Орлов не считает, что судьи спасли «Зенит» в матче с «Факелом»: «Ну что значит спасли? В 1-м тайме зенитовцы доминировали, должны были три забить. Еще не в форме, перегуляли, видимо»
Геннадий Орлов не считает, что судьи спасли «Зенит» в матче с «Факелом».
Матч 4-го тура Мир РПЛ завершился победой клуба из Петербурга со счетом 2:0.
«Эпизод с попаданием мяча в руку Эраковичу? Телевидение подтвердило, был ВАР, все показали.
Все почему-то после матча говорят не о качестве игры, а в основном цепляются за какие-то такие вещи. Вот, «Зенит» спасли… Ну что значит спасли? «Зенит» доминировал в первом тайме, должен был три забить.
Помните выход один на один? Но зенитовцы еще не в форме. Видимо, они перегуляли после пятикратного успеха в чемпионате страны», – сказал Орлов в эфире программы «Такой футбол».
Спасли Факел от разгрома, а не Зенит.