Кейн об индивидуальных наградах: «Для «Золотого мяча» нужны командные трофеи. Вопрос встанет, если «Бавария» их выиграет, а я буду забивать – сейчас не думаю об этом»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Золотой мяч Харри Кейн Евро-2024 Футбол

Харри Кейн рассказал, в каком случае будет считать свою карьеру успешной.

«Если вы выигрываете чемпионат и Лигу чемпионов, и, конечно, чемпионат Европы, который будет следующим летом... Как мы видели в случае с «Золотым мячом», нужно выигрывать командные трофеи, чтобы этого добиться. Если я буду забивать и мы выиграем трофеи, то этот вопрос, конечно, встанет, но сейчас я думаю не об этом.

Трудно сказать, сколько трофеев я хочу выиграть, но я всегда говорил, что не хочу сдаваться, и чувствую, что мог бы сделать больше. Это было важно при принятии решения о переходе в «Баварию», потому что я должен играть на самом высоком уровне, чтобы совершенствоваться.

Конечно, я хочу выигрывать все турниры, в которых участвую. Это конечная цель каждого сезона, но в конце карьеры, когда бы это ни произошло, хочется убедиться, что отдал максимум, и я буду продолжать это делать», – сказал форвард.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

8 комментариев

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blаncо
Вот это он проснулся в 30 лет.
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Человек1991
Золотой Мяч сезона 2023/2024 возможно снова выиграет Месси , с Майами он может выиграть Кубок Лиг 20 августа , и МЛС в декабре, в контракте есть пункт о бесплатной аренде зимой , и потом Месси может в январе феврале перейти в Барселону на концовку сезона и выиграть Ла Лигу и Лигу Чемпионов)) и ещё летом Кубок Америки в США , Аргентина в ранге Чемпионов Мира конечно фаворит турнира.))
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Tomas Muller
с тухелем такое точно не будет. посмотрим
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