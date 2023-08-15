Орлов не считает, что судьи спасли «Зенит» в матче с «Факелом»: «Ну что значит спасли? В 1-м тайме зенитовцы доминировали, должны были три забить. Еще не в форме, перегуляли, видимо»

Геннадий Орлов не считает, что судьи спасли «Зенит» в матче с «Факелом».

Матч 4-го тура Мир завершился победой клуба из Петербурга со счетом 2:0.

«Эпизод с попаданием мяча в руку ? Телевидение подтвердило, был ВАР, все показали.

Все почему-то после матча говорят не о качестве игры, а в основном цепляются за какие-то такие вещи. Вот, « » спасли… Ну что значит спасли? «Зенит» доминировал в первом тайме, должен был три забить.

Помните выход один на один? Но зенитовцы еще не в форме. Видимо, они перегуляли после пятикратного успеха в чемпионате страны», – сказал в эфире программы «Такой футбол».