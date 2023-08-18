Роналду – Рамосу с 60 млн подписчиков в Instagram: «Нужен еще один ноль, чтобы догнать меня»

Криштиану Роналду пошутил о количестве подписчиков Серхио Рамоса в Instagram.

Бывший защитник «Реала» опубликовал сообщение о том, что за его страницей теперь следят 60 миллионов пользователей.

«Мы начали в 2014 году и теперь, хотя это казалось невозможным, набрали 60 млн», – отметил испанец.

«Тебе нужен еще один ноль, чтобы догнать меня», – написал в комментариях форвард « », добавив хохочущий смайл.

Роналду – первый человек в истории с 600+ млн подписчиков в инстаграме

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?