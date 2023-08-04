«Все думают, что Кадыров бил всех футболистов, а он никогда не приходил с негативом». Лебеденко о главе Чечни и «Ахмате»

Теги Игорь Лебеденко премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Политика Матч ТВ Футбол

Игорь Лебеденко назвал главу Чечни Рамзана Кадырова позитивным человеком.

Форвард выступал за «Терек» (ныне «Ахмат») с 2012 по 2017 годы. 

– Как часто бывали в резиденции Рамзана Кадырова?

– Во время моей игры за команду мы были только один или два раза. Ребята до этого были и в другой резиденции.

Сейчас, наверное, у главы республики прибавилось дел, но раньше он стабильно встречался один‑два раза в год с командой. Или в резиденции, или в отеле. Даже на тренировку приезжал, играл в футбол с нами.

– Как он вам на поле?

– Нормально, задатки есть (смеется).

– Какое сложилось впечатление по общению с Кадыровым?

– Позитивный человек. Все почему‑то думают, что Рамзан Ахматович бил всех футболистов, а он никогда не приходил с каким‑то негативом, даже когда команда плохо играла и шла внизу таблицы. От него всегда исходили улыбка, поддержка. Кадыров регулярно подчеркивал, что всегда будет стоять стеной за команду и всегда ее поддержит. Никогда не было ничего в духе: «Если вы не выиграете, я вам устрою».

– Руслан Аджинджал вспоминал в интервью нам, как Кадыров решил выплатить команде премиальные после проигранного матча, но при достойной игре. У вас бывало такое?

– Вот прямо такого не было. Но раньше он бывал почти на всех домашних матчах и часто заходил в раздевалку после побед над «Спартаком», например, – сказал Лебеденко.

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13 комментариев

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Бил только Гатальского ))
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Кто эти «все», кто думает, что он бьет всех футболистов? То, что он машины дарит и пачками деньги раздаёт, вот это думают. А вот про «бьет» от Лебеденко впервые услышал.
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"Все почему‑то думают, что Рамзан Ахматович бил всех футболистов"🤔
кто эти все, которые так думают❓
да и бить "всех футболистов" - может Лебеденко просто перепутал его с тренером °ГазМяса°❓🤔
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Ответ Tigo_Volchara93
Ждем историй как какойто непонятный футболист с африканского континента получал после игры двойные - тройные премиальные. Премиальные из наших карманов
Ну ребят вроде Комнате и Мбенга непонятными не назвать. Скорее бразильцы бывают малоизвестные, и то, техничней же наших
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Ждем историй как какойто непонятный футболист с африканского континента получал после игры двойные - тройные премиальные. Премиальные из наших карманов
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Дон диги дон дон дон
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судя по зоголовку , все таки бил , но не всех ?)))
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Рамзан Ахматович гениальный вождь и настоящий лидер.
Он единственный преемник другого, уже чуток старого, гениального вождя и настоящего лидера !!!
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Все думают, что Кадыров убил в 17, а Кадыров убил в 16.
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Вообще прикольно. Дают дотации со всей РФ, а там распоряжаются как личными деньгами
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Ответ Tigo_Volchara93
Ждем историй как какойто непонятный футболист с африканского континента получал после игры двойные - тройные премиальные. Премиальные из наших карманов
А то прям не будь этого клуба, эти деньги точно в твои карманы бы пришли
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Ответ Михаил Опякин
Дон диги дон дон дон
Дон-дон-диги-дон-г**дон
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