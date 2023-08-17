«Интер» получил согласие Павара на трансфер. «Бавария» требует 30+ млн евро
Бенжамен Павар готов присоединиться к «Интеру».
Как информирует журналист Флориан Плеттенберг, «нерадзурри» достигли устного соглашения с защитником.
«Баварии» предложены почти 30 млн евро с учетом бонусов. Пока мюнхенцы не сообщали об отказе, но рассчитывают выручить больше.
Журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что «Интер» предложил 25 млн евро, а «Бавария» хочет чуть больше 30 млн.
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разве что против какой-нибудт шиповской команды в кубке. и то, если Эванс приболеет