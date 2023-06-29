УЕФА отменил формат с экстра-таймами в Суперкубке Европы. Будут пенальти при ничьей в основное время

УЕФА изменил формат проведения матча за Суперкубок Европы.

Союз внес изменения в регламент. Согласно статье 12, в случае, если победитель не будет определен в основное время, игра продолжится серией пенальти. Формат с двумя дополнительными таймами по 15 минут отменен.

В матче за Суперкубок Европы-2023 встретятся « » и « ». Игра пройдет 16 августа в Афинах.