Роналду – Рамосу с 60 млн подписчиков в Instagram: «Нужен еще один ноль, чтобы догнать меня»
Криштиану Роналду пошутил о количестве подписчиков Серхио Рамоса в Instagram.
Бывший защитник «Реала» опубликовал сообщение о том, что за его страницей теперь следят 60 миллионов пользователей.
«Мы начали в 2014 году и теперь, хотя это казалось невозможным, набрали 60 млн», – отметил испанец.
«Тебе нужен еще один ноль, чтобы догнать меня», – написал в комментариях форвард «Аль-Насра», добавив хохочущий смайл.
Роналду – первый человек в истории с 600+ млн подписчиков в инстаграме
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
У вас нет друзей или почему вы так негативно относитесь к этому?
Причем тут мудрость и возраст?
Мне просто интересно, когда вас подкалывают ваши друзья, вы тоже отвечаете агрессией и обидной обзывалкой?
Так вот, такой человек когда и шутит, то у него это получается максимально неуместно. И только такие шестерки(глоры) выгораживают его перлы.
Хотя и тупо, что всю кринжатину от твоего кумира взвешивать на плечи мессибоев)) Подумай об этом, когда будешь засыпать разглядывая плакат Кришти07
– васянычи и петровичи с проперженных диванов: ууу ска, кто-то в интернете неправ!
это просто самая обычная шутка к своему другу.🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
У вас нет друзей или почему вы так негативно относитесь к этому?