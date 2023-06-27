Чимаев прервал интервью после вопроса о Кадырове: «Он президент моей земли. Если король Швеции позовет меня на ужин, я приду»

Теги UFC Рамзан Кадыров Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев прервал интервью из-за вопроса о связях с Рамзаном Кадыровым.

«Погодите. Он президент моей земли. В Швеции есть король, верно? Если король скажет мне прийти и поужинать с ним, я приду. Я выражу уважение королю.

Кадыров – президент моей земли [Чечни], и я его уважаю. Когда он зовет меня на ужин, я иду ужинать с ним.

Если я поеду в США, и президент позовет пригласит меня, я поеду и поужинаю с ним. Каково мое мнение о Кадырове? Я спортсмен», – сказал шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев, после чего закончил разговор с журналистом Expressen.

Чимаев – о бое с Усманом: «90%, что он состоится. Камару спорит из-за 2 кг, Уайт готов организовать поединок в 82 кг»

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6 комментариев

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Адам Нинуху
Ответ Javelin Himars
Президент вообще то Путин, а Кадыров губернатор.
президент Чечни он а не губернатор
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космонавт на дереве
технично слился
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Javelin Himars
Ответ Aibek Mak
В Швеции у короля есть дела поважнее
Участвовать на вечеринках?)) Там как и в Британии и других государствах короли уже стали просто декоративными персонажами.
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Aibek Mak
В Швеции у короля есть дела поважнее
0
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Javelin Himars
Президент вообще то Путин, а Кадыров губернатор.
0
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j30
зачем они спортсменов втягивают в политику ? и задают провокационые вопросы
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