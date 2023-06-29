УЕФА отменил формат с экстра-таймами в Суперкубке Европы. Будут пенальти при ничьей в основное время
УЕФА изменил формат проведения матча за Суперкубок Европы.
Союз внес изменения в регламент. Согласно статье 12, в случае, если победитель не будет определен в основное время, игра продолжится серией пенальти. Формат с двумя дополнительными таймами по 15 минут отменен.
В матче за Суперкубок Европы-2023 встретятся «Манчестер Сити» и «Севилья». Игра пройдет 16 августа в Афинах.
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