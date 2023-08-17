Тебас о поражении «Севильи» от «Ман Сити»: «Стабильность и конкурентоспособность Ла Лиги боролись против модели дефицита и расточительства. Посыл впечатляет»

Глава Ла Лиги назвал АПЛ «моделью дефицита и расточительства».

Так Хавьер Тебас отреагировал на поражение «Севильи» от « » в матче за (1:1, 4:5 по пенальти).

«Посыл «Севильи» в эти дни свидетелей конца [ ] впечатляет. Стабильность, работа и конкурентоспособность нашей лиги боролись против футбольной модели дефицита и расточительства.

Поздравляю и благодарю за ваше выдающееся выступление!» – написал Тебас в твиттере.

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