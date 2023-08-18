«Динамо» подписало 19-летнего вратаря БАТЭ Кудравца, он присоединится зимой. Бело-голубые были единственным клубом РПЛ без трансферов летом

Теги премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь БАТЭ Желько Бувач Андрей Кудравец Футбол

«Динамо» подписало вратаря БАТЭ Андрея Кудравца.

19-летний голкипер БАТЭ и сборной Беларуси подписал контракт на 5 лет.

Кудравец присоединится к бело-голубым предстоящей зимой. До этого он продолжит выступать за БАТЭ. Сообщалось, что сумма сделки составит 500 тысяч евро.

Стоит отметить, что это первый трансфер «Динамо» в летнее трансферное окно. До этого «Динамо» было единственным клубом Мир РПЛ, не подписавшим ни одного игрока.

«Хотя у нас и сейчас лучшая вратарская бригада в лиге, включая нашу молодежь, мы не могли упустить возможность подписать одного из самых талантливых молодых вратарей с опытом игры в национальных и международных соревнованиях», – прокомментировал переход заместитель генерального директора «Динамо» по спорту Желько Бувач.

Статистика голкипера сборной Беларуси доступна здесь.

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10 комментариев

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Виталии Пархоменко
АЧУМЕТЬ! Вот это трансфер!!!!
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леннорыч-абрамович
Настоящие братишки Динамо и ЦСКА!
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Александр Громов
Пока, явно, самая отстойная трансферная компания у руководителей Динамо. На что можно надеяться и рассчитывать без усиления!?
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verhowen
Похоже что это все, на что может сподобится Бувач, в это Т.О.
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Mixos Demid
Ну всё!!! К сезону готовы!!! Гафин свою работу сделал. Получил премию и поехал в отпуск!
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Артем Федосеев
Ура!!!теперь пилить бюджет можно смело…покупку сделали,правда на будущее,но это все лирика
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Philatelist79
Не самое нужное приобретение
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