Грилиш не будет праздновать победу в Суперкубке Европы: «Гвардиола запретил. У нас матч через 3 дня»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Севилья Ла Лига Суперкубок Европы Пеп Гвардиола Джек Грилиш алкоголь и спорт Футбол

Джек Грилиш рассказал, что не будет сильно праздновать победу в Суперкубке Европы.

Вчера «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» (1:1, по пен. 5:4) в матче за Суперкубок Европы.

– Мы видели, как ты праздновал летом после победы в Лиге чемпионов. Повторишь?

– Нет, Гвардиола это запретил (улыбается). Слушайте, сегодня мы отправимся домой, вкусно поедим и расслабимся. У нас следующий матч через... Какой сегодня день? Через три дня. Восстановление, а потом – возвращение в Премьер-лигу, – сказал Грилиш.

Гвардиола о Суперкубке: «Никакого алкоголя, нам нужно восстановиться как можно быстрее. Большое спасибо АПЛ за то, что мы играем в субботу»

60 часов пьяного Грилиша после требла: пиво, водка, ночные клубы и тусовка на Ибице

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11 комментариев

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1skandeR
Уже дни не помнит, совсем спился бедняга)
+30
0
+30
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Mark Safa
Да, это вам не мамаев и кокора после вылета из группы, праздновать в Монте-Карло
+28
-2
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Е.Р.
И? Он вам что, рамку на входе поставил что-ли?
+5
-1
+4
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gagikstavka2023@mail.ru
Игра с Ньюкаслом на выходных какой пить, Тихо Тихо Ньюкасл уже не мальчики для битья
+1
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Ilia Ashirov
Вот блин, на основную работу Пеп не отпускает!
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2ran
Ну как же так...Все таблоиды ждут.
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Кино Музыка
Вот так и становятся ботаниками.
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Spaten
Даже чаю не попьёте?))
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XavIniesta2008-2015
Ответ Е.Р.
И? Он вам что, рамку на входе поставил что-ли?
Грилиш-профессионал, несмотря на образ тусовщика и пьяницы. Одно дело отрываться в конце сезона, другое-посреди недели с двумя играми. Во время сезона Грилиш не нарушает режим и поэтому у него нет проблем с Гвардиолой
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d8twnsc5mg
Ответ 1skandeR
Уже дни не помнит, совсем спился бедняга)
У него печень самый сильный орган )
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