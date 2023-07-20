Зайнутдинов: «Мечтаю играть в лигах топ-5. Турция – тоже хороший чемпионат, оттуда проще уехать в Европу»

Защитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов заявил о желании поиграть в Европе.

– Всегда говорил, что топ-5 – мечта. Пока у меня два года контракта с : обожаю и люблю клуб и болельщиков. Если будут предложения, рассмотрим. Главное, чтобы устраивало и клуб, и меня.

– Все пишут, что ты переходишь в «Бешикташ».

– Сейчас много информации. Давайте дождемся официальной. Я пока ничего не знаю, жду.

– Ты хочешь в «Бешикташ»?

– Не могу ответить – все-таки у меня контракт с ЦСКА. Моя мечта – играть в топ-5. Турция – тоже хороший чемпионат. Мне кажется, чемпионаты России и Турции на одном уровне. Просто из-за санкций из Турции проще уехать в Европу.

– Год назад говорили, что ты входил в шорт-лист «Аталанты» и вообще интересовал итальянские клубы. Что на самом деле происходило?

– Официального оффера не было. Вроде был интерес, но ничего стопроцентного. Агент не все мне говорит, думаю, я многого не знаю. Было много разных общений.

– С «Аталантой» было?

– Да. Но я лично – не говорил ни с кем. Только у Шомуродова спрашивал, как чемпионат. Говорит, что в Италии можно и нужно играть. Все говорят, что она мне подходит.

– За какой итальянский клуб болел в детстве?

– В Серии А мне нравятся «Рома» и «Милан», а вообще – «Барселона», – сказал Зайнутдинов в интервью Sports.ru.

«Как человек я прощаю Марио. Как болельщик… не знаю». Интервью Бахтиера Зайнутдинова

