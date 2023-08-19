Кейн после игры с «Вердером» в Бремене: «Болельщики с обеих сторон были невероятны. Это очень отличается от атмосферы некоторых команд АПЛ»

Теги Бавария Вердер премьер-лига Англия бундеслига Германия болельщики Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн отметил атмосферу во время матча с «Вердером».

«Болельщики с обеих сторон были невероятны на протяжении всего матча.

Это очень отличается от атмосферы некоторых команд АПЛ, с которыми мне приходилось сталкиваться», – сказал экс-форвард «Тоттенхэма».

Напомним, в игре 1-го тура Бундеслиги против «Вердера» Кейн забил гол и сделал ассист.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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19 комментариев

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kvn9
Добро пожаловать в БЛ!)
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NIRVANA
Ответ Тухель
В Англии очень много туристов ходит на матчи как и в Испании. В Испании хрен знает почему, а в Англии потому что стоимость билетов для многих слоев англичан существенно бьет по бюджету, а туристов много и они могут потратиться. А в Германии билеты дешевле, а люди так же любят футбол, как и в Англии и по этому подавляющее большинство людей на трибунах в Германии местные.
70% мест на стадионах в АПЛ заняты владельцами абонементов, местными. Остальная, уверен, большая часть тоже у местных. Процент туристов мизерный, даже на стадионах топов. Кто-то когда-то чушь сказал про туристов и с тех пор подхватили
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Surviving
Это Бундеслига детка!
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SaparGurbanovic
Как говорится welcome to bundesliga👏
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Anton Kortenko
"вай, вай, лучшую лигу мира не оскорбляй, вай."
на самом деле атмосфера Бундеслиги лучшая среди всех лиг. на каждом матче аншлаг. и болелы реально болеют, а не пиццу жрут между 3 и 4 часом дня. это фишечка Германии.
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bostonKG
Элитный форвард👍
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Shadow1882
К счастью, Харри почти всю карьеру провёл в клубе с очень поющими болельщиками и имеет право сравнивать. Дома всегда громко было и теперь будет
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Appa
Болельщики в БЛ топ! Уровень обороны только конечно смущает очень
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Yu123
Ответ Тухель
В Англии очень много туристов ходит на матчи как и в Испании. В Испании хрен знает почему, а в Англии потому что стоимость билетов для многих слоев англичан существенно бьет по бюджету, а туристов много и они могут потратиться. А в Германии билеты дешевле, а люди так же любят футбол, как и в Англии и по этому подавляющее большинство людей на трибунах в Германии местные.
туристов много разве что на Камп Ноу, а так везде почти все местные
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Тухель
В Англии очень много туристов ходит на матчи как и в Испании. В Испании хрен знает почему, а в Англии потому что стоимость билетов для многих слоев англичан существенно бьет по бюджету, а туристов много и они могут потратиться. А в Германии билеты дешевле, а люди так же любят футбол, как и в Англии и по этому подавляющее большинство людей на трибунах в Германии местные.
+7
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St.7
Бундеслига славится болельщиками.Думаю,Кейну в Германии понравится:)
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Манковский
Три волшебника:
Харри Поттер - колдует заклинания
Харри Кейн - забивает голы
Харри Магуайр - забивает голы играя за противоположную команду

Кто самый величайший - вопрос давно закрытый.
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grachkovmihail@gmail.com
Наивные Незнайки.
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Иван Иванов
Блин, если когда-нибудь ещё буду в Германии, то обязательно посещу футбольный матч, даже условный Кёльн-Хоффенхайм.
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Мансур Абдрахимов
Не будь Марио Фернандесем, Кейн!
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NIRVANA
Ответ Hunteralex
Наводил справки касательно билетов на энфилд, если получится туда сорваться(года 4 назад). Говорили, что нереально купить билеты не за полгода)
Таки да. У меня одногруппник уезжал по обмену в Англию в 2012-м году. Я так и не понял, смог ли он посетить Олд Траффорд, уезжал фанатом МЮ) рассказывал что очень сложно, свободные достать тоже только с трудом.
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