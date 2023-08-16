Трансфер Самарджича в «Интер» сорвался после договоренности и медосмотра. Отец хавбека «Удинезе» запросил больше денег

Теги Интер Удинезе серия А Италия возможные трансферы агенты Пьеро Аузилио деньги Лазар Самарджич Джованни Фаббиан Рафаэла Пимента Футбол

Лазар Самарджич не перейдет в «Интер» из «Удинезе».

Трансфер 21-летнего сербского хавбека в миланский клуб сорвался, несмотря на то, что между клубами была достигнута договоренность, а футболист уже прошел медосмотр.

Ранее сообщалось, что «Интер» арендует Самарджича за 4 млн евро с обязательным выкупом за 16+2 млн, а 20-летний хавбек «нерадзурри» Джованни Фаббиан перейдет в «Удинезе» за 4 млн.

Дело в том, что отец Лазара отстранил от переговоров агента Рафаэлу Пименту и принял участие во встрече с «Интером» с другим агентом, запросив более высокую зарплату для сына. Такое поведение стороны игрока не устроило миланцев.

«У нас была договоренность с «Удинезе», но, скажем так, произошло много изменений», – сказал спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио для Sportitalia.

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13 комментариев

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Искуственный интеллект
Таким глупым решением может испортить карьеру сыну
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Безумный Макс
Интер красавцы
так и надо обнаглевших родственников слать
Самараджич пусть благодарит алчного папаню)
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Almaz KENZHEBEKOV
лучше бы не вмешивался
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Игорь Новиков
Батя то ли сломал сыну карьеру, то ли спас. Время покажет.
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Almas Kabaev
Надеюсь на будущее самому игроку будет уроком. Не стоит родственников допускать к своей карьере.
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Pavelaznaurov
Не может папа перенести что агент что то заработает,жаба давит,хочет все себе —-сорвал сделку скряга
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hiper74
Папки Неймаров и мамки Мбуппе расплодили алчных родителей футболистов.
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kimiloko
Нужно давать шанс Фаббиану, неплохо предсезонную прошёл. Аналогично и с нападающим, Эспозито тоже был очень неплох
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Aggrrist
Ответ Искуственный интеллект
Таким глупым решением может испортить карьеру сыну
Только если у них не была цель слить трансфер т.к. появился варик интереснее.
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