«Севилья» проиграла 6 из 7 Суперкубков Европы. Единственную победу одержали над «Барсой» в 2006-м
«Севилья» проиграла в Суперкубке Европы 6 из 7 раз.
В матче за Суперкубок Европы-2023 «Севилья» уступила «Манчестер Сити» в серии пенальти (1:1, пен. 4:5).
«Севилья» участвовала в 7 розыгрышах Суперкубка Европы и 6 раз уступала. Единственный раз команда выигрывала трофей в 2006 году – тогда «Севилья» обыграла «Барселону» (3:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
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