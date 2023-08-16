Гризманн о Месси в Майами: «Лучший в истории, его приглашение – лучшее, что сделала МЛС. Он собирает полные стадионы, много забивает и выигрывает матчи»

Антуан Гризманн оценил значение Лионеля Месси для МЛС.

«Я слежу [за ]. Лео – лучший в истории. Он собирает полные стадионы, много забивает и выигрывает матчи.

Он невероятен, и я думаю, что приглашение Лео – лучшее, что сделала с точки зрения как маркетинга, так и футбола», – сказал нападающий « ».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?