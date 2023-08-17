Тебас о поражении «Севильи» от «Ман Сити»: «Стабильность и конкурентоспособность Ла Лиги боролись против модели дефицита и расточительства. Посыл впечатляет»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Севилья Ла Лига бизнес Суперкубок Европы Хавьер Тебас Футбол

Глава Ла Лиги назвал АПЛ «моделью дефицита и расточительства».

Так Хавьер Тебас отреагировал на поражение «Севильи» от «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Европы (1:1, 4:5 по пенальти).

«Посыл «Севильи» в эти дни свидетелей конца [Ла Лиги] впечатляет. Стабильность, работа и конкурентоспособность нашей лиги боролись против футбольной модели дефицита и расточительства.

Поздравляю и благодарю за ваше выдающееся выступление!» – написал Тебас в твиттере.

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75 комментариев

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Отец Абду
"Глава Ла Лиги назвал АПЛ «моделью дефицита и расточительства"

Я просто напомню, сколько потратили клубы АПЛ и Ла лиги на трансферы с прошлого года:
АПЛ - 5,14 млрд
Ла лига - 894 млн:)
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sd4fmwrvz8
Ответ Василий Монксик
Комментарий скрыт
🤣🤣🤣мы походу разные матчи смотрели смотри статистику хотя бы , ну ты в натуре Вася 🤦🏻‍♂️
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+21
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Aleksey Yashin
Кто о чём, а Тебас о том какая АПЛ ужасная и что у них много денег
+20
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+18
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Пирс Морган
Модель дефицита и расточительства победила
+12
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Waititi
всем кто не понял дефицит это Да Лига, а расточительство это АПЛ. Тебас сам своими руками убивает Ла Лигу, но виновата АПЛ которые умеют зарабатывать.
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UFO Beats
Как же он жалок, тщетно ищет хоть что-то, чем можно будет оправдать введение своего дурацкого лимита, который убил Ла лигу. Браво, Тебас, теперь клубы в сумме тратят меньше Аль-Хиляля
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Stannis_Baratheon
Ответ Отец Абду
"Глава Ла Лиги назвал АПЛ «моделью дефицита и расточительства" Я просто напомню, сколько потратили клубы АПЛ и Ла лиги на трансферы с прошлого года: АПЛ - 5,14 млрд Ла лига - 894 млн:)
Челси за год потратил больше чем клубы ЛаЛиги за два года😂😂😂
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VanyaVanya063
У него беды с башкой
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ra1n
Ответ Отец Абду
"Глава Ла Лиги назвал АПЛ «моделью дефицита и расточительства" Я просто напомню, сколько потратили клубы АПЛ и Ла лиги на трансферы с прошлого года: АПЛ - 5,14 млрд Ла лига - 894 млн:)
может надо еще стоимость доходов сопоставить, телеправ там. АПЛ просто более крупный бизнес, больше тратит, но и больше зарабатывает. Смотреть на Винисиуса как главную звезду Ла Лиги не очень интересно знаете ли)
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Caerly
Бедные-несчастные. Кто же эту безумную гонку начал?
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Stannis_Baratheon
их этих 5 лярдов, почти 3 потратили МанСити, МЮ и Челси 😂😂😂😂
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Waititi
Ответ Stannis_Baratheon
зарабатывать умеет как раз Севилья, а получит несколько миллиардов от Тв-контрактов много ума не надо. Без легионеров ваш АПЛ чемп уровня ФНЛ
опять зависть пошла, севилия в долгах на минуточку, а Сити в плюсе. Вот это поворот. а как ты сказал что продавать ТВ права много ума не надо, то чтобы продать футбол надо в него уметь играть 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣. рычаги тут не решают. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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kunaguero
Ответ Stannis_Baratheon
зарабатывать умеет как раз Севилья, а получит несколько миллиардов от Тв-контрактов много ума не надо. Без легионеров ваш АПЛ чемп уровня ФНЛ
У Сити в старте вышло 4 англичанина, у Севильи 3 испанца
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1skandeR
Ответ Отец Абду
"Глава Ла Лиги назвал АПЛ «моделью дефицита и расточительства" Я просто напомню, сколько потратили клубы АПЛ и Ла лиги на трансферы с прошлого года: АПЛ - 5,14 млрд Ла лига - 894 млн:)
Интересно, а что мешает Ла Лиге тратить столько же денег, как и АПЛ? Ах да, денег ведь нет, только Реал и Атлетико сейчас могут тратить, Барса в кризисе, ну по остальных даже сказать нечего.

Тебас никогда не работал над развитием лиги, только заглядывал в чужой карман, будем честны!
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Усатая Козляра
Ответ llolishe
Друзья Инфантино победили Что европейский футбол коррумпирован всем наплевать
что ж за друзья такие, которых чуть ли ни каждый год по судам таскают?
толь CAS отменил обвинения которые наложили УЕФА на Сити
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bugi
Ответ 2vdhrvmmzf
Болельщики Реала продолжают называть его грамотным руководителем и великим стратегом. Вы послушайте что он несёт, по нему дурка плачет
где его болельшики реала называли грамотным не надо приплетать его к реалу. реал в отличии от других клубов Ла лиги голосовал против тебаса. единственное что говорили тут это то что не надо обвинять во всех бедах именно тебаса( это касается болел бчк которую ноют по факту сами виновны что растрачивали свои ресурсы по пусту)
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Андрей Лавров
Ответ Василий Монксик
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Ты матч вообще смотрел? Где они там возили Севилью?
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Stannis_Baratheon
Ответ Waititi
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какой мой любимый клуб? Я болею персонально за Гвардиолу. Зачем ты тупишь, не разбираясь в сути вопроса?
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Bishkek Manutd
Ответ TheBestCapper
Слова неудачников: если не получается, то виноваты все, кроме себя.
Для тебя любая победа считается справедливой в этой жизни?
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Блуждающий странник
Он в курсе, что Севилья там вратаря арабам продает не от лучшей жизни? А это победитель ЛЕ. Из-за него вся лига нищая. Там даже не с арабами сравнивать нужно, в прошлое ТО зимой аргентинские клубы закупились больше чем клубы Ла лиги ))
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Бекзат Акебасов
кто нибудь напомнит ему как Реал всрался 4-0 буквально несколько месяцев назад?
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Alex_V69
Ответ Пирс Морган
Модель дефицита и расточительства победила
С очень большим трудом, надо признать.
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felix-sanchez
Неужели никто не видит в Испании, что Тебас просто ужасный руководитель. Вместо поиска спонсоров, выхода на новые рынки, он своими руками душит испанские клубы и продвигает свою мантру.
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llolishe
Друзья Инфантино победили
Что европейский футбол коррумпирован всем наплевать
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Кино Музыка
Не выиграть, так нахамить. Так себе принципы.
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