«Ювентус» отдал Пеллегрини «Лацио» в аренду на два года с выкупом за 4 млн евро

Лука Пеллегрини продолжит выступать за «Лацио» как минимум до 2025 года.

« » отдал защитника в аренду на два сезона. В случае выполнения определенных условий римляне будут обязаны выкупить итальянца за 4 млн евро и выплатить эту сумму в течение трех лет.

присоединился к «бьянкочелести» в январе 2023 года и провел за команду 7 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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