Благой Георгиев: «Кадыров еще 100 лет будет управлять Чечней. Пусть будет жив, здоров. Настоящий лидер, очень хороший человек»
Экс-футболист «Терека» Благой Георгиев назвал Рамзана Кадырова настоящим лидером.
– Вы провели в «Тереке» четыре года – какое самое главное воспоминание?
– Больше всего запомнился гол на открытии «Ахмат-Арены». Я был первым футболистом, кто там забил. Это исторический момент. Так что меня точно там будут помнить.
Из нефутбольных было много позитивных моментов – с болельщиками, с Рамзаном… Это я буду помнить всегда.
– Рамзан Кадыров до сих пор глава региона. Удивлены, что уже прошло столько лет, а он до сих пор при деле?
– Не удивлен. Думаю, он еще 100 лет будет управлять Чечней. Пусть будет жив, здоров. Настоящий лидер!
– Каким он вам тогда запомнился?
– Он очень хороший человек. Всегда всем помогал. Интересовался нашими делами, спрашивал о семье. Я всегда буду ему благодарен. За то, что сделал для меня. Для команды.
– Раньше он дарил футболистам много подарков.
– Машины, часы – да… Много, в принципе, чего дарил. Но повторюсь – это неважно. Главное – отношение. Интерес, который он проявлял.
Дарить подарки одно – можно сделать это и забыть. Но это не про Рамзана. Он всегда был рядом с командой, переживал за нас. Чтобы мы были живы, здоровы и счастливы.
Тогда мы в любой момент могли к нему обратиться по любому вопросу. За это я ему особенно благодарен, – сказал болгарский футболист.
А рядом едет, ну-ка глянь, кто там?! – Залдостанов,
А кто ещё спасает нас, босых и сирых?
Академик и лауреат – Рамзан Кадыров