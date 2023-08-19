Берарди не будет играть за «Сассуоло», он хочет уйти. «Юве» просрочил дедлайн, но готов дать 20 млн евро за аренду на 2 года с обязательным выкупом

Берарди не будет играть за «Сассуоло», он хочет уйти в «Ювентус».

29-летний полузащитник пропустит матч 1-го тура Серии А, в котором «нероверди» встретятся с «Аталантой». Вполне возможно, не появится в составе «Сассуоло» и в двух последующих играх.

Полузащитник ждет перехода в «Ювентус». Но туринский клуб еще не выдвинул официального предложения, хотя «Сассуоло» устанавливал дедлайн в этом вопросе.

«Я объяснял [спортивному директору « » Кристиано] и агентам игрока, что мы не можем оформлять сделку в период после 17 августа. Они ко мне опять не прислушались, Берарди больше не доступен на трансферном рынке», – так описал ситуацию генеральный директор «нероверди» Джованни Карневали.

Сам Берарди уже достиг договоренности с «Ювентусом». Хотя «Сассуоло» заявил, что игрок больше не доступен для продажи, решение может оказаться не окончательным.

«Я объяснял Джунтоли и представителям Доменико, что в вопросе оформления сделки нельзя заходить дальше 17 августа. До этого дня у нас был шанс подписать игрока на замену. Джунтоли больше выходил на связь, мы не получили никаких предложений. Теперь «Сассуоло» убирает Берарди с рынка. Нет больше времени, чтобы заменить его, чемпионат для нас начинается в воскресенье», – пояснил Карневали для La Gazzetta dello Sport.

Функционер рассказал, как он намерен вести себя, если Берарди будет упорствовать.

«Я бы урезонил его, объяснил бы ему ситуацию. Он очень любит «Сассуоло», он поймет ситуацию», – сказал Карневали.

Клубы расходятся в вопросах стоимости полузащитника и формулы трансфера. «Ювентус» еще не выдвигал официальных предложений, но готов предложить 20 миллионов евро за двухлетнюю аренду игрока с обязательством выкупа, которое вступит в силу при выполнении определенных условий. « » хочет гораздо больше денег и по-иному представляет себе возможные условия. Сам Берарди настаивает на переходе в «Ювентус».

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