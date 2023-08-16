Гризманн о Месси в Майами: «Лучший в истории, его приглашение – лучшее, что сделала МЛС. Он собирает полные стадионы, много забивает и выигрывает матчи»
Антуан Гризманн оценил значение Лионеля Месси для МЛС.
«Я слежу [за Месси]. Лео – лучший в истории. Он собирает полные стадионы, много забивает и выигрывает матчи.
Он невероятен, и я думаю, что приглашение Лео – лучшее, что сделала МЛС с точки зрения как маркетинга, так и футбола», – сказал нападающий «Атлетико».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Первый из игроков в соккер в истории (ещё был суперпопулярный в Штатах Пеле в 70-х, но это было очень давно).
Инопланетянин и здесь.
Кстати, почему стадионы пустые в СА??? там что людей нет?? или всетаки страна не футбольная???