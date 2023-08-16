«Интер» арендовал Арнаутовича у «Болоньи» с обязательством выкупа при определенных условиях
«Интер» арендовал Марко Арнаутовича у «Болоньи».
У клуба из Милана есть права выкупа, которое может перерасти в обязательство при выполнении определенных условий.
Ранее сообщалось, что Арнаутович перейдет в «Интер» на постоянной основе за 8+2 млн евро.
Арнаутович играл за «Интер» в сезоне-2009/2010 и за 3 матча в чемпионате Италии голов не забил.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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