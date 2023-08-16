Пимента не участвовала в сделке по Захаряну и «Сосьедаду», но готова помочь с переходом в «Страсбур» («СЭ»)

Агент Рафаэла Пимента готова содействовать переходу Арсена Захаряна в «Страсбур».

Во вторник сообщалось, что сделка по переходу в «Реал Сосьедад» по-прежнему не закрыта, а футболист тренируется с « » в Москве.

«Рафаэла Пимента никак не связана с переговорами о переходе Захаряна в « ». В данном случае испанский клуб взаимодействовал напрямую с российской стороной. Пимента содействовала переходу в « ».

Предложение от французского клуба есть. На данный момент переговоры со «Страсбуром» на паузе», – сообщил «Спорт-Экспрессу» источник, знакомый с ситуацией.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?