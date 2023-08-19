Кейн после игры с «Вердером» в Бремене: «Болельщики с обеих сторон были невероятны. Это очень отличается от атмосферы некоторых команд АПЛ»
Харри Кейн отметил атмосферу во время матча с «Вердером».
«Болельщики с обеих сторон были невероятны на протяжении всего матча.
Это очень отличается от атмосферы некоторых команд АПЛ, с которыми мне приходилось сталкиваться», – сказал экс-форвард «Тоттенхэма».
Напомним, в игре 1-го тура Бундеслиги против «Вердера» Кейн забил гол и сделал ассист.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
на самом деле атмосфера Бундеслиги лучшая среди всех лиг. на каждом матче аншлаг. и болелы реально болеют, а не пиццу жрут между 3 и 4 часом дня. это фишечка Германии.
Харри Поттер - колдует заклинания
Харри Кейн - забивает голы
Харри Магуайр - забивает голы играя за противоположную команду
Кто самый величайший - вопрос давно закрытый.