Гризманн о Месси в Майами: «Лучший в истории, его приглашение – лучшее, что сделала МЛС. Он собирает полные стадионы, много забивает и выигрывает матчи»

Теги МЛС Атлетико Лионель Месси Ла Лига Антуан Гризманн Интер Майами Футбол

Антуан Гризманн оценил значение Лионеля Месси для МЛС.

«Я слежу [за Месси]. Лео – лучший в истории. Он собирает полные стадионы, много забивает и выигрывает матчи.

Он невероятен, и я думаю, что приглашение Лео – лучшее, что сделала МЛС с точки зрения как маркетинга, так и футбола», – сказал нападающий «Атлетико».

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22 комментария

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кто-то
Полностью согласен!
+21
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Aleksey Yashin
Так скоро благодаря Месси в Штатах футбол футболом будут называть, а не соккером)
+21
-5
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VERBLYUD
Ответ Дмитрий Якушевич
Какой-то стокгольмский синдром у Гриззи. Месси в барсе ему чуть карьеру не загубил, когда игнорил с передачами
Бред. У них была хорошая связка
+13
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bel01
В американском Инете и медиа Месси - одна из величайших персон "прямо сейчас".
Первый из игроков в соккер в истории (ещё был суперпопулярный в Штатах Пеле в 70-х, но это было очень давно).
Инопланетянин и здесь.
+8
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Artyr Dydkin
Ответ Дмитрий Якушевич
Какой-то стокгольмский синдром у Гриззи. Месси в барсе ему чуть карьеру не загубил, когда игнорил с передачами
Они в отличных отношениях были. Вместе мате пили. Поначалу-да, не задалось из-за слов Гриззи про Месси, но в итоге стали хорошими приятелями
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Amsterdam
Антоха сам давно спит и видит как лениво гоняет мячик где нибудь в лос-Анджелесе. Не удивлюсь если еще параллельно будет в студенческой лиге по баскетболу гонять)
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bel01
Ответ Artem Piatkov
В фамилии Роналду аж 7 ошибок "Собирает полные стадионы, много забивает, выигрывает матчи" - всё про Криштиану
Каким боком тут парень с 0+0 в плей-офф на 5 ЧМ?
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AC_Milan_7
Даже проф футболисты следят за игрой Месси и смотрят матчи с ним)
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Greatest Of All Time
Полностью прав Гризман. И приятно услышать слова про лучшего в истории от француза, который в финале увидел своими глазами игру Лео.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Artem Piatkov
В фамилии Роналду аж 7 ошибок "Собирает полные стадионы, много забивает, выигрывает матчи" - всё про Криштиану
Да, особенно на ЧМ. Много забил в плей-офф ))))
+2
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Greatest Of All Time
Ответ noti22
Гризманн не забудет 2016 )
Ты про его ЗМ??? Он де лучший игрок ЧМ16 и финалист ЛЧ.
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Greatest Of All Time
Ответ Artem Piatkov
В фамилии Роналду аж 7 ошибок "Собирает полные стадионы, много забивает, выигрывает матчи" - всё про Криштиану
По жтому все матчи лиги СА проходят в пустых стадионах.
Кстати, почему стадионы пустые в СА??? там что людей нет?? или всетаки страна не футбольная???
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Kanonir152
Лучшее приглашении в МЛС - Бэкхем. Без него футбол в Америке так бы и был интересен единицам.
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bel01
Ответ Aleksey Yashin
Так скоро благодаря Месси в Штатах футбол футболом будут называть, а не соккером)
Не до такой степени. Ам фут - это икона за океаном.
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Demyan Grachev
Ответ Aleksey Yashin
Так скоро благодаря Месси в Штатах футбол футболом будут называть, а не соккером)
не дождёшься, у этих извращყг логика не работает
+3
-3
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