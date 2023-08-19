Марко ван Бастен: «Я был бы лучше Роналду, если бы доиграл до 38 лет»

Марко ван Бастен считает, что был бы лучше Роналду, если бы доиграл до 38 лет.

Бывший форвард «Аякса» (152 гола в 172 играх), «Милана» (125 в 201) и сборной Нидерландов завершил карьеру в 31 год из-за постоянных травм.

38-летний португалец забил 20 голов в 25 матчах с момента перехода в саудовский клуб « ».

«Кто из нынешних игроков похож на меня? немного похож. близок к этому. Но физически он сильнее. Ему 38 лет, и он все еще играет.

Но мне хотелось бы посмотреть, что бы было, если бы я доиграл до 38 лет. Думаю, я был бы лучше Роналду», – сказал ван .

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