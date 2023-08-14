Защитник «Астон Виллы» Мингз порвал «кресты» в матче с «Ньюкаслом». Он может пропустить весь сезон

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз может пропустить остаток сезона из-за травмы.

В матче 1-го тура против « » (1:5) Мингз получил травму после столкновения с на 31-й минуте. Защитника « » унесли с поля на носилках. У Мингза был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Защитник может не вернуться на поле до конца сезона.

Отметим, что Мингз повредил крестообразную связку во второй раз в карьере – впервые это произошло в 2015 году во время выступлений за «Борнмут».

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