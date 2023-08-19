Берарди не будет играть за «Сассуоло», он хочет уйти. «Юве» просрочил дедлайн, но готов дать 20 млн евро за аренду на 2 года с обязательным выкупом

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия возможные трансферы Сассуоло Доменико Берарди Джованни Карневали Кристиано Джунтоли Футбол

Берарди не будет играть за «Сассуоло», он хочет уйти в «Ювентус».

29-летний полузащитник пропустит матч 1-го тура Серии А, в котором «нероверди» встретятся с «Аталантой». Вполне возможно, Доменико Берарди не появится в составе «Сассуоло» и в двух последующих играх.

Полузащитник ждет перехода в «Ювентус». Но туринский клуб еще не выдвинул официального предложения, хотя «Сассуоло» устанавливал дедлайн в этом вопросе.

«Я объяснял [спортивному директору «Ювентуса» Кристиано] Джунтоли и агентам игрока, что мы не можем оформлять сделку в период после 17 августа. Они ко мне опять не прислушались, Берарди больше не доступен на трансферном рынке», – так описал ситуацию генеральный директор «нероверди» Джованни Карневали.

Сам Берарди уже достиг договоренности с «Ювентусом». Хотя «Сассуоло» заявил, что игрок больше не доступен для продажи, решение может оказаться не окончательным.

«Я объяснял Джунтоли и представителям Доменико, что в вопросе оформления сделки нельзя заходить дальше 17 августа. До этого дня у нас был шанс подписать игрока на замену. Джунтоли больше выходил на связь, мы не получили никаких предложений. Теперь «Сассуоло» убирает Берарди с рынка. Нет больше времени, чтобы заменить его, чемпионат для нас начинается в воскресенье», – пояснил Карневали для La Gazzetta dello Sport.

Функционер рассказал, как он намерен вести себя, если Берарди будет упорствовать.

«Я бы урезонил его, объяснил бы ему ситуацию. Он очень любит «Сассуоло», он поймет ситуацию», – сказал Карневали.

Клубы расходятся в вопросах стоимости полузащитника и формулы трансфера. «Ювентус» еще не выдвигал официальных предложений, но готов предложить 20 миллионов евро за двухлетнюю аренду игрока с обязательством выкупа, которое вступит в силу при выполнении определенных условий. «Сассуоло» хочет гораздо больше денег и по-иному представляет себе возможные условия. Сам Берарди настаивает на переходе в «Ювентус».

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8 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Пересидел в Сассуоло
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Stewart D.
давно пора было уходить в большой клуб
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Cearvm
Ничем такое пересиживание в середняке хорошим не кончается, ты им хоть по 30 результативных очков принеси. Все равно будут вставлять палки в колеса до конца, проверено неоднократно. Сассуоло знал о переговорах и уже сто раз мог подписать замену Берарди, но теперь делает вид, что трансферное окно кончается перед первым туром (а почему не перед предсезонкой?), а игрок остался в дураках при любом расскладе. Останется - окончательно испортит карьеру. Уйдет - вроде как устроил саботаж "рожному" клубу и предатель. Нельзя футболистам заигрывать с командами, всегда так кончается.
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Artem Piatkov
Легенда Сасуолло, помнится оформлял покер Милану в 2014 году...
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Balt39
Странное решение.
Раньше не хотел никуда уходить, всё устраивало, а сейчас, в день старта сезона начал "лыжи мазать".
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Георгий Гуляев
Команды серии А не готовы может столько платить, но он того стоит. Каждый сезон весьма стабильно проводил.
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