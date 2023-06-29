УЕФА отменил формат с экстра-таймами в Суперкубке Европы. Будут пенальти при ничьей в основное время

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Севилья Ла Лига УЕФА Суперкубок Европы Футбол

УЕФА изменил формат проведения матча за Суперкубок Европы.

Союз внес изменения в регламент. Согласно статье 12, в случае, если победитель не будет определен в основное время, игра продолжится серией пенальти. Формат с двумя дополнительными таймами по 15 минут отменен. 

В матче за Суперкубок Европы-2023 встретятся «Манчестер Сити» и «Севилья». Игра пройдет 16 августа в Афинах. 

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25 комментариев

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NartApsua
Ответ Антон Фалафель
Отлично. Так бы везде. Все просто доигрывают и катают вату в овертаймах
И финал последнего Чемпионата Мира - лишнее тому подтверждение, да?)
+37
-1
+36
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Redmurza
Ответ Антон Фалафель
Отлично. Так бы везде. Все просто доигрывают и катают вату в овертаймах
Не согласен. В выставочном турнире из одного матча это хорошее решение, но в длинном турнире нужно как можно дальше отсрочить пенки и дать командам решить всё на поле.
+26
-2
+24
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FilinMD
Взяли на заметку с финала кубка РПЛ?
+23
-2
+21
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Savardus
Россия - передовая страна в области введения футбольных новшеств получается?
+13
-2
+11
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Антон Фалафель
Отлично. Так бы везде. Все просто доигрывают и катают вату в овертаймах
+9
-8
+1
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Roman Araslanov
Что ж все так ополчились на эту экстра-таймы? С ними наоборот интересней, да и эмоций от победного гола на условной 120 минуте больше, чем при забитом послематчевом пенальти
+5
-4
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marshalericsson1357
Ответ NartApsua
И финал последнего Чемпионата Мира - лишнее тому подтверждение, да?)
Да и не только финал, с Нидерландами тоже доп. время было шикарным!
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Ман Сити
Ответ llolishe
Ситевик впервые играет суперкубок и такое новшество Ситевик первая команда в истории ЛЧ на которой полуфинале и финале судил ОДИН и тот же судья Уже по финалу ЛЧ был понятно что УЕФА продалась
Витя, как дела
+2
-1
+1
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
в принципе правильно, на старте сезона команды не готовы играть 120 минут в хорошем ритме зачастую.
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Ихарь Окенфэйлов
Странное решение. Всё таки пенальти больше лотерея, и лишние 30 минут на поле в таком случае не лишние.
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Vadim Medvedev
Ответ NartApsua
И финал последнего Чемпионата Мира - лишнее тому подтверждение, да?)
или финал лч реал атлетико
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Антон Фалафель
Отлично. Так бы везде. Все просто доигрывают и катают вату в овертаймах
Финалы Чемпионатов мира 2010, 2014 и 2022 годов говорят обратное
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Obdob
Ответ Ман Сити
Витя, как дела
ожидание: должанский всё лето будет бомбить из-за победы ненавистного им Пепа
реальность: витян окончательно сошел с ума
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Адилет Асанкожоев
Ответ llolishe
Ситевик впервые играет суперкубок и такое новшество Ситевик первая команда в истории ЛЧ на которой полуфинале и финале судил ОДИН и тот же судья Уже по финалу ЛЧ был понятно что УЕФА продалась
Ну это мелочи, так то МанСити вообще должны были от еврокубков отстранить
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ B-a-r-c-e-l-o-n-a
в принципе правильно, на старте сезона команды не готовы играть 120 минут в хорошем ритме зачастую.
А как же легендарный матч за суперкубок в 2015? Уж фанаты Барсы то должны помнить
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