«Ювентус» продал Закарию «Монако» за 20 млн евро. Хавбек заключил контракт до 2028 года

Теги Монако Ювентус лига 1 Франция серия А Италия трансферы Денис Закария деньги Футбол

Денис Закария перешел из «Ювентуса» в «Монако».

Туринцы сообщили, что получат 20 млн евро за полузащитника, приобретенного зимой 2022 года за 4,5 млн евро. Выплаты будут осуществляться на протяжении 4 лет.

Клуб Лиги 1 заключил с 26-летним игроком контракт сроком до 2028 года.

Прошлый сезон швейцарец провел в «Челси» в аренде. Со статистикой Закарии можно ознакомиться здесь.

Изображение: asmonaco.com

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13 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Чел перешел в Ювентус, чтобы сразу уйти в Челси, где не закрепиться и вернуться в Ювентус, чтобы потом сразу перейти в Монако
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Акира_1
Не так плох в Челси был, кстати.
+3
-2
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d.xoxlov
Ответ Хозяин патриотов
А трансферы то будут вообще? Через 5 дней чемпионат начинается.
С Аллегри у руля они сильно нужны?))
+3
-2
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DolJun
хороший игрок если бы не травмат
+3
-3
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Хозяин патриотов
А трансферы то будут вообще? Через 5 дней чемпионат начинается.
+2
-2
0
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Заяцволк
О, 20 млн - как раз погасить долг перед Криштивантусом, отправят конверт в СА
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