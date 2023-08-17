«Сосьедад» может подписать ван де Бека или Ло Чельсо, если трансфер Захаряна сорвется. Пока клуб уверен, что купит Арсена

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Россия премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Тоттенхэм Донни ван де Бек Джовани Ло Чельсо Арсен Захарян Футбол

При организации трансфера Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» возникли сложности.

Как пишет Mundo Deportivo, переход Захаряна задерживается из-за ряда неожиданных препятствий и бюрократических процедур. Переходу мешают санкции, наложенные на российские банки, и разногласия, связанные с выплатой комиссии агентам.

Хоть «Сосьедад» и ожидал закрыть сделку в начале недели, клуб по-прежнему настроен оптимистично и считает, что сможет подписать россиянина. При этом «Реал Сосьедад» опасается, что в переговоры вмешается другой клуб, который захочет перехватить Арсена.

«Сосьедад» несколькими платежами должен выплатить «Динамо» около 12 миллионов евро и бонусы, но провести платежи очень сложно. Сделать это через российские банки невозможно из-за санкций.

Со ссылкой на российские медиа сообщается, что «Динамо», согласовавшее условия сделки с «Сосьедадом», отказывается выполнять требования агентов по комиссии. Отмечается, что агенты игрока против того, чтобы «Сосьедад» прописал 60 млн евро отступных в контракте Захаряна. На прошлой неделе с Захаряном полностью согласовали условия личного контракта и его срок, но новые требования от агентов откладывают осуществление сделки.

Проблемой называют и то, что интерес к Захаряну проявляют «Челси», «Аякс», «Лацио» и «Страсбур», которые могут воспользоваться ситуацией, чтобы перехватить его. При этом отмечается, что Арсен хочет перейти в «Сосьедад».

В понедельник футболист должен был вылететь в Сан-Себастьян, но в последний момент отменил вылет из-за возникших сложностей при переговорах. Вчера он тренировался с «Динамо».

В ближайшие дни переговоры ускорятся, но Захарян уже точно не сыграет в матче 2-го тура Ла Лиги против «Сельты». С каждым днем «Сосьедаду» все сложнее рассчитывать на Арсена в игре 3-го тура против «Лас-Пальмас».

Из-за проблем в переговорах «Сосьедад» составил список альтернативных вариантов. Среди них – Донни ван де Бек из «Манчестер Юнайтед» и Джовани Ло Чельсо из «Тоттенхэма», по которому баскский клуб уже отправил запрос.

Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» под угрозой срыва? Говорят, из-за требований агентов

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17 комментариев

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Ебздрогыч
У Арсена прям не агент, а Райола на минималках!
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Иван Дорн
Ответ GuruFutbola
Играть в лч или в болоте Для любого адекватного человека выбор очевиден)
в каком болоте, что ты несешь, Испания топ нет вопросов, но нельзя так себя не уважать
+9
-2
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Ilya Shilovskiy
Как по мне, Ло Чельсо сильнее Захеряна
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KataDiaz
Ло Сельсо надо брать готовый игрок, опытный, адаптированный к ал лиге, игравший на высшем уровне, чемпион мира, выбор очевиден, ну зачем это травмат ден бек
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ljolik888
Походу агент так не верит в Арсена , что готов на все лишь бы сорвать побольше куш здесь и сейчас . И интересно - будет ли ещё раз шанс у Захаряна поиграть в лиге чемпионов? ЛоЧельсо для Соьедата будет отличным усилением .
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Только Крылья
Ответ Очки Дани Алвеса
Странно, что они вообще из трех этих персонажей выбрали Захаряна
почему? ван де бек травмат и более дорогой. лочельсо старше и, вероятно, тоже дороже
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GuruFutbola
Играть в лч или в болоте
Для любого адекватного человека выбор очевиден)
+5
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Russ Ivan
Если останется в Динамо, то скиснет моментально...
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Любезный Коссутий
купите уже ВДБ, а Арсен пусть себе пока нового агента подыщет.
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dreamstep
Агенты сами не понимают чтоли, если Захарян не уйдет сейчас, это будет невероятная демотивация игрока. И потом по пути Ивана Соловьёва.
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elan_
Ну в Челси, понятно, ночами не спят, все придумывают схему, как обскакать Сосьедад и за любые деньги заполучить Захаряна, ведь он - их трансферная цель №1 в это окно..
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