«Астон Вилла» за 3 млн евро арендует Дзаньоло с правом выкупа за 20+7 млн. «Зенит» предлагал 35 млн евро за хавбека «Галатасарая»
Николо Дзаньоло близок к переходу в «Астон Виллу».
По информации журналиста Альфредо Педуллы, «Астон Вилла» намерена закрыть сделку по Дзаньоло в понедельник. «Галатасарай» дал согласие на трансфер полузащитника, и в данный момент клубы работают над структурой выплат. Ожидается, что аренда Дзаньоло обойдется «Астон Вилле» в 3 млн евро. По окончании соглашения клуб получит право выкупа игрока за 20+7 млн евро. В случае полноценного трансфера Дзаньоло подпишет с «Астон Виллой» пятилетний контракт.
Отмечается, что в переходе Дзаньоло в «Астон Виллу» заинтересован Унаи Эмери. Интерес к итальянцу также проявлял «Зенит», предложивший «Галатасараю» значительно большую сумму – сообщалось, что петербуржцы предложили 35 млн евро.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
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(шепотом)
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