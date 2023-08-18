Уолкотту страшно завершать карьеру: «Это пугает, футбол – все, что я знаю с 16 лет. Были предложения из Саудовской Аравии, но это не то место, где я себя вижу»

Тео Уолкотт признался, что ему страшно завершать карьеру.

Сегодня 34-летний экс-вингер « », « » и сборной Англии объявил о завершении карьеры.

«Я официально вешаю бутсы на гвоздь. Это очень страшно, не буду лгать. Это пугает, потому что футбол – все, что я знаю с 16 лет или с даже еще более раннего возраста.

Хочу попробовать что-то новое, чего не делал никогда, в детстве, – я многое упустил. Я хочу попробовать жизнь на вкус – обычно у меня все вращалось вокруг футбола.

У меня были предложения из-за границы, а также от очень хороших команд Чемпионшипа.

Было несколько предложений из Саудовской Аравии, но, честно говоря, это не то место, где я вижу себя играющим. Ничего не имеют против денег или лиги, но если у меня сердце не лежит к игре в футбол, то было бы нечестно по отношению к клубам и самому себе», – сказал .

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