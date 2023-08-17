Победитель ЛЧ выиграл 10 из 11 последних Суперкубков Европы. Уступил лишь «Реал» в 2018-м
Победители ЛЧ выигрывали Суперкубок Европы 10 раз за последние 11 лет.
В матче за Суперкубок Европы «Манчестер Сити», ставший обладателем ЛЧ-2022/23, обыграл победителя Лиги Европы «Севилью» (1:1, пен. 5:4).
В последних 11 розыгрышах Суперкубка победитель Лиги Европы выигрывал трофей лишь один раз: в 2018 году «Атлетико» обыграл «Реал» (4:2).
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