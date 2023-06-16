Благой Георгиев: «Кадыров еще 100 лет будет управлять Чечней. Пусть будет жив, здоров. Настоящий лидер, очень хороший человек»

Экс-футболист «Терека» Благой Георгиев назвал Рамзана Кадырова настоящим лидером.

– Вы провели в «Тереке» четыре года – какое самое главное воспоминание?

– Больше всего запомнился гол на открытии «Ахмат-Арены». Я был первым футболистом, кто там забил. Это исторический момент. Так что меня точно там будут помнить.

Из нефутбольных было много позитивных моментов – с болельщиками, с Рамзаном… Это я буду помнить всегда.

– до сих пор глава региона. Удивлены, что уже прошло столько лет, а он до сих пор при деле?

– Не удивлен. Думаю, он еще 100 лет будет управлять Чечней. Пусть будет жив, здоров. Настоящий лидер!

– Каким он вам тогда запомнился?

– Он очень хороший человек. Всегда всем помогал. Интересовался нашими делами, спрашивал о семье. Я всегда буду ему благодарен. За то, что сделал для меня. Для команды.

– Раньше он дарил футболистам много подарков.

– Машины, часы – да… Много, в принципе, чего дарил. Но повторюсь – это неважно. Главное – отношение. Интерес, который он проявлял.

Дарить подарки одно – можно сделать это и забыть. Но это не про Рамзана. Он всегда был рядом с командой, переживал за нас. Чтобы мы были живы, здоровы и счастливы.

Тогда мы в любой момент могли к нему обратиться по любому вопросу. За это я ему особенно благодарен, – сказал болгарский футболист.