Дзаньоло арендован «Астон Виллой» за 5+1,375 млн евро. Выкуп у «Галатасарая» – за 22,5+15,5 млн
«Астон Вилла» арендовала полузащитника Николо Дзаньоло у «Галатасарая».
Турецкий клуб подробно описал условия перехода. Английский клуб выплатит 5 млн евро за аренду гарантированно, а также может заплатить еще 1,375 млн бонусами.
У бирмингемцев будет право выкупа итальянца за 22,5 млн евро. В соглашении о выкупе предусмотрены бонусы, которые могут достигнуть 15,5 млн евро.
Кроме того, «Галатасарай» получит 10% прибыли от перепродажи 24-летнего игрока из «Астон Виллы».
Ранее сообщалось, что интерес к Дзаньоло проявлял «Зенит».
Дзаньоло перешел в «Галатасарай» из «Ромы» зимой 2023 года. В рамках прошлого сезона чемпионата Турции он провел 10 матчей и забил 5 голов. Подробную статистику итальянца можно найти здесь.
Фото: avfc.co.uk
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