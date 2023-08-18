Роналду – Рамосу с 60 млн подписчиков в Instagram: «Нужен еще один ноль, чтобы догнать меня»

Теги Криштиану Роналду Серхио Рамос высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Футбол

Криштиану Роналду пошутил о количестве подписчиков Серхио Рамоса в Instagram.

Бывший защитник «Реала» опубликовал сообщение о том, что за его страницей теперь следят 60 миллионов пользователей.

«Мы начали в 2014 году и теперь, хотя это казалось невозможным, набрали 60 млн», – отметил испанец.

«Тебе нужен еще один ноль, чтобы догнать меня», – написал в комментариях форвард «Аль-Насра», добавив хохочущий смайл.

Роналду – первый человек в истории с 600+ млн подписчиков в инстаграме

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41 комментарий

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нелюбитель футбола
Рамос: Я уже его нашёл, это ты... А-ха-ха-ха... 👍👏👏👏..
+44
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yrok77
Ответ Pakazs94
Какое же он дите🤦🏻‍♂️
чел просто подшутил над бывшим одноклубником, фаны месси : "дите"
+22
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+12
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Dima Demchenko
Ответ CriminalJoint62
Удивляет, мужик добился таких высот, а все равно остается неуверенной в себе шпаной. Возраст не показатель мудрости человека
это просто самая обычная шутка к своему другу.🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
У вас нет друзей или почему вы так негативно относитесь к этому?

Причем тут мудрость и возраст?
+11
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Борис Александрович
Не зря его инстасамкой прозвали )
+28
-20
+8
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Дмитрий Крутенко
Роналдо с Рамосом 10 лет играли вместе и знают друг друга как облупленных. И тут Роналдо просто подколол знакомого/друга. Но набежали хейтеры и давай обзывать Роналдо.
Мне просто интересно, когда вас подкалывают ваши друзья, вы тоже отвечаете агрессией и обидной обзывалкой?
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Dima Demchenko
Ответ Дмитрий Крутенко
Роналдо с Рамосом 10 лет играли вместе и знают друг друга как облупленных. И тут Роналдо просто подколол знакомого/друга. Но набежали хейтеры и давай обзывать Роналдо. Мне просто интересно, когда вас подкалывают ваши друзья, вы тоже отвечаете агрессией и обидной обзывалкой?
У них нет друзей. Они слишком часто дро* на Месси, из за чего вырабатывается слишком много дофамина. В последствие огромная выработка дофамина мешает коммуникации и социальным контактам. В итоге друзей у них нет.
+8
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Pakazs94
Какое же он дите🤦🏻‍♂️
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Mark Safa
Рамос : А мне до лампочке, на, на-на-на-на🎵
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Митрандир цвета хаки
Ответ Dima Demchenko
это просто самая обычная шутка к своему другу.🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ У вас нет друзей или почему вы так негативно относитесь к этому? Причем тут мудрость и возраст?
А у вас нету в компании друга, который никому не нравится, который тупой, но с деньгами, у которого вокруг постоянно тусуются алчные и беспринципные шестерки?
Так вот, такой человек когда и шутит, то у него это получается максимально неуместно. И только такие шестерки(глоры) выгораживают его перлы.
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Митрандир цвета хаки
Ответ yrok77
а у тебя какой уровень развития?
Достаточный, чтобы тактично дать понять, вякающей на каждого, шестерке, которая возомнила себя защитницей гелевого, отстать от людей, выражающих своё мнение.
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yrok77
Ответ Митрандир цвета хаки
От уст любого другого человека, этот подкол считался бы простой шуткой. Но от уст нарцисса, с уровнем развития мозга 17ти летнего закомплексованного мальчишки - это кринж.
а у тебя какой уровень развития?
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yrok77
Ответ Velirpa
откуда у Рамоса 60 млн подписчиков?
ну вообще-то он известный человек в мире
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Митрандир цвета хаки
Ответ Dima Demchenko
У них нет друзей. Они слишком часто дро* на Месси, из за чего вырабатывается слишком много дофамина. В последствие огромная выработка дофамина мешает коммуникации и социальным контактам. В итоге друзей у них нет.
Для поклонника гелевого в тебе слишком много агрессии. Возможно симптомы агрессии связаны с тем, что тебе везде мерещатся мессибои.
Хотя и тупо, что всю кринжатину от твоего кумира взвешивать на плечи мессибоев)) Подумай об этом, когда будешь засыпать разглядывая плакат Кришти07
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Uragan Boy
Ответ yrok77
чел просто подшутил над бывшим одноклубником, фаны месси : "дите"
ещё однО
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plfram
Ответ rigobersong
Роналду: "За деньги ДА"
Секс-кукла мужика, смузи в животе и двадцать юристов- если чего, то это было карьерное самоубийство
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Andrey Ashhabadskiy
фуу.
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Andrey Ashhabadskiy
фу ботекс.....
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Uragan Boy
законченная рона
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Митрандир цвета хаки
От уст любого другого человека, этот подкол считался бы простой шуткой. Но от уст нарцисса, с уровнем развития мозга 17ти летнего закомплексованного мальчишки - это кринж.
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Lavinka
А пошутил ли ?
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Frenkie deJong
*два друга подшучивают между собой*
– васянычи и петровичи с проперженных диванов: ууу ска, кто-то в интернете неправ!
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Velirpa
откуда у Рамоса 60 млн подписчиков?
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Dima Demchenko
Боже люди🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ вы что??? Даже тут полнейший хейт!!!

это просто самая обычная шутка к своему другу.🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
У вас нет друзей или почему вы так негативно относитесь к этому?
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GraDea
Что? Вы что-то ищете? Вы хотите удесятерить, стократно умножить себя? Вы ищете последователей? Ищите нули! (с) Ницше
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Вячеслав Тотров
а тебе 2 золотых мяча,чемпионат мира. хотя нет,тебе ничего не поможет,потому что все знают,что ты всегда был номер 2 поколения
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