Эрлинг Холанд: «Год назад я подписывал контракт с «Сити». Спустя год мечта о требле осуществилась»

Эрлинг Холанд заявил, что исполнил свою мечту в «Манчестер Сити».

«Год назад я подписывал контракт с « ». Спустя год после этого мечта о требле осуществилась.

Это было одновременно и быстро, и долго. Все или ничего. Это было главное приключение в моей жизни.

Спасибо команде, клубу, всем фанатам за то, что все получилось! Вперед, «Сити!» – написал форвард, приложив к сообщению ролик со знаковыми моментами его первого сезона, демонстрируемыми под ремикс Oasis – Wonderwall.

Холанд плакал и прятался с девушкой, целовались все. Счастье «Сити» – такое теплое, домашнее

Холанд – лучший игрок сезона в «Ман Сити» по версии Goal, он получил 10 из 10. У Грилиша, Родри, Гюндогана и Стоунза – 9, у де Брюйне – 8