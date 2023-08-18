Дзаньоло арендован «Астон Виллой» за 5+1,375 млн евро. Выкуп у «Галатасарая» – за 22,5+15,5 млн

«Астон Вилла» арендовала полузащитника Николо Дзаньоло у «Галатасарая».

Турецкий клуб подробно описал условия перехода. Английский клуб выплатит 5 млн евро за аренду гарантированно, а также может заплатить еще 1,375 млн бонусами.

У бирмингемцев будет право выкупа итальянца за 22,5 млн евро. В соглашении о выкупе предусмотрены бонусы, которые могут достигнуть 15,5 млн евро.

Кроме того, « » получит 10% прибыли от перепродажи 24-летнего игрока из « ».

Ранее сообщалось, что интерес к проявлял «Зенит».

Дзаньоло перешел в «Галатасарай» из «Ромы» зимой 2023 года. В рамках прошлого сезона чемпионата Турции он провел 10 матчей и забил 5 голов. Подробную статистику итальянца можно найти здесь.

Фото: avfc.co.uk

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