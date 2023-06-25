Гендиректор «Ахмата» о санкциях: «Кадыров решает все вопросы. Со спонсорами стало сложнее, с трансферами, но у нас есть поддержка Рамзана Ахматовича»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Политика Ахмед Айдамиров Футбол

Гендиректор «Ахмата» рассказал о влиянии геополитической обстановки на чеченский клуб.

– Нам сложнее не стало. Мы привыкли жить в условиях санкций.

Есть определенные трудности. Со спонсорами нам стало сложнее, с трансферами, поэтому мы не берем никого из-за границы, кроме свободных агентов.

Но у нас есть поддержка главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Он решает все вопросы, которые у нас возникают. Наше дело – тренироваться, играть и показывать достойный результат.

– Правильно понимаю, что вы сейчас даже продать не можете никого за границу?

– Мы – не можем. Это касается транзакций в евро и долларах.

– Может быть, рассмотреть транзакции в юанях?

– Если кто-нибудь из Китая обратится по нашему игроку, то в юанях, наверное, мы сможем продать. Но, опять же, есть вторичные санкции. Тот клуб может испугаться, что их к нему применят.

– Даже учитывая, что это чисто спортивная отрасль?

– Но нас как-то же ввели под санкции. Их ввели на футбольный клуб. Хотя всю жизнь говорили, что спорт вне политики. Тем не менее мы были первопроходцами, сейчас таких уже два клуба – мы и ЦСКА, – сказал Ахмед Айдамиров.

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9 комментариев

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Криштиану Роналду
У Рамзана Ахматовича есть несколько газелей набитых коробками, он решает все вопросы, так и живем.
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ks-1993
Еще один пример спорт вне политики
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ВладимирНеПутин
Будто бы раньше, до санкций, все решал не он
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Шашки - любимая игра
В крайнем случае аллах-вован подкинет из бюджета.
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Регион-36
Нормальный такой фильм был - "Решала" (решали любые вопросы). Правда закончили там все не очень.
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Rested
У вас там на мосте несколько спортсменов без дела стоят
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Спартак Уокер
В общем если бы не Кадыров не было бы ФК Ахмат
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ks-1993
Ответ Overkiller
Скажите, а вы откуда массово тащите эту чушь про "спорт вне политики"?
это ирония
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