Дзаньоло арендован «Астон Виллой» за 5+1,375 млн евро. Выкуп у «Галатасарая» – за 22,5+15,5 млн

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция трансферы Николо Дзаньоло Футбол

«Астон Вилла» арендовала полузащитника Николо Дзаньоло у «Галатасарая».

Турецкий клуб подробно описал условия перехода. Английский клуб выплатит 5 млн евро за аренду гарантированно, а также может заплатить еще 1,375 млн бонусами.

У бирмингемцев будет право выкупа итальянца за 22,5 млн евро. В соглашении о выкупе предусмотрены бонусы, которые могут достигнуть 15,5 млн евро.

Кроме того, «Галатасарай» получит 10% прибыли от перепродажи 24-летнего игрока из «Астон Виллы».

Ранее сообщалось, что интерес к Дзаньоло проявлял «Зенит».

Дзаньоло перешел в «Галатасарай» из «Ромы» зимой 2023 года. В рамках прошлого сезона чемпионата Турции он провел 10 матчей и забил 5 голов. Подробную статистику итальянца можно найти здесь.

Фото: avfc.co.uk

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21 комментарий

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Дмитрий Васин
А мог бы сейчас быть лидером Ромы...
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Pucheslav
Ответ Игорь Удалов
Талантливый тип. Но карьера складывается не очень. Странно конечно, что никому особо не нужен
Как не нужен ? Галатасарай за приличные деньги купил. Теперь Астон Вилла берет. Очевидно нужен
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St.7
Будет интересно посмотреть на Дзаньоло в топ лиге.Он хороший вингер,если не будет травм,может заиграть на приличном уровне.
+6
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Андрей Катков
Алгебраическая система какая-то
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svft
муть какая-то.
08.02. "Турки заплатят 16,5+13 млн евро"
18.08. "У бирмингемцев будет право выкупа итальянца за 22,5 млн евро. .. бонусы 15,5 млн евро"
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Direct free kick
Скоро станет 2-кратным победителем Лиги Конференций
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Durdy turkmen
Точно 375млн??😲
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Слончик
π миллионов бонусами, если забьет (π+1)/2 голов.
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CoTTo
а наш Ювентус интересно кого нибудь подпишет??
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Самур Велиев
турки просто срубили бабок на ровном месте
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master_of_dzen
Если не получится в АВ то уже можно будет смело в сбитые летчики записывать
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ASH11
Ответ St.7
Будет интересно посмотреть на Дзаньоло в топ лиге.Он хороший вингер,если не будет травм,может заиграть на приличном уровне.
Он травмат, сомнительный выбор как для него, так и для клуба.
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ASH11
Ответ Rina Rian
дай бог карьера сложиться у него. после двух крестов, если все будет хорошо, это.чудо
После крестов и в Англию. Сомнительный выбор.
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