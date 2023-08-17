Тебас о поражении «Севильи» от «Ман Сити»: «Стабильность и конкурентоспособность Ла Лиги боролись против модели дефицита и расточительства. Посыл впечатляет»
Глава Ла Лиги назвал АПЛ «моделью дефицита и расточительства».
Так Хавьер Тебас отреагировал на поражение «Севильи» от «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Европы (1:1, 4:5 по пенальти).
«Посыл «Севильи» в эти дни свидетелей конца [Ла Лиги] впечатляет. Стабильность, работа и конкурентоспособность нашей лиги боролись против футбольной модели дефицита и расточительства.
Поздравляю и благодарю за ваше выдающееся выступление!» – написал Тебас в твиттере.
«Сити» вырвал Суперкубок! Такого трофея у клуба еще не было
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Я просто напомню, сколько потратили клубы АПЛ и Ла лиги на трансферы с прошлого года:
АПЛ - 5,14 млрд
Ла лига - 894 млн:)
Тебас никогда не работал над развитием лиги, только заглядывал в чужой карман, будем честны!
толь CAS отменил обвинения которые наложили УЕФА на Сити
Что европейский футбол коррумпирован всем наплевать