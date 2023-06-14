Эрлинг Холанд: «Год назад я подписывал контракт с «Сити». Спустя год мечта о требле осуществилась»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд заявил, что исполнил свою мечту в «Манчестер Сити».

«Год назад я подписывал контракт с «Манчестер Сити». Спустя год после этого мечта о требле осуществилась.

Это было одновременно и быстро, и долго. Все или ничего. Это было главное приключение в моей жизни.

Спасибо команде, клубу, всем фанатам за то, что все получилось! Вперед, «Сити!» – написал форвард, приложив к сообщению ролик со знаковыми моментами его первого сезона, демонстрируемыми под ремикс Oasis – Wonderwall.

Холанд плакал и прятался с девушкой, целовались все. Счастье «Сити» – такое теплое, домашнее

Холанд – лучший игрок сезона в «Ман Сити» по версии Goal, он получил 10 из 10. У Грилиша, Родри, Гюндогана и Стоунза – 9, у де Брюйне – 8

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25 комментариев

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London.is.blue
Настоящий топ, не то что французский наемник, за которым бегает псевдокоролевский клуб.
+24
-10
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Сижу на факсах Барселоны
Гениальный игрок. Самоотдача, талант, скромность в одном лице
+14
-5
+9
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Максим Кутузов
Кто-то напишет, что Эрлинг бревно, кто-то, что топ.. Он топ
+10
-2
+8
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Red_Marlboro_
Вот какого кирпичика всё это время не хватало Пепу в Сити чтобы построить мега команду,если в том же духе и продолжит,то никакой Мбаппе и рядом стоять не будет на клубном уровне
+9
-4
+5
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angliiskiilion
Ответ London.is.blue
Настоящий топ, не то что французский наемник, за которым бегает псевдокоролевский клуб.
а ведь Абрамович пожалел деняк на Холланда и купил за 113 лямов гориллу из Интера, который стал одним из самых худших трансферов в истории не только АПЛ, но и мирового футбола
+9
-4
+5
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instasamka
Ответ Red_Marlboro_
Вот какого кирпичика всё это время не хватало Пепу в Сити чтобы построить мега команду,если в том же духе и продолжит,то никакой Мбаппе и рядом стоять не будет на клубном уровне
Пепу не хватало чуточку везения раньше. Особенно в матче против ТТХ.
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Red_Marlboro_
Ответ instasamka
Пепу не хватало чуточку везения раньше. Особенно в матче против ТТХ.
Это да,и не надо было Зинченко на финал с Челси ставить,так уже 2 чашки ЛЧ бы забрал Сити
+5
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Фарид Харисов
Киллиан Мбаппе: «Год назад я отказал Реалу. Спустя год моя мечта обогнать Ляказетта в гонке бомбардиров осуществилась»
+4
-2
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Velirpa
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Гениальный игрок. Самоотдача, талант, скромность в одном лице
и это в 22.
+3
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Agaru Raul
Ответ angliiskiilion
а ведь Абрамович пожалел деняк на Холланда и купил за 113 лямов гориллу из Интера, который стал одним из самых худших трансферов в истории не только АПЛ, но и мирового футбола
и продал в реал одного из худших игроков, азара
+4
-2
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Velirpa
и это в 22.
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Максим Кутузов
Ответ Niko [Ars]
топ бревно 😁
Юмор это не ваше..
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Максим Кутузов
Ответ Niko [Ars]
мне не нужно мнение ноунеймов в интернете о моём юморе
А чьё нужно?
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LaffyTaffy
Ответ Red_Marlboro_
Вот какого кирпичика всё это время не хватало Пепу в Сити чтобы построить мега команду,если в том же духе и продолжит,то никакой Мбаппе и рядом стоять не будет на клубном уровне
Мбаппе уже и рядом не стоит на клубном уровне
+1
-1
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bdh
Ответ angliiskiilion
там дело не в Зинченко, а Родри не было в старте
Родри тогда ещё не тот был, тогда, как мне кажется, Фернандиньо в старте не хватило. Он тогда вышел, и команда завелась.
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