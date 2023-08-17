«Интер» получил согласие Павара на трансфер. «Бавария» требует 30+ млн евро

Бенжамен Павар готов присоединиться к «Интеру».

Как информирует журналист Флориан Плеттенберг, «нерадзурри» достигли устного соглашения с защитником.

«Баварии» предложены почти 30 млн евро с учетом бонусов. Пока мюнхенцы не сообщали об отказе, но рассчитывают выручить больше.

Журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что « » предложил 25 млн евро, а « » хочет чуть больше 30 млн.

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