Станишич уходит из «Баварии» в аренду в «Байер» без опции выкупа
Йосип Станишич переходит из «Баварии» в «Байер».
Как сообщает инсайдер Sky Флориан Плеттенберг, 23-летний защитник достиг полной договоренности с леверкузенским клубом.
«Бавария» разрешила хорвату уйти на правах аренды. Станишич уже покинул расположение мюнхенской команды.
Как отмечает журналист Sport Bild Кристиан Фальк, «Бавария» не хочет продавать защитника. У «Байера» не будет опции выкупа футболиста.
Подробную статистику Станишича можно посмотреть здесь.
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