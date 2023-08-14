«Ювентус» продал Закарию «Монако» за 20 млн евро. Хавбек заключил контракт до 2028 года
Денис Закария перешел из «Ювентуса» в «Монако».
Туринцы сообщили, что получат 20 млн евро за полузащитника, приобретенного зимой 2022 года за 4,5 млн евро. Выплаты будут осуществляться на протяжении 4 лет.
Клуб Лиги 1 заключил с 26-летним игроком контракт сроком до 2028 года.
Прошлый сезон швейцарец провел в «Челси» в аренде. Со статистикой Закарии можно ознакомиться здесь.
Изображение: asmonaco.com
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