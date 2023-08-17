«Сосьедад» может подписать ван де Бека или Ло Чельсо, если трансфер Захаряна сорвется. Пока клуб уверен, что купит Арсена

При организации трансфера Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» возникли сложности.

Как пишет Mundo Deportivo, переход Захаряна задерживается из-за ряда неожиданных препятствий и бюрократических процедур. Переходу мешают санкции, наложенные на российские банки, и разногласия, связанные с выплатой комиссии агентам.

Хоть «Сосьедад» и ожидал закрыть сделку в начале недели, клуб по-прежнему настроен оптимистично и считает, что сможет подписать россиянина. При этом «Реал Сосьедад» опасается, что в переговоры вмешается другой клуб, который захочет перехватить Арсена.

«Сосьедад» несколькими платежами должен выплатить «Динамо» около 12 миллионов евро и бонусы, но провести платежи очень сложно. Сделать это через российские банки невозможно из-за санкций.

Со ссылкой на российские медиа сообщается, что «Динамо», согласовавшее условия сделки с «Сосьедадом», отказывается выполнять требования агентов по комиссии. Отмечается, что агенты игрока против того, чтобы «Сосьедад» прописал 60 млн евро отступных в контракте Захаряна. На прошлой неделе с Захаряном полностью согласовали условия личного контракта и его срок, но новые требования от агентов откладывают осуществление сделки.

Проблемой называют и то, что интерес к Захаряну проявляют «Челси», «Аякс», «Лацио» и «Страсбур», которые могут воспользоваться ситуацией, чтобы перехватить его. При этом отмечается, что хочет перейти в «Сосьедад».

В понедельник футболист должен был вылететь в Сан-Себастьян, но в последний момент отменил вылет из-за возникших сложностей при переговорах. Вчера он тренировался с « ».

В ближайшие дни переговоры ускорятся, но Захарян уже точно не сыграет в матче 2-го тура против «Сельты». С каждым днем «Сосьедаду» все сложнее рассчитывать на Арсена в игре 3-го тура против «Лас-Пальмас».

Из-за проблем в переговорах «Сосьедад» составил список альтернативных вариантов. Среди них – Донни ван де Бек из « » и Джовани Ло Чельсо из «Тоттенхэма», по которому баскский клуб уже отправил запрос.

Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» под угрозой срыва? Говорят, из-за требований агентов

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