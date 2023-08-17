«Интер» получил согласие Павара на трансфер. «Бавария» требует 30+ млн евро

Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Бенжамен Павар деньги Футбол

Бенжамен Павар готов присоединиться к «Интеру».

Как информирует журналист Флориан Плеттенберг, «нерадзурри» достигли устного соглашения с защитником.

«Баварии» предложены почти 30 млн евро с учетом бонусов. Пока мюнхенцы не сообщали об отказе, но рассчитывают выручить больше.

Журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что «Интер» предложил 25 млн евро, а «Бавария» хочет чуть больше 30 млн.

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15 комментариев

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Павел Светчиков
Это уже интересно. Интеру стоит согласиться, пока не поздно
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BZB
Давай Павар не подведи, ты очень нужен Интеру!
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Your Friend
лучшеб барса его купила чем бегать за 60+ млн Канселу
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arbyz448
Ответ Андрюха с района
Такие согласия ничего не значат) Лучше бы напа стоящего купили)
Тюрама же взяли
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Maxximus
Судя по заголовку Павар в заложниках 😂
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Луис ван Гаал
Один из немногих у нас с яйцами. Зачем его продавать? Я бы отдал Сане, причем бесплатно
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Роман
Ничего себе Интер раскошелился
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Е.Р.
Маротта, это ты?
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Alexis 5715
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Спасибо Харри Магуайр...
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Любезный Коссутий
Ответ Павел Швецов
МЮ получил согласие Магвайра на продолжение привозов в свои ворота 😅
нет. Макгавр крупно под нас рал МЮ, отказавшись уходить, поэтому теперь не увидит старт, как своих ушей.
разве что против какой-нибудт шиповской команды в кубке. и то, если Эванс приболеет
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Surviving
Ответ Луис ван Гаал
Один из немногих у нас с яйцами. Зачем его продавать? Я бы отдал Сане, причем бесплатно
У него с башкой не все в порядке, про Сане согласен.
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Алексей Гусев
Ответ Baader
За такого игрока просто смешные деньги. Особенно сейчас, когда всякие альхиляли рынок рушат напрочь.
рушат? чем??
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