Шченсны о трансферах в Саудовскую Аравию: «Погоня за деньгами не должна быть приоритетом. У меня их достаточно»
Войчех Шченсны скептически относится к трансферам в Саудовскую Аравию.
– Как бы вы отреагировали на звонок из Саудовской Аравии?
– Я бы начал разговор с нескольких нулей (смеется). У меня достаточно денег. Я предпочитаю интересные вызовы, а защита ворот «Ювентуса» – самый крутой вызов, который я могу себе представить.
– Как вы вообще относитесь к массовым трансферам в Аравию? Может ли эта тенденция сохраниться?
– Я еще не анализировал это. Я мало читаю о футболе и знаю, что несколько игроков ушли туда, и я не удивлен. Пишут о безумных суммах.
Я понимаю, что кто-то может принять такое решение, и мне это кажется вполне логичным. Я считаю, что должны быть другие приоритеты, чем погоня за деньгами, – сказал вратарь «Ювентуса».
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