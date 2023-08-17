Фердинанд о «Ман Сити»: «Великие команды не берут выходных. Клуб создал культуру побед»
Рио Фердинанд назвал менталитет победителей причиной успеха «Манчестер Сити».
В матче за Суперкубок Европы «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» (1:1, пен. 5:4). В сезоне-2022/23 «горожане» завоевали требл, выиграв АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.
«Ман Сити» создал культуру побед. Это еще один трофей, который они могут включить в свое резюме.
Все дело в культуре, в менталитете победителя. Изо дня в день, ради таких моментов, как этот. Это обеспечивает долголетие. Великие команды не берут выходных», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
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Впрочем, брать этот трофей для Манси это дурной вкус. Нужно хоть что-то оставить саутгемптонам.
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