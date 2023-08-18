«Динамо» подписало 19-летнего вратаря БАТЭ Кудравца, он присоединится зимой. Бело-голубые были единственным клубом РПЛ без трансферов летом

«Динамо» подписало вратаря БАТЭ Андрея Кудравца.

19-летний голкипер БАТЭ и сборной Беларуси подписал контракт на 5 лет.

Кудравец присоединится к бело-голубым предстоящей зимой. До этого он продолжит выступать за БАТЭ. Сообщалось, что сумма сделки составит 500 тысяч евро.

Стоит отметить, что это первый трансфер «Динамо» в летнее трансферное окно. До этого «Динамо» было единственным клубом Мир РПЛ, не подписавшим ни одного игрока.

«Хотя у нас и сейчас лучшая вратарская бригада в лиге, включая нашу молодежь, мы не могли упустить возможность подписать одного из самых талантливых молодых вратарей с опытом игры в национальных и международных соревнованиях», – прокомментировал переход заместитель генерального директора «Динамо» по спорту Желько Бувач.

Статистика голкипера сборной Беларуси доступна здесь.

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