Mia
Павар сваливает, Станишича в аренду отдают. А кто останется из защитников? Кто будет дублёром Мазрауи?
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Михо
Ответ Unknown Forusha
Хороший игрок а кто будет на подмене мазрауи если павар уйдет?
Киммих вспомнит молодость)
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MBayern7
Ответ Unknown Forusha
Хороший игрок а кто будет на подмене мазрауи если павар уйдет?
Не забываем про великого Буна Сарра
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Unknown Forusha
Ответ MBayern7
Не забываем про великого Буна Сарра
Точно забыл про этого сверхчеловека но я думаю его не будут выпускать чтобы не нарушать баланс во вселенной
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Алексей Иваненко
Ответ Surviving
Чтоб Сарра отдать кому то надо ещё доплатить)
людоед - серьезный чудак,можно в роли охранника взять)
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MBayern7
Ответ _BITOV_666_ Битов
думаю что Бавария перейдет на 3 защитника
Интересно было бы, но у Баварии всего 3 цз, остальные молодняк
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