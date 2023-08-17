Месси на первой пресс-конференции в «Интер Майами»: «Я всегда держал в уме вариант с США и с радостью приехал. Выход в финал Кубка лиг стал огромным сюрпризом, но мы высоко метим»

Лионель Месси впервые поучаствовал в пресс-конференции после перехода в МЛС.

«Интер Майами» 20 августа сыграет в финале Кубка лиг против «Нэшвилла».

«Я с огромной радостью приехал сюда, и то, что мы дошли до финала, стало огромным сюрпризом.

Приехать сюда – решение семьи. Мы пришли к нему с женой и детьми. Нам нравится этот город и то, как нас приняли фанаты. Они все для нас облегчили.

С первого дня наша команда решила, что это будет хорошая возможность поставить перед собой новые задачи. Нам пришлось соревноваться с очень крепкими мексиканскими клубами. Мы высоко метим.

Я всегда держал в уме вариант с США. Поначалу тут было сложновато, учитывая жару и все остальное, но теперь мне тут комфортно. Я рад быть здесь, я хотел этого – и потому мне проще.

Было бы чудесно [выиграть трофей]. Не только для меня – для команды и наших фанатов», – сказал форвард.

«Интер Майами» Месси впервые сыграет в Кубке чемпионов КОНКАКАФ благодаря выходу в финал Кубка лиг

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