Пимента не участвовала в сделке по Захаряну и «Сосьедаду», но готова помочь с переходом в «Страсбур» («СЭ»)
Агент Рафаэла Пимента готова содействовать переходу Арсена Захаряна в «Страсбур».
Во вторник сообщалось, что сделка по переходу в «Реал Сосьедад» по-прежнему не закрыта, а футболист тренируется с «Динамо» в Москве.
«Рафаэла Пимента никак не связана с переговорами о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад». В данном случае испанский клуб взаимодействовал напрямую с российской стороной. Пимента содействовала переходу Захаряна в «Страсбур».
Предложение от французского клуба есть. На данный момент переговоры со «Страсбуром» на паузе», – сообщил «Спорт-Экспрессу» источник, знакомый с ситуацией.
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— Слушай, а откуда всё это?
— Эхо лимита.