Грилиш не будет праздновать победу в Суперкубке Европы: «Гвардиола запретил. У нас матч через 3 дня»

Джек Грилиш рассказал, что не будет сильно праздновать победу в Суперкубке Европы.

Вчера « » обыграл «Севилью» (1:1, по пен. 5:4) в матче за .

– Мы видели, как ты праздновал летом после победы в Лиге чемпионов. Повторишь?

– Нет, Гвардиола это запретил (улыбается). Слушайте, сегодня мы отправимся домой, вкусно поедим и расслабимся. У нас следующий матч через... Какой сегодня день? Через три дня. Восстановление, а потом – возвращение в Премьер-лигу, – сказал Грилиш.

Гвардиола о Суперкубке: «Никакого алкоголя, нам нужно восстановиться как можно быстрее. Большое спасибо АПЛ за то, что мы играем в субботу»

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