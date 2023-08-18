Уолкотту страшно завершать карьеру: «Это пугает, футбол – все, что я знаю с 16 лет. Были предложения из Саудовской Аравии, но это не то место, где я себя вижу»
Тео Уолкотт признался, что ему страшно завершать карьеру.
Сегодня 34-летний экс-вингер «Арсенала», «Саутгемптона» и сборной Англии объявил о завершении карьеры.
«Я официально вешаю бутсы на гвоздь. Это очень страшно, не буду лгать. Это пугает, потому что футбол – все, что я знаю с 16 лет или с даже еще более раннего возраста.
Хочу попробовать что-то новое, чего не делал никогда, в детстве, – я многое упустил. Я хочу попробовать жизнь на вкус – обычно у меня все вращалось вокруг футбола.
У меня были предложения из-за границы, а также от очень хороших команд Чемпионшипа.
Было несколько предложений из Саудовской Аравии, но, честно говоря, это не то место, где я вижу себя играющим. Ничего не имеют против денег или лиги, но если у меня сердце не лежит к игре в футбол, то было бы нечестно по отношению к клубам и самому себе», – сказал Уолкотт.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
14 комментариев