Защитник «Астон Виллы» Мингз порвал «кресты» в матче с «Ньюкаслом». Он может пропустить весь сезон

Теги Ньюкасл Астон Вилла премьер-лига Англия травмы Тайрон Мингз Александер Исак Здоровье Футбол

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз может пропустить остаток сезона из-за травмы.

В матче 1-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:5) Мингз получил травму после столкновения с Александером Исаком на 31-й минуте. Защитника «Астон Виллы» унесли с поля на носилках. У Мингза был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Защитник может не вернуться на поле до конца сезона.

Отметим, что Мингз повредил крестообразную связку во второй раз в карьере – впервые это произошло в 2015 году во время выступлений за «Борнмут».

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27 комментариев

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Sergey Kuznetsov
что за крестовый поход? еще сезон не начался уже 3 игрока отъехали с крестами
+20
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+17
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Axmat Cecenov
Ответ Sergey Kuznetsov
что за крестовый поход? еще сезон не начался уже 3 игрока отъехали с крестами
Потому что нагрузка большая. Футболисты в основном отдыхали 2-3 недели. Фифа и Уефа проводит много бессмысленных турниров
+11
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Filipp Gorski
Интересно
То Диего Карлос в прошлом сезоне порвал кресты в первом матче за Виллу
Теперь Мингз в первом матче сезона рвёт кресты за Виллу
+6
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Anttii
Ответ Wekil Halylow
кто осталные?
Пара из Реала из последних.
Ах да, ещё Фофана из Челси.
+5
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Сергей Шитик
Вот и плоды от бесконечного количества игр. Сейчас ещё будут играть по 10 минут плюсом в каждом из таймов и вылетать будет ещё больше игроков.
+2
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Пушка_Кутепова
Что то участилась эта травма с крестами
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0
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Жаль ,важен для виллы
+1
0
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kilcher
Ответ Валерий Рытов
Почему сейчас про кресты пишут по 8-9 месяцев? Всегда же в среднем 6 считалось. Если так, то весной сыграет. У Астон Виллы уже есть замена - Пау Торрес.
от возраста и индивидуальных особенностей организма зависит. но даже после восстановления таких игроков обычно берегут по максимуму.
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Direct free kick
Ответ Sergey Kuznetsov
наверное проклятие Дзюбы
Во времена шлюпы в Спартаке крестов было ещё больше
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Sergey Kuznetsov
Ответ <~Inter~>
кресты тоже часто рвут на старте сезона. Нагрузки резко увеличиваются и не все выдерживают подобное. Плюс определенная доля невезения
пусть не рвут, так им и передайте
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<~Inter~>
Ответ Sergey Kuznetsov
ну не кресты же
кресты тоже часто рвут на старте сезона. Нагрузки резко увеличиваются и не все выдерживают подобное. Плюс определенная доля невезения
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kilcher
Ответ Wekil Halylow
кто осталные?
у виллы ещё Буэндия, как минимум
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Sergey Kuznetsov
Ответ Direct free kick
Не везёт великому Эмери. 2-е кресты к середине августа
наверное проклятие Дзюбы
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Direct free kick
Ответ Sergey Kuznetsov
ну не кресты же
Не везёт великому Эмери. 2-е кресты к середине августа
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Sergey Kuznetsov
Ответ Ksandvankneshas
Вообще 5: двое из РМ, двое из Астон виллы и Фофана из Челси. Хотя может быть и больше, просто это самые известные.
ну в таком случае это еще более печально
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Sergey Kuznetsov
Ответ <~Inter~>
вообще каждый год на старте сезона много травм
ну не кресты же
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Ksandvankneshas
Ответ Sergey Kuznetsov
что за крестовый поход? еще сезон не начался уже 3 игрока отъехали с крестами
Вообще 5: двое из РМ, двое из Астон виллы и Фофана из Челси. Хотя может быть и больше, просто это самые известные.
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<~Inter~>
Ответ Wekil Halylow
кто осталные?
Мингз, Тимбер, Куртуа, Милитао, Ромеро
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<~Inter~>
Ответ Sergey Kuznetsov
что за крестовый поход? еще сезон не начался уже 3 игрока отъехали с крестами
вообще каждый год на старте сезона много травм
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Sergey Kuznetsov
Ответ Axmat Cecenov
Потому что нагрузка большая. Футболисты в основном отдыхали 2-3 недели. Фифа и Уефа проводит много бессмысленных турниров
Мингз в международных турнирах не участвовал, кроме матчей за Англию.
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JamesBulger7
Здоровья Мингс! Эпидемия порванных крестов🙀
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User 0234
Да е мае это уже кладбище какое-то
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