Марко ван Бастен: «Я был бы лучше Роналду, если бы доиграл до 38 лет»
Марко ван Бастен считает, что был бы лучше Роналду, если бы доиграл до 38 лет.
Бывший форвард «Аякса» (152 гола в 172 играх), «Милана» (125 в 201) и сборной Нидерландов завершил карьеру в 31 год из-за постоянных травм.
38-летний португалец забил 20 голов в 25 матчах с момента перехода в саудовский клуб «Аль-Наср».
«Кто из нынешних игроков похож на меня? Левандовски немного похож. Криштиану Роналду близок к этому. Но физически он сильнее. Ему 38 лет, и он все еще играет.
Но мне хотелось бы посмотреть, что бы было, если бы я доиграл до 38 лет. Думаю, я был бы лучше Роналду», – сказал ван Бастен.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Вчера лицезрел 107 минут игры против АльТаавуна. Кроме Садио Мане и Брозовича,все остальные игроки были одного уровня.
Самокат 🪦 как будто его не было на поле. Были только глаза как у кота из Шрека. Смотрящего на судью,ну поставь пенальти,ну поставь.
Писали что он машина. До 50 лет на высшем уровне,а на деле один уровень с игроками СА. Ничем не лучше,ни капли.
Хватит.
Марко был супернапом конца 80-начала 90-х, но его эта травма и повтор скосил в буквальном смысле. Емнип, его же цитата, что плакал, когда полз в туалет. И в этом нет ничего постыдного.