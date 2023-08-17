Неймар о звездах в Саудовской Аравии: «Роналду начал это. Его называли сумасшедшим, но сегодня мы видим, что лига растет»

Теги Криштиану Роналду Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Неймар высказался об отъезде звезд из Европы в Саудовскую Аравию.

«Думаю, все это начал Криштиану Роналду. Все называли его сумасшедшим и так далее, но сегодня мы видим, что лига становится все крупнее», – сказал новичок «Аль-Хилаля».

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35 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ QWertY
Начали все это безбашенные контракты, которые предлагают саудовские клубы. В условном Китае таких контрактов и близко не было, но туда переходили звезды, включая игроков, которые были на пике(Оскар)
так Оскару в Китае платили 45млн.
Игрокам его уровня в СА платят даже меньше.
у невеша зп 20млн,у Савича и брозовича около 25млн.
+14
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ljolik888
Как не смотрел так и не буду . По барабану кто туда ещё приедет.
+25
-14
+11
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dr. cage
Они же в один день родились с Роналду..

Наверно шейхи будут друг перед другом понтоваться, кто ярче свою звезду поздравит..
+10
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Mark Safa
Ответ ljolik888
Как не смотрел так и не буду . По барабану кто туда ещё приедет.
Потому что только 4-5 клубов имеют нормальных игроков, остальные игроки уровня ФНЛ
+11
-2
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Stanislav Cherchesov
Арабы наиграются и забросят "развитие" через пару лет.
+9
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EVERGREEN
Ответ QWertY
Начали все это безбашенные контракты, которые предлагают саудовские клубы. В условном Китае таких контрактов и близко не было, но туда переходили звезды, включая игроков, которые были на пике(Оскар)
Тевесу в Китае давали 30
+6
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moldfan
Его называли сбитым и теперь мы видим, что кол-во сбитых летчиков в Лиге растет.
+7
-2
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Blue Monster
+ 500к
+4
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Mark Safa
Ответ SaH4r.
истинный футбольный король СА, в отличии от португальского недарозумения
Ну понимая хочется злорадствовать, но в отличие от Неймара, у Роналдо есть ЗМ:)🤷🏽‍♂️
+6
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QWertY
Начали все это безбашенные контракты, которые предлагают саудовские клубы. В условном Китае таких контрактов и близко не было, но туда переходили звезды, включая игроков, которые были на пике(Оскар)
+10
-8
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ljolik888
Ответ Иван Лапин
Всем плевать, что ты там будешь смотреть. Сиди дальше смотри на паспортистов в лучшей лиге мира, которые еле по полю передвигаются
Плевать на тебя . Я выражаю свое мнение и уверен большинство меня поддержит .
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AnMe
Повезло Рону заскочить первым в СА в зимнее ТО, сейчас может хвастаться, что первым открыл портал в денежную лигу.
+3
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Frakiec 77
Каждая лягушка хвалит свое болото)
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MK
Уже премию отрабатывает )
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annayeweziz95@gmail.com
Ответ Patriarkh Kirill
Арабам стадионы бы построить нормальные. Футбольные именно, а не как в Китае с беговыми дорожками. Не давно тут обзор был, там один стадион вообще на наш бишкекский похож)
Знатно ты унизил наш "бишкекский" как будто это в какой нибудь чаде находится
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syimykasanov4@gmail.com
Ответ moldfan
Его называли сбитым и теперь мы видим, что кол-во сбитых летчиков в Лиге растет.
Бензема который брал ЗМ полгода назад, Мане, Хендерсон, Канте один из лучших мидфилдеров, Фирмино, Де Хея и много кто ещё крутых игроков
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Пирс Морган
Он перепутал, там не слово «лига», а «кошелек»
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Пирс Морган
Ответ GuruFutbola
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Много оказалось футболистов среди проституток
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Real_v_dushe
Даже сам покерист подтвердил, что не перешёл бы сюда без великого Роналду, бедная секта алчного арга)
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Val Smith
Ответ QWertY
Начали все это безбашенные контракты, которые предлагают саудовские клубы. В условном Китае таких контрактов и близко не было, но туда переходили звезды, включая игроков, которые были на пике(Оскар)
У Лавесси вроде в районе 50 было.
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Фокс&#8796;
Бапки правят миром..
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Maga Maga
начали всё это американцы, когда уголовку ввели на роналду за насилие, вынужденный выбор для Роналду
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Patriarkh Kirill
Арабам стадионы бы построить нормальные. Футбольные именно, а не как в Китае с беговыми дорожками. Не давно тут обзор был, там один стадион вообще на наш бишкекский похож)
+1
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Blaumerc
Ответ ljolik888
Как не смотрел так и не буду . По барабану кто туда ещё приедет.
самое интересное то, что это "развитие" только для внутреннего чемпионата.
в азиатской лиге больше нет других сильных чемпионатов, другие лиги никогда не смогут позволить себе звёзд в таком количестве.
ну будет условный Аль... каждый год побеждать в азиатской лиге чемпионов, и что? против них будут выходить узбекские, китайские или корейские команды, в которых и близко нет таких игроков и тренеров. у них никогда не будет такой конкуренции как в европе за ЛЧ. соответственно, игрок из этой лиги никогда не будет претендентом на ЗМ или ещё какие нибудь награды и премии УЕФА. За исключением года, когда будет ЧМ, только тогда, если какой нибудь игрок из СА станет чемпионом мира, и будет лучшим в своей лиге 1001 ночи.
А так да, будут несколько богатеньких аль-ов боротся в своем чемпионате за первое место, и всё.
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зак
Ответ ljolik888
Как не смотрел так и не буду . По барабану кто туда ещё приедет.
понятное дело ты же фанат МЛС, желательно там и пиши..
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