Защитник «Астон Виллы» Мингз порвал «кресты» в матче с «Ньюкаслом». Он может пропустить весь сезон
Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз может пропустить остаток сезона из-за травмы.
В матче 1-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:5) Мингз получил травму после столкновения с Александером Исаком на 31-й минуте. Защитника «Астон Виллы» унесли с поля на носилках. У Мингза был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Защитник может не вернуться на поле до конца сезона.
Отметим, что Мингз повредил крестообразную связку во второй раз в карьере – впервые это произошло в 2015 году во время выступлений за «Борнмут».
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То Диего Карлос в прошлом сезоне порвал кресты в первом матче за Виллу
Теперь Мингз в первом матче сезона рвёт кресты за Виллу
Ах да, ещё Фофана из Челси.