Зайнутдинов: «Мечтаю играть в лигах топ-5. Турция – тоже хороший чемпионат, оттуда проще уехать в Европу»
Защитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов заявил о желании поиграть в Европе.
– Всегда говорил, что топ-5 – мечта. Пока у меня два года контракта с ЦСКА: обожаю и люблю клуб и болельщиков. Если будут предложения, рассмотрим. Главное, чтобы устраивало и клуб, и меня.
– Все пишут, что ты переходишь в «Бешикташ».
– Сейчас много информации. Давайте дождемся официальной. Я пока ничего не знаю, жду.
– Ты хочешь в «Бешикташ»?
– Не могу ответить – все-таки у меня контракт с ЦСКА. Моя мечта – играть в топ-5. Турция – тоже хороший чемпионат. Мне кажется, чемпионаты России и Турции на одном уровне. Просто из-за санкций из Турции проще уехать в Европу.
– Год назад говорили, что ты входил в шорт-лист «Аталанты» и вообще интересовал итальянские клубы. Что на самом деле происходило?
– Официального оффера не было. Вроде был интерес, но ничего стопроцентного. Агент не все мне говорит, думаю, я многого не знаю. Было много разных общений.
– С «Аталантой» было?
– Да. Но я лично – не говорил ни с кем. Только у Шомуродова спрашивал, как чемпионат. Говорит, что в Италии можно и нужно играть. Все говорят, что она мне подходит.
– За какой итальянский клуб болел в детстве?
– В Серии А мне нравятся «Рома» и «Милан», а вообще – «Барселона», – сказал Зайнутдинов в интервью Sports.ru.
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