Гендиректор «Ахмата» о санкциях: «Кадыров решает все вопросы. Со спонсорами стало сложнее, с трансферами, но у нас есть поддержка Рамзана Ахматовича»
Гендиректор «Ахмата» рассказал о влиянии геополитической обстановки на чеченский клуб.
– Нам сложнее не стало. Мы привыкли жить в условиях санкций.
Есть определенные трудности. Со спонсорами нам стало сложнее, с трансферами, поэтому мы не берем никого из-за границы, кроме свободных агентов.
Но у нас есть поддержка главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Он решает все вопросы, которые у нас возникают. Наше дело – тренироваться, играть и показывать достойный результат.
– Правильно понимаю, что вы сейчас даже продать не можете никого за границу?
– Мы – не можем. Это касается транзакций в евро и долларах.
– Может быть, рассмотреть транзакции в юанях?
– Если кто-нибудь из Китая обратится по нашему игроку, то в юанях, наверное, мы сможем продать. Но, опять же, есть вторичные санкции. Тот клуб может испугаться, что их к нему применят.
– Даже учитывая, что это чисто спортивная отрасль?
– Но нас как-то же ввели под санкции. Их ввели на футбольный клуб. Хотя всю жизнь говорили, что спорт вне политики. Тем не менее мы были первопроходцами, сейчас таких уже два клуба – мы и ЦСКА, – сказал Ахмед Айдамиров.
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