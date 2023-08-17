Месси на первой пресс-конференции в «Интер Майами»: «Я всегда держал в уме вариант с США и с радостью приехал. Выход в финал Кубка лиг стал огромным сюрпризом, но мы высоко метим»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси впервые поучаствовал в пресс-конференции после перехода в МЛС.

«Интер Майами» 20 августа сыграет в финале Кубка лиг против «Нэшвилла».

«Я с огромной радостью приехал сюда, и то, что мы дошли до финала, стало огромным сюрпризом.

Приехать сюда – решение семьи. Мы пришли к нему с женой и детьми. Нам нравится этот город и то, как нас приняли фанаты. Они все для нас облегчили.

С первого дня наша команда решила, что это будет хорошая возможность поставить перед собой новые задачи. Нам пришлось соревноваться с очень крепкими мексиканскими клубами. Мы высоко метим.

Я всегда держал в уме вариант с США. Поначалу тут было сложновато, учитывая жару и все остальное, но теперь мне тут комфортно. Я рад быть здесь, я хотел этого – и потому мне проще.

Было бы чудесно [выиграть трофей]. Не только для меня – для команды и наших фанатов», – сказал форвард.

«Интер Майами» Месси впервые сыграет в Кубке чемпионов КОНКАКАФ благодаря выходу в финал Кубка лиг

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22 комментария

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blаncо
Ответ rigobersong
Месси все еще лучший игрок мира!:)
И не переставал им быть.
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Фанат Лионеля Месси
И 2 месяца не прошло,а Месси уже может взять трофей с последней командой МЛС
А кто-то переходя в первую команду СА,слил кубок ,лигу и суперкубок:)
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blаncо
Уверен, он держит в уме и предстоящую Копу и ближайший ЧМ. Месси всё ещё в большом порядке.
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Alex_V69
Ответ Фанат Лионеля Месси
И 2 месяца не прошло,а Месси уже может взять трофей с последней командой МЛС А кто-то переходя в первую команду СА,слил кубок ,лигу и суперкубок:)
Вам все не успокоиться? Когда старенькие Месси и Рон будет играть за ветеранов вы тоже будете пытаться померить у кого длиньше?
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Aleksey Yashin
Ну а что, приехал в классный город, который тебе нравится и где у тебя есть дом. Занимаешься своим любимым делом в удовольствие, без лишнего давления. Семья рядом, ей всё нравится. Кайф же)
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BZB
США-это как бонус в игре, которую прошел. Удачи Лео в покорении Америки!
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Родя Раскольников
И никакого пафоса с "новым вызовом" и басен про силу и потенциал лиги. Неинтересно.
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rigobersong
Ответ blаncо
Уверен, он держит в уме и предстоящую Копу и ближайший ЧМ. Месси всё ещё в большом порядке.
Месси все еще лучший игрок мира!:)
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GuruFutbola
Криштиану Роналду: «Я не смог удержать свой 12 см в США, поэтому путь туда мне закрыт до конца жизни»
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Гвардиола-мл.
Ответ blаncо
Уверен, он держит в уме и предстоящую Копу и ближайший ЧМ. Месси всё ещё в большом порядке.
не будет он на ЧМ. После пары лет МЛС хватку потеряет, увы. Карьеру уже закончит перед ЧМ
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Алексей Свирин
Ответ Alex_V69
Вам все не успокоиться? Когда старенькие Месси и Рон будет играть за ветеранов вы тоже будете пытаться померить у кого длиньше?
Длиннее
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Леван Мкртчян
Ответ Фанат Лионеля Месси
И 2 месяца не прошло,а Месси уже может взять трофей с последней командой МЛС А кто-то переходя в первую команду СА,слил кубок ,лигу и суперкубок:)
По-сути , хоть их образы(как людей) и очень далеки от классического восприятия этих музыкальных жанров, но именно в футболе , Месси -- это рок звезда, а Роналду - поп звезда.
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Атомный Карась
Ответ Alex_V69
Вам все не успокоиться? Когда старенькие Месси и Рон будет играть за ветеранов вы тоже будете пытаться померить у кого длиньше?
чё тут мерить то? у Месси длиннее очередь из золотых мячей. и точка!
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Комил Мирзаев
лучше игрок история ⚽Месси
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FIFA
Давай, Лео, сделай это и стань единственным самым титулованным футболистом в истории
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Любезный Коссутий
успехов Месси в США
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rigobersong
Все что нужно знать о величии Месси, так это то, что он в одиночку привлек внимание и повысил интерес к чемпионату в разы сильнее, чем вся сборная бедуинских звезд посреди пустыни:))
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