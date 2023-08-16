Трансфер Самарджича в «Интер» сорвался после договоренности и медосмотра. Отец хавбека «Удинезе» запросил больше денег
Лазар Самарджич не перейдет в «Интер» из «Удинезе».
Трансфер 21-летнего сербского хавбека в миланский клуб сорвался, несмотря на то, что между клубами была достигнута договоренность, а футболист уже прошел медосмотр.
Ранее сообщалось, что «Интер» арендует Самарджича за 4 млн евро с обязательным выкупом за 16+2 млн, а 20-летний хавбек «нерадзурри» Джованни Фаббиан перейдет в «Удинезе» за 4 млн.
Дело в том, что отец Лазара отстранил от переговоров агента Рафаэлу Пименту и принял участие во встрече с «Интером» с другим агентом, запросив более высокую зарплату для сына. Такое поведение стороны игрока не устроило миланцев.
«У нас была договоренность с «Удинезе», но, скажем так, произошло много изменений», – сказал спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио для Sportitalia.
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так и надо обнаглевших родственников слать
Самараджич пусть благодарит алчного папаню)