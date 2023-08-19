Марко ван Бастен: «Я был бы лучше Роналду, если бы доиграл до 38 лет»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Нидерландов по футболу Марко ван Бастен высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберт Левандовски Футбол

Марко ван Бастен считает, что был бы лучше Роналду, если бы доиграл до 38 лет.

Бывший форвард «Аякса» (152 гола в 172 играх), «Милана» (125 в 201) и сборной Нидерландов завершил карьеру в 31 год из-за постоянных травм.

38-летний португалец забил 20 голов в 25 матчах с момента перехода в саудовский клуб «Аль-Наср». 

«Кто из нынешних игроков похож на меня? Левандовски немного похож. Криштиану Роналду близок к этому. Но физически он сильнее. Ему 38 лет, и он все еще играет.

Но мне хотелось бы посмотреть, что бы было, если бы я доиграл до 38 лет. Думаю, я был бы лучше Роналду», – сказал ван Бастен

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18 комментариев

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Пикачу82
Как бабка, если бы, то бы...
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Михаил1970
Если бы Сапогова взяли в Ювентус...
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Begench Berdimuradov
Если бы...
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Спартакус Москвакус
я бы был лучше Роналду если бы играл в футбол
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Rule1
Естественно. Ван Бастен в двух метрах от штрафной не тёрся. Халявных голов не ожидал. Он пахал и забивал.
Вчера лицезрел 107 минут игры против АльТаавуна. Кроме Садио Мане и Брозовича,все остальные игроки были одного уровня.
Самокат 🪦 как будто его не было на поле. Были только глаза как у кота из Шрека. Смотрящего на судью,ну поставь пенальти,ну поставь.
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Rule1
Слушайте любители по замыкать в пустые. Вы игры Рыгалдыча смотрите ? Ну вживую ? Это же шлак 🤦🏼‍♂️ не в переносном смысле а в прямом. Он просто трётся возле ворот,в двух-трёх метрах и всё.
Писали что он машина. До 50 лет на высшем уровне,а на деле один уровень с игроками СА. Ничем не лучше,ни капли.
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Ответ Begench Berdimuradov
Если бы...
Лаконичность лакедемонян приветствуется)
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Ответ Пикачу82
Как бабка, если бы, то бы...
Вот Путина тут цитировать не надо.
Хватит.

Марко был супернапом конца 80-начала 90-х, но его эта травма и повтор скосил в буквальном смысле. Емнип, его же цитата, что плакал, когда полз в туалет. И в этом нет ничего постыдного.
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Ответ Rule1
Рыгалду спит и видит Модрича,Озила,Крооса,Карима,Бэйла и Рамоса. Без них он никто. Играя с соперниками уровня АльТаавуна он не сделал ничего вообще. Просто ноль,никакого КПД,тупо бегает с самоваром на плечах. Начищенным до блеска и поражникует
Угадай мессифана по комментам. Тьфу.
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Ответ Rule1
Угадай фантиков Рыгалдыча по комментам. Хык-тьфу
Ошибся.
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Rule1
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Ошибся.
Хык-тьфу
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