Фердинанд о «Ман Сити»: «Великие команды не берут выходных. Клуб создал культуру побед»

Рио Фердинанд назвал менталитет победителей причиной успеха «Манчестер Сити».

В матче за « » обыграл «Севилью» (1:1, пен. 5:4). В сезоне-2022/23 «горожане» завоевали требл, выиграв , Лигу чемпионов и Кубок Англии.

«Ман Сити» создал культуру побед. Это еще один трофей, который они могут включить в свое резюме.

Все дело в культуре, в менталитете победителя. Изо дня в день, ради таких моментов, как этот. Это обеспечивает долголетие. Великие команды не берут выходных», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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