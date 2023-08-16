Пимента не участвовала в сделке по Захаряну и «Сосьедаду», но готова помочь с переходом в «Страсбур» («СЭ»)

Теги Реал Сосьедад лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Страсбур агенты Спорт-Экспресс Арсен Захарян Рафаэла Пимента Футбол

Агент Рафаэла Пимента готова содействовать переходу Арсена Захаряна в «Страсбур».

Во вторник сообщалось, что сделка по переходу в «Реал Сосьедад» по-прежнему не закрыта, а футболист тренируется с «Динамо» в Москве.

«Рафаэла Пимента никак не связана с переговорами о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад». В данном случае испанский клуб взаимодействовал напрямую с российской стороной. Пимента содействовала переходу Захаряна в «Страсбур».

Предложение от французского клуба есть. На данный момент переговоры со «Страсбуром» на паузе», – сообщил «Спорт-Экспрессу» источник, знакомый с ситуацией. 

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23 комментария

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Vir_Cotto
Готова помочь за совсем маленькую комиссию, ляма так два. И ещё три Паше Андрееву.
+32
-6
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Volgogradets
да пущай уже едет хоть в Страсбур, Европа как никак
+20
-9
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Temka Myasnikov
Арсен Захарян, он же АЗ, сегодня один, извини, очень быстро разбирают...
— Слушай, а откуда всё это?
— Эхо лимита.
+11
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bettini
Скорей бы уже закрылось это трансферное окно
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Pavelaznaurov
Ответ Vir_Cotto
Готова помочь за совсем маленькую комиссию, ляма так два. И ещё три Паше Андрееву.
Она то свои деньги отработает——а Андреев шакал ненасытный….как мог Арсен с ним связаться?????
+3
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waleri
Ответ Volgogradets
да пущай уже едет хоть в Страсбур, Европа как никак
И даже не "Гавр"
+3
-2
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Volgogradets
Ответ ddddan 2
ооо да великая Европа!!!!!!! лучше играть в 3 дивизионе Чехии,чем загнивать в РПЛ
Почаще следил бы за европейским футболом, такую бы чушь не строчил бы
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Футбольная Ворона
Андреев не сможет, Пимента поможет!!!
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Денис Ширинов
Я тоже не участвовал, но готов помочь, если что
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polkoffnik
Журналистский пир вся эта тема с Арсеном
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бесдомный понь
Пимента Пименова
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Ivan Petrov
Ответ Volgogradets
да пущай уже едет хоть в Страсбур, Европа как никак
Вас из второй лиги плохо слышно 😂
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summer-winter
Ответ Volgogradets
да пущай уже едет хоть в Страсбур, Европа как никак
не совсем понимаю как он будет переходить в Страсбург, когда там в защите играет украинец.
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Balt
Ответ Volgogradets
да пущай уже едет хоть в Страсбур, Европа как никак
Тут уже разница есть. Реал Сосьедад в ЛЧ играть будет, клуб солиднее и всё-таки Ла Лига.
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Эмиль Джафаров
Ответ Volgogradets
да пущай уже едет хоть в Страсбур, Европа как никак
Учитывая владельца Страсбура - это даже лучше в каком то смысле, чем Сосьедад
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Титюля
Кто еще хочет продать Захаряна?
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Artur Smith
Ответ Pavelaznaurov
Она то свои деньги отработает——а Андреев шакал ненасытный….как мог Арсен с ним связаться?????
Каким образом она отработает?) Андреев может Захаряна с юношеского возраста тянет. Агенты шакалы, но к ним не просто так обращаются. В юношеском возрасте от них есть помощь. В том числе материальная. Чем помогла или поможет Пимента Захаряну? Ничем
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Step_up
Ответ Temka Myasnikov
Арсен Захарян, он же АЗ, сегодня один, извини, очень быстро разбирают... — Слушай, а откуда всё это? — Эхо лимита.
Только сегодня вспоминал эту сцену. )
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