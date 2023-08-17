Неймар о звездах в Саудовской Аравии: «Роналду начал это. Его называли сумасшедшим, но сегодня мы видим, что лига растет»
Неймар высказался об отъезде звезд из Европы в Саудовскую Аравию.
«Думаю, все это начал Криштиану Роналду. Все называли его сумасшедшим и так далее, но сегодня мы видим, что лига становится все крупнее», – сказал новичок «Аль-Хилаля».
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Игрокам его уровня в СА платят даже меньше.
у невеша зп 20млн,у Савича и брозовича около 25млн.
Наверно шейхи будут друг перед другом понтоваться, кто ярче свою звезду поздравит..
в азиатской лиге больше нет других сильных чемпионатов, другие лиги никогда не смогут позволить себе звёзд в таком количестве.
ну будет условный Аль... каждый год побеждать в азиатской лиге чемпионов, и что? против них будут выходить узбекские, китайские или корейские команды, в которых и близко нет таких игроков и тренеров. у них никогда не будет такой конкуренции как в европе за ЛЧ. соответственно, игрок из этой лиги никогда не будет претендентом на ЗМ или ещё какие нибудь награды и премии УЕФА. За исключением года, когда будет ЧМ, только тогда, если какой нибудь игрок из СА станет чемпионом мира, и будет лучшим в своей лиге 1001 ночи.
А так да, будут несколько богатеньких аль-ов боротся в своем чемпионате за первое место, и всё.