Благой Георгиев: «Кадыров еще 100 лет будет управлять Чечней. Пусть будет жив, здоров. Настоящий лидер, очень хороший человек»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Благой Георгиев Ахмат-Арена Политика Футбол

Экс-футболист «Терека» Благой Георгиев назвал Рамзана Кадырова настоящим лидером.

– Вы провели в «Тереке» четыре года – какое самое главное воспоминание?

– Больше всего запомнился гол на открытии «Ахмат-Арены». Я был первым футболистом, кто там забил. Это исторический момент. Так что меня точно там будут помнить.

Из нефутбольных было много позитивных моментов – с болельщиками, с Рамзаном… Это я буду помнить всегда.

Рамзан Кадыров до сих пор глава региона. Удивлены, что уже прошло столько лет, а он до сих пор при деле?

– Не удивлен. Думаю, он еще 100 лет будет управлять Чечней. Пусть будет жив, здоров. Настоящий лидер!

– Каким он вам тогда запомнился?

– Он очень хороший человек. Всегда всем помогал. Интересовался нашими делами, спрашивал о семье. Я всегда буду ему благодарен. За то, что сделал для меня. Для команды.

– Раньше он дарил футболистам много подарков.

– Машины, часы – да… Много, в принципе, чего дарил. Но повторюсь – это неважно. Главное – отношение. Интерес, который он проявлял.

Дарить подарки одно – можно сделать это и забыть. Но это не про Рамзана. Он всегда был рядом с командой, переживал за нас. Чтобы мы были живы, здоровы и счастливы.

Тогда мы в любой момент могли к нему обратиться по любому вопросу. За это я ему особенно благодарен, – сказал болгарский футболист.

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36 комментариев

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RW7
Какое точно имя у человека. Действительно, благой, даже блаженный.
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Эго Криштиану
Ну тут явно претендент на золотой ствол и хату в Грозном
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mnogokotin-
в тюрьме должен сидеть
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Форвардиньо_
у Благоя на языке обнаружена шершавость
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Владимир
В шестнадцать убил своего первого русского. Пацан говорит дон пацан делает дон
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Denis Rodman
Ответ RW7
Какое точно имя у человека. Действительно, благой, даже блаженный.
Больше бы подошло имя Юродивый
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Дмитрий Воронцов
Не, будем честны, 90% из нас сказали бы то же самое, если бы нам после игр дарили авто, пачки денег, золотые слитки и тому подобное, что Кадыров раздавал иногда в раздевалках после игр Терека.
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Goozla
Вперёд ведёт нас смелый вождь – самый!
А рядом едет, ну-ка глянь, кто там?! – Залдостанов,
А кто ещё спасает нас, босых и сирых?
Академик и лауреат – Рамзан Кадыров
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юра георгиевский
Ответ маринованный огурчик
надеюсь, и россией будет управлять
Ты наверное закусить ещё не успел ...... ?!
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Владимир
Ответ ОттоДракула
Рамзан Ахматович и правда удивительный человек: от чеченского боевика до героя России всего за 6 лет. Ну кто еще на такое способен?
Шойгу международный человек загадка, никто не знает за что ему золотая звезда. Ни он сам, ни наградная комиссия, ни производитель вьетнамской звездочки, ни армянского коньяка
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Ебздрогыч
Первый мерседес футболисту подарил в 16 лет
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ОттоДракула
Рамзан Ахматович и правда удивительный человек: от чеченского боевика до героя России всего за 6 лет. Ну кто еще на такое способен?
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Владимир
чуть не забыл: Ахмет Ньютон Дон
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HI MARS
Ладно Рамзанка,весело прожил.Но там судьба всего его рода под вопросом.Скорее всего зачистят подчистую,ведь столько кровников у него
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Мари Хуан
Аминь!
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SopTecret
100 запросто, да
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Владимир
Ответ Алексей Виноградов
говорится к Великой Отечественной Обороне Ростов-Дона.
он чёткий горный пацан, держащий свои эмоции в правом кулаке. Не зря про его сдержанность сложили эпос Тихий Дон
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and_ru
Дарить дорогие подарки и без того богатым людям. Здорово!
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poolshh
Эк его раскорячило. Выдыхай Благой!)))
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Criptonit
Тиктокеры столько не живут, их убирают в тихую
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Костя Кот
кадыров очень хороший
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HI MARS
Недолго Рамзанке осталось
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Nickolay Lyskov
"Он всегда был рядом с командой, переживал за нас. Чтобы мы были живы..." - это вот правильно, это хорошо.
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Илья Горев
Моргни трижды если тебя в заложниках держат.
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Бровочник
Благо дать
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