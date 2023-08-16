Кейн об индивидуальных наградах: «Для «Золотого мяча» нужны командные трофеи. Вопрос встанет, если «Бавария» их выиграет, а я буду забивать – сейчас не думаю об этом»

Харри Кейн рассказал, в каком случае будет считать свою карьеру успешной.

«Если вы выигрываете чемпионат и , и, конечно, чемпионат Европы, который будет следующим летом... Как мы видели в случае с «Золотым мячом», нужно выигрывать командные трофеи, чтобы этого добиться. Если я буду забивать и мы выиграем трофеи, то этот вопрос, конечно, встанет, но сейчас я думаю не об этом.

Трудно сказать, сколько трофеев я хочу выиграть, но я всегда говорил, что не хочу сдаваться, и чувствую, что мог бы сделать больше. Это было важно при принятии решения о переходе в «Баварию», потому что я должен играть на самом высоком уровне, чтобы совершенствоваться.

Конечно, я хочу выигрывать все турниры, в которых участвую. Это конечная цель каждого сезона, но в конце карьеры, когда бы это ни произошло, хочется убедиться, что отдал максимум, и я буду продолжать это делать», – сказал форвард.

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