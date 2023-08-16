«Интер» арендовал Арнаутовича у «Болоньи» с обязательством выкупа при определенных условиях

Теги Интер серия А Италия трансферы Болонья Марко Арнаутович Футбол

«Интер» арендовал Марко Арнаутовича у «Болоньи».

У клуба из Милана есть права выкупа, которое может перерасти в обязательство при выполнении определенных условий.

Ранее сообщалось, что Арнаутович перейдет в «Интер» на постоянной основе за 8+2 млн евро.

Арнаутович играл за «Интер» в сезоне-2009/2010 и за 3 матча в чемпионате Италии голов не забил.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ответ Дмитрий
Аллилуйя! Что это, если не второе пришествие?!
Обладатель требла пришёл опытом поделится с молодняком
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий
Аллилуйя! Что это, если не второе пришествие?!
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
А вот и вишенка на торте…
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexey alexeev
Легенда интера
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Взяли своего Златана для бедных курильщиков на минималке.💪💪💪
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sanan1908
Возвращение легенды
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е.Р.
ГЕНИАЛЬНЫЙ дауншифтинг:
Лакака->Скамакка->Булугун->Мората->Тареми->Арнаутович
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Паша
Возвращение легенды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lore_M
Воу) Неужели все так плохо в миланском королевстве?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Трент Резнор
А вот и вишенка на торте…
Скорее высохший упавший под стол во время корпоратива плод, сорри. Его бы лучше в Рому, а то Моуриньо остался с Белотти, у которого 0 голов в серии А 2022/23
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Ответ Е.Р.
ГЕНИАЛЬНЫЙ дауншифтинг: Лакака->Скамакка->Булугун->Мората->Тареми->Арнаутович
С чего это балагур круче Мораты? Да и не игравший полсезона за ВХ Скамака не лучше Мораты в АПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий