«Севилья» проиграла 6 из 7 Суперкубков Европы. Единственную победу одержали над «Барсой» в 2006-м

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Севилья Ла Лига Суперкубок Европы Футбол

«Севилья» проиграла в Суперкубке Европы 6 из 7 раз.

В матче за Суперкубок Европы-2023 «Севилья» уступила «Манчестер Сити» в серии пенальти (1:1, пен. 4:5).

«Севилья» участвовала в 7 розыгрышах Суперкубка Европы и 6 раз уступала. Единственный раз команда выигрывала трофей в 2006 году – тогда «Севилья» обыграла «Барселону» (3:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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31 комментарий

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Отец Абду
Севилья в Суперкубке УЕФА, как Ювентус в финалах ЛЧ:)
+32
-6
+26
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LevSmith
Соперники Севильи в Суперкубке Уефа:
- У тебя здесь нет власти)
+18
-3
+15
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Green grass
Ответ DimaBayern
А ведь в некоторых матчах они были очень близки к победе, например в 2016.
Были близки сегодня
+8
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Artyom Bytsko
Ответ Кудри Гендузи
Или как Бенфика в финалах Ле
Скорее, просто как Бенфика в финалах до 2062)
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DimaBayern
Ответ Green grass
Были близки сегодня
И в 2016. Упустили победу на последних секундах. Рамос сравнял счёт на 90+3’. А в овертайме Реал забил победный гол на 119’.
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a2wai
Эх, в 2006 у Севильи был состав мама не горюй. Алвес, Хесус Навас, Поульсен, Ренато, Луис Фабиано, Кануте, на лавке сидели Пуэрта, Мареска и Чевантон. Были времена.
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Экспертное мнение
Ответ Геннадий Тимченко
и где я написал "только Месси" - это у вас, его воздыхателей как победа, так исключительно благодаря Месси, как 💩, так все остальные виноваты🤣
Ну так ты сделал акцент на Месси, хотя любому ясно что Барселона в 2006 году в большей степени была командой Роналдиньо. То есть ты сам всё приписываешь одному Месси, тайный фанат?
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Геннадий Тимченко
Ответ Экспертное мнение
Ну так ты сделал акцент на Месси, хотя любому ясно что Барселона в 2006 году в большей степени была командой Роналдиньо. То есть ты сам всё приписываешь одному Месси, тайный фанат?
ну Месси в той игре только нарабатывал навыки незаметности на поле, которые во всей красе проявил во всех играх плей-офф ЛЧ за ПСЖ, так же было❓😉
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Экспертное мнение
Ответ Геннадий Тимченко
ну Месси в той игре только нарабатывал навыки незаметности на поле, которые во всей красе проявил во всех играх плей-офф ЛЧ за ПСЖ, так же было❓😉
В самом незаметном матче Месси как правило делает больше полезных и интересных действий, чем твоя клубника в самых ярких матчах за всю свою карьеру. Это хорошо заметно, если именно смотреть весь матч, к примеру, включив на двух экранах.
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ che kaif
Насколько круты в ЛЕ настолько же беспомощны в суперкубках
сегодняшняя Севилья совсем не выглядела беспомощной...
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Арг
Ответ Direct free kick
В этот раз в суперкубке Рома должна была играть. Поделом тэйлоровцам
Воистину
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evgshk
Ответ User 0234
Все еще не понимаю как Ясмин Буну не словил удар Волкера
На раме стоял хоть раз? Пенальти отбивал?)

Вот постой хотя бы с двадцатку ударов - поймешь)
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dimamak10
Ответ Assi Shamyradow
ну на моей памяти, вроде 3:0 выиграли, это было даже не доминирование, а что-то типа издевательства, над БАРСЕЛОНОЙЙЙЙ
Ага, когда заработали пенальти начали радоваться будто уже забили гол
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