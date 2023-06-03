«Милан» контактирует с Арнаутовичем. 34-летнего экс-форварда «Интера» считают заменой Златану

«Милан» считает Марко Арнаутовича заменой Златану Ибрагимовичу.

41-летний швед покидает клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.

По данным инсайдера , «россонери» считают, что занять его место мог бы нападающий «Болоньи». Представители « » уже контактируют с агентами 34-летнего футболиста. В ближайшее время ожидается обсуждение деталей и условий соглашения.

За 20 игр в Серии А в текущем сезоне забил 9 голов. Подробно со статистикой бывшего игрока «Интера» можно ознакомиться здесь.

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