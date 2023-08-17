«Ювентус» отдал Пеллегрини «Лацио» в аренду на два года с выкупом за 4 млн евро

Теги Лацио Ювентус серия А Италия трансферы Лука Пеллегрини деньги Футбол

Лука Пеллегрини продолжит выступать за «Лацио» как минимум до 2025 года.

«Ювентус» отдал защитника в аренду на два сезона. В случае выполнения определенных условий римляне будут обязаны выкупить итальянца за 4 млн евро и выплатить эту сумму в течение трех лет.

Пеллегрини присоединился к «бьянкочелести» в январе 2023 года и провел за команду 7 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Дмитрий Шмелев
Джунтоли вообще адыкват?? Лацио прямой конкурент юве в этом отдать ровеллу и пелегрини
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Kapuletti
А когда то его на Спинацолу меняли.
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Kapuletti
Ответ Алексей Гусев
в итоге ни один в новых клубах не заиграл.
Спинацола неплох в Роме, когда здоров конечно.
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