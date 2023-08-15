Орлов не считает, что судьи спасли «Зенит» в матче с «Факелом»: «Ну что значит спасли? В 1-м тайме зенитовцы доминировали, должны были три забить. Еще не в форме, перегуляли, видимо»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Геннадий Орлов Факел Чемпионат.com Страхиня Эракович Футбол

Геннадий Орлов не считает, что судьи спасли «Зенит» в матче с «Факелом».

Матч 4-го тура Мир РПЛ завершился победой клуба из Петербурга со счетом 2:0.

«Эпизод с попаданием мяча в руку Эраковичу? Телевидение подтвердило, был ВАР, все показали.

Все почему-то после матча говорят не о качестве игры, а в основном цепляются за какие-то такие вещи. Вот, «Зенит» спасли… Ну что значит спасли? «Зенит» доминировал в первом тайме, должен был три забить.

Помните выход один на один? Но зенитовцы еще не в форме. Видимо, они перегуляли после пятикратного успеха в чемпионате страны», – сказал Орлов в эфире программы «Такой футбол».

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2 комментария

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Groznyi2024
Что за дешевый наброс про слова судьи, Зенит и спасли в одном предложении?

Спасли Факел от разгрома, а не Зенит.
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