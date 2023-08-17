Победитель ЛЧ выиграл 10 из 11 последних Суперкубков Европы. Уступил лишь «Реал» в 2018-м

Победители ЛЧ выигрывали Суперкубок Европы 10 раз за последние 11 лет.

В матче за « », ставший обладателем ЛЧ-2022/23, обыграл победителя «Севилью» (1:1, пен. 5:4).

В последних 11 розыгрышах Суперкубка победитель Лиги Европы выигрывал трофей лишь один раз: в 2018 году « » обыграл « » (4:2).

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