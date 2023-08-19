Кейн после игры с «Вердером» в Бремене: «Болельщики с обеих сторон были невероятны. Это очень отличается от атмосферы некоторых команд АПЛ»

Харри Кейн отметил атмосферу во время матча с «Вердером».

«Болельщики с обеих сторон были невероятны на протяжении всего матча.

Это очень отличается от атмосферы некоторых команд , с которыми мне приходилось сталкиваться», – сказал экс-форвард « ».

Напомним, в игре 1-го тура Бундеслиги против « » забил гол и сделал ассист.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?