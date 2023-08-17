Шченсны о трансферах в Саудовскую Аравию: «Погоня за деньгами не должна быть приоритетом. У меня их достаточно»

Теги Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Войчех Шченсны деньги Футбол

Войчех Шченсны скептически относится к трансферам в Саудовскую Аравию.

– Как бы вы отреагировали на звонок из Саудовской Аравии?

– Я бы начал разговор с нескольких нулей (смеется). У меня достаточно денег. Я предпочитаю интересные вызовы, а защита ворот «Ювентуса» – самый крутой вызов, который я могу себе представить.

– Как вы вообще относитесь к массовым трансферам в Аравию? Может ли эта тенденция сохраниться?

– Я еще не анализировал это. Я мало читаю о футболе и знаю, что несколько игроков ушли туда, и я не удивлен. Пишут о безумных суммах.

Я понимаю, что кто-то может принять такое решение, и мне это кажется вполне логичным. Я считаю, что должны быть другие приоритеты, чем погоня за деньгами, – сказал вратарь «Ювентуса».

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10 комментариев

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ljolik888
Может ему просто не предлагали , поэтому так и говорит . Предложили бы контракт на энную хорошую сумму на годика три , вот тогда бы и ответил - нет - у меня денег много .
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dreamstep
Наверное у Войцеха нет такого окружения как у Неймара, где 30 человек надо вместе с собой содержать, чтоб они всегда были тебе рады, смеялись над шутками, тусовались с тобой и т.п. )
+5
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Pertinax Gandi
Считаю всем, и молодым в том числе, надо именно сейчас ехать в Саудовскую Аравию, пока там такие бабки платят. Кто его знает, может лет через пять-десять шейхи к футболу остынут и ребята, которым сейчас 20-25, в 30-35 уже не смогут поехать туда, чтоб заработать под конец карьеры денег. Надо сейчас. На месте наших Тюкавина, Захаряна, Сперцяна я бы стремился не в Европу, а туда! А лет через пять, заработав 50 млн. долларов, можно ещё совсем молодыми вернуться в Европу и играть в своё удовольствие.
+4
-1
+3
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Назар Игорь
Счастливый человек, ему не известно правило "денег много не бывает"
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Ahtiar
Неуловимый Джо
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Собутыльник Гаскойна
В 33 года я б такими заявлениями не разбрасывался)
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Буратино55
15 млн з.п и завтра он в Аль шабабе каком нибудь.
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rigobersong
Ответ dreamstep
Наверное у Войцеха нет такого окружения как у Неймара, где 30 человек надо вместе с собой содержать, чтоб они всегда были тебе рады, смеялись над шутками, тусовались с тобой и т.п. )
При этом эти 30ть человек дешевле содержать, чем одну цыганку:))
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Mardan Ibragimow
Ответ Pertinax Gandi
Считаю всем, и молодым в том числе, надо именно сейчас ехать в Саудовскую Аравию, пока там такие бабки платят. Кто его знает, может лет через пять-десять шейхи к футболу остынут и ребята, которым сейчас 20-25, в 30-35 уже не смогут поехать туда, чтоб заработать под конец карьеры денег. Надо сейчас. На месте наших Тюкавина, Захаряна, Сперцяна я бы стремился не в Европу, а туда! А лет через пять, заработав 50 млн. долларов, можно ещё совсем молодыми вернуться в Европу и играть в своё удовольствие.
iiokuiko

look ikl Lou Oooo
j

it Kleilo
old mom...
o
h pl
lovelpo
p o
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DeltaForce
Ответ Pertinax Gandi
Считаю всем, и молодым в том числе, надо именно сейчас ехать в Саудовскую Аравию, пока там такие бабки платят. Кто его знает, может лет через пять-десять шейхи к футболу остынут и ребята, которым сейчас 20-25, в 30-35 уже не смогут поехать туда, чтоб заработать под конец карьеры денег. Надо сейчас. На месте наших Тюкавина, Захаряна, Сперцяна я бы стремился не в Европу, а туда! А лет через пять, заработав 50 млн. долларов, можно ещё совсем молодыми вернуться в Европу и играть в своё удовольствие.
А кто всяких тюкавиных там ждет?Туда идут топ-игроки которые играли много лет в Европе,им то и предлагают баснословные деньги.
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