«Интер» арендовал Арнаутовича у «Болоньи» с обязательством выкупа при определенных условиях

«Интер» арендовал Марко Арнаутовича у «Болоньи».

У клуба из Милана есть права выкупа, которое может перерасти в обязательство при выполнении определенных условий.

Ранее сообщалось, что Арнаутович перейдет в «Интер» на постоянной основе за 8+2 млн евро.

играл за «Интер» в сезоне-2009/2010 и за 3 матча в чемпионате Италии голов не забил.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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