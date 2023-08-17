«Севилья» проиграла 6 из 7 Суперкубков Европы. Единственную победу одержали над «Барсой» в 2006-м

«Севилья» проиграла в Суперкубке Европы 6 из 7 раз.

В матче за Суперкубок Европы-2023 «Севилья» уступила « » в серии пенальти (1:1, пен. 4:5).

« » участвовала в 7 розыгрышах Суперкубка Европы и 6 раз уступала. Единственный раз команда выигрывала трофей в 2006 году – тогда «Севилья» обыграла «Барселону» (3:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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