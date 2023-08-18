Уолкотту страшно завершать карьеру: «Это пугает, футбол – все, что я знаю с 16 лет. Были предложения из Саудовской Аравии, но это не то место, где я себя вижу»

Теги Тео Уолкотт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Саутгемптон высшая лига Саудовская Аравия чемпионшип Футбол

Тео Уолкотт признался, что ему страшно завершать карьеру.

Сегодня 34-летний экс-вингер «Арсенала», «Саутгемптона» и сборной Англии объявил о завершении карьеры.

«Я официально вешаю бутсы на гвоздь. Это очень страшно, не буду лгать. Это пугает, потому что футбол – все, что я знаю с 16 лет или с даже еще более раннего возраста.

Хочу попробовать что-то новое, чего не делал никогда, в детстве, – я многое упустил. Я хочу попробовать жизнь на вкус – обычно у меня все вращалось вокруг футбола.

У меня были предложения из-за границы, а также от очень хороших команд Чемпионшипа.

Было несколько предложений из Саудовской Аравии, но, честно говоря, это не то место, где я вижу себя играющим. Ничего не имеют против денег или лиги, но если у меня сердце не лежит к игре в футбол, то было бы нечестно по отношению к клубам и самому себе», – сказал Уолкотт.

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14 комментариев

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Александр Чижов
Как время летит вроде бы не давно тео брали на чм самым молодым игроком в истории сборной
+31
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Ilya Shilovskiy
"Попробовать жизнь на вкус..." У меня аж слюнки потекли, я представил себя с баблом Тэо, чуть в обморок от кайфа не упал...
+16
-5
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Нурбол Жумаскалиев
вот где чел реально здоровье на поле оставил, причем за меньшие деньги нежели наши "профики"..
+7
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Morning Again
Никогда не забуду его топовый период проведенный за канониров в 2011-2013 годах. Когда лидеры покидали канониров, Уолкотт был одним из немногих, кто тащил на себе игру того потухающего Арсенала. Спасибо за воспоминания, Тео! Аж не верится, что с того времени прошло уже более 10 лет.
+6
0
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Attikus
Ответ Ilya Shilovskiy
"Попробовать жизнь на вкус..." У меня аж слюнки потекли, я представил себя с баблом Тэо, чуть в обморок от кайфа не упал...
Страшно представить, как Грилиш будет это делать)
+3
0
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Крыс Пол
Эх, кресты зимой 14-го года сломали ему карьеру. Как раз тогда Уолкотт наконец-то начал реализовывать потенциал и показывал монструозную игру.
+2
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Макс Y-O-Y
Ответ Attikus
Страшно представить, как Грилиш будет это делать)
На Руни посмотри )
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Матвей Суицидин
Ответ Ilya Shilovskiy
"Попробовать жизнь на вкус..." У меня аж слюнки потекли, я представил себя с баблом Тэо, чуть в обморок от кайфа не упал...
тебе 34, на счету пара десятков лимонов зелени и с утра не надо вставать на работу)))
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pop
Ответ Иван Иванов
Принц чего? Бегунков? Если так, то да. Уолкотт даже среди бегунков не стал лучшим. Тот же Леннон был талантливее на мой взгляд. Просто Уолкотту повезло, что играл у Венгера и в более именитом клубе.
Венгер топ это да
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