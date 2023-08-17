Фердинанд о «Ман Сити»: «Великие команды не берут выходных. Клуб создал культуру побед»

Теги Рио Фердинанд Манчестер Сити премьер-лига Англия Севилья Суперкубок Европы Футбол

Рио Фердинанд назвал менталитет победителей причиной успеха «Манчестер Сити».

В матче за Суперкубок Европы «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» (1:1, пен. 5:4). В сезоне-2022/23 «горожане» завоевали требл, выиграв АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

«Ман Сити» создал культуру побед. Это еще один трофей, который они могут включить в свое резюме.

Все дело в культуре, в менталитете победителя. Изо дня в день, ради таких моментов, как этот. Это обеспечивает долголетие. Великие команды не берут выходных», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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10 комментариев

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damondiamond
клуб? пока только Пеп
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Слончик
В кубке лиги выходной все-таки взяли.
Впрочем, брать этот трофей для Манси это дурной вкус. Нужно хоть что-то оставить саутгемптонам.
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Alimoff84
Ответ <CRISTIANO>
Фердинанд продолжает облизывать Сити.
В сложившихся обстоятельствах логичнее облизать/сделать комплимент Севилью или Ман Ю?)
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<CRISTIANO>
Фердинанд продолжает облизывать Сити.
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Velirpa
Ответ <CRISTIANO>
Фердинанд продолжает облизывать Сити.
ну не 7Хаага же облизывать, манк адекватен.
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EdgarDavids_13
Ответ llolishe
Как надо не разбираться в футболе чтобы считать команду с 1 ЛЧ Марчиняка даже близкой к величию
Снова Вы со своими сопливым комментариями ?!)))
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llolishe
Ответ EdgarDavids_13
Снова Вы со своими сопливым комментариями ?!)))
Что тебе обьяснять
Читерство Ситевика уже доказали
Все остальное-лирика
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EdgarDavids_13
Ответ llolishe
Что тебе обьяснять Читерство Ситевика уже доказали Все остальное-лирика
Когда мы перешли на ты ?!
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