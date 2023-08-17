Неймар о звездах в Саудовской Аравии: «Роналду начал это. Его называли сумасшедшим, но сегодня мы видим, что лига растет»

Неймар высказался об отъезде звезд из Европы в Саудовскую Аравию.

«Думаю, все это начал . Все называли его сумасшедшим и так далее, но сегодня мы видим, что лига становится все крупнее», – сказал новичок «Аль-Хилаля».

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