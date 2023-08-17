Победитель ЛЧ выиграл 10 из 11 последних Суперкубков Европы. Уступил лишь «Реал» в 2018-м

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Севилья Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Суперкубок Европы Футбол

Победители ЛЧ выигрывали Суперкубок Европы 10 раз за последние 11 лет.

В матче за Суперкубок Европы «Манчестер Сити», ставший обладателем ЛЧ-2022/23, обыграл победителя Лиги Европы «Севилью» (1:1, пен. 5:4).

В последних 11 розыгрышах Суперкубка победитель Лиги Европы выигрывал трофей лишь один раз: в 2018 году «Атлетико» обыграл «Реал» (4:2).

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12 комментариев

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Direct free kick
Правильнее так: после введения ЛЕ вместо кубка УЕФА только Атлетико Мадрид взял СКЕ как победитель ЛЕ 2010, 2012, 2018
+14
-3
+11
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#SharkTeam
Ответ Фанат Лионеля Месси
Кстати,отдельно хочется отметить Холланда Финал и полуфинал кубка Суперкубок Англии Суперкубок ЕВРОПЫ Полуфинал и Финал ЛЧ 7 матчей 0 голов 0 асситов Не,ну разве это не ЗМ?
Месси в кубке Франции по нулям отлетел от Марселя и по нулям в ЛЧ. Ему за что?
+13
-3
+10
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Vikeif
Ответ Фанат Лионеля Месси
Кстати,отдельно хочется отметить Холланда Финал и полуфинал кубка Суперкубок Англии Суперкубок ЕВРОПЫ Полуфинал и Финал ЛЧ 7 матчей 0 голов 0 асситов Не,ну разве это не ЗМ?
Твой ник уже говорит о том, кого ты считаешь фаворитом на ЗМ.
+10
-1
+9
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JealousOne
Ответ Фанат Лионеля Месси
Кстати,отдельно хочется отметить Холланда Финал и полуфинал кубка Суперкубок Англии Суперкубок ЕВРОПЫ Полуфинал и Финал ЛЧ 7 матчей 0 голов 0 асситов Не,ну разве это не ЗМ?
То ли дело - величайшие 0+0 в плей офф лч за псж и вылет в 1/8 2 года подряд + 1 промах с пенки. Как там дела с кубком франции? Ах да, вылет от грозных Ниццы и Марселя и похоронные 0+0, ну это ЗМ точно
+8
-1
+7
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Усатая Козляра
Ответ Фанат Лионеля Месси
Кстати,отдельно хочется отметить Холланда Финал и полуфинал кубка Суперкубок Англии Суперкубок ЕВРОПЫ Полуфинал и Финал ЛЧ 7 матчей 0 голов 0 асситов Не,ну разве это не ЗМ?
иди на ветку МЛС и отдельно отмечай своего хомяка, играющего в чемпионате уровня дворовой лиги
+8
-2
+6
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Direct free kick
Ответ Фанат Лионеля Месси
Кстати,отдельно хочется отметить Холланда Финал и полуфинал кубка Суперкубок Англии Суперкубок ЕВРОПЫ Полуфинал и Финал ЛЧ 7 матчей 0 голов 0 асситов Не,ну разве это не ЗМ?
Реальная претензия только 1/2 и финал ЛЧ. Кубок второстепенныйт турнир, суперкубки выставочные игры. Не преувеличивай короче и иди в ч/с.
В 2020/21 у меси 0 голов Реалу. Атлетико и 2/3 голов командам ниже 10 места
+9
-5
+4
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Direct free kick
Ответ #SharkTeam
Месси в кубке Франции по нулям отлетел от Марселя и по нулям в ЛЧ. Ему за что?
Марсель в кубке Франции не по плечу пешему ха ха
+5
-1
+4
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CriminalJoint62
Ответ Фанат Лионеля Месси
Кстати,отдельно хочется отметить Холланда Финал и полуфинал кубка Суперкубок Англии Суперкубок ЕВРОПЫ Полуфинал и Финал ЛЧ 7 матчей 0 голов 0 асситов Не,ну разве это не ЗМ?
Ничего, он отыграется на Лутоне и Борнмуте
+8
-8
0
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