«Милан» контактирует с Арнаутовичем. 34-летнего экс-форварда «Интера» считают заменой Златану
«Милан» считает Марко Арнаутовича заменой Златану Ибрагимовичу.
41-летний швед покидает клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «россонери» считают, что занять его место мог бы нападающий «Болоньи». Представители «Милана» уже контактируют с агентами 34-летнего футболиста. В ближайшее время ожидается обсуждение деталей и условий соглашения.
За 20 игр в Серии А в текущем сезоне Арнаутович забил 9 голов. Подробно со статистикой бывшего игрока «Интера» можно ознакомиться здесь.
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