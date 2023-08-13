«Астон Вилла» за 3 млн евро арендует Дзаньоло с правом выкупа за 20+7 млн. «Зенит» предлагал 35 млн евро за хавбека «Галатасарая»

Теги Зенит Астон Вилла премьер-лига Россия премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Николо Дзаньоло деньги Футбол

Николо Дзаньоло близок к переходу в «Астон Виллу».

По информации журналиста Альфредо Педуллы, «Астон Вилла» намерена закрыть сделку по Дзаньоло в понедельник. «Галатасарай» дал согласие на трансфер полузащитника, и в данный момент клубы работают над структурой выплат. Ожидается, что аренда Дзаньоло обойдется «Астон Вилле» в 3 млн евро. По окончании соглашения клуб получит право выкупа игрока за 20+7 млн евро. В случае полноценного трансфера Дзаньоло подпишет с «Астон Виллой» пятилетний контракт.

Отмечается, что в переходе Дзаньоло в «Астон Виллу» заинтересован Унаи Эмери. Интерес к итальянцу также проявлял «Зенит», предложивший «Галатасараю» значительно большую сумму – сообщалось, что петербуржцы предложили 35 млн евро.

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6 комментариев

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ZarvuR2020
Какой же спортс позорный. Выборочно постим одни новости из твиттера, игнорируем официальные опровержения и создаём свою реальность. Редакции вообще не стыдно так дешёво трафик тянуть? Вопрос риторический.
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Evil_Alastar
Зенит предлагал 35, но турки решили отдать его в аренду?? В голос 🥴🥴🥴
+12
-2
+10
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Фарид Харисов
Ответ Evil_Alastar
Зенит предлагал 35, но турки решили отдать его в аренду?? В голос 🥴🥴🥴
— Зенит, а как вы собираетесь платить нам в условиях санкций?

— Значит так: мы обмениваем все в рубли, отправляем в Газпромбанк, выводим из Газпромбанка, потом человек с чемоданом едет в Венесуэлу, после чего вплавь добирается до Эритреи, где ему помогают добраться до ваших...

(шепотом)
— Ясно. Давайте просто отдадим его в аренду.

— И после такого круговорота мы все закинем на ваш кошелек в Стим, а вы уже оттуда в виде скинов из КС выведете средства! Эй, Эй, а куда все ушли?
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-2
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Alex8007
Опять нашему гегемону провели по губам, но ничего! У нас Бакаев ничем не хуже!
+2
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Evil_Alastar
Ответ Фарид Харисов
— Зенит, а как вы собираетесь платить нам в условиях санкций? — Значит так: мы обмениваем все в рубли, отправляем в Газпромбанк, выводим из Газпромбанка, потом человек с чемоданом едет в Венесуэлу, после чего вплавь добирается до Эритреи, где ему помогают добраться до ваших... (шепотом) — Ясно. Давайте просто отдадим его в аренду. — И после такого круговорота мы все закинем на ваш кошелек в Стим, а вы уже оттуда в виде скинов из КС выведете средства! Эй, Эй, а куда все ушли?
Через скины большая комса будет 🤭
0
0
0
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Арман Царнаев
Ответ ZarvuR2020
Какой же спортс позорный. Выборочно постим одни новости из твиттера, игнорируем официальные опровержения и создаём свою реальность. Редакции вообще не стыдно так дешёво трафик тянуть? Вопрос риторический.
Напоминает одну большую страну
+4
-4
0
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