Чимаев прервал интервью после вопроса о Кадырове: «Он президент моей земли. Если король Швеции позовет меня на ужин, я приду»
Хамзат Чимаев прервал интервью из-за вопроса о связях с Рамзаном Кадыровым.
«Погодите. Он президент моей земли. В Швеции есть король, верно? Если король скажет мне прийти и поужинать с ним, я приду. Я выражу уважение королю.
Кадыров – президент моей земли [Чечни], и я его уважаю. Когда он зовет меня на ужин, я иду ужинать с ним.
Если я поеду в США, и президент позовет пригласит меня, я поеду и поужинаю с ним. Каково мое мнение о Кадырове? Я спортсмен», – сказал шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев, после чего закончил разговор с журналистом Expressen.
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