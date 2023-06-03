«Милан» контактирует с Арнаутовичем. 34-летнего экс-форварда «Интера» считают заменой Златану

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия возможные трансферы Болонья Марко Арнаутович Фабрицио Романо Футбол

«Милан» считает Марко Арнаутовича заменой Златану Ибрагимовичу.

41-летний швед покидает клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «россонери» считают, что занять его место мог бы нападающий «Болоньи». Представители «Милана» уже контактируют с агентами 34-летнего футболиста. В ближайшее время ожидается обсуждение деталей и условий соглашения.

За 20 игр в Серии А в текущем сезоне Арнаутович забил 9 голов. Подробно со статистикой бывшего игрока «Интера» можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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Sobachkin
Опять деда подписывают, а молодых нет на рынке?
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Копирайтер Заремы
Может в Милане есть налог какой-то,который даёт скидки,если в составе есть дед?
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Джавез Тилл
Ибрагимович с Алиэкпресс
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Алексей Гусев
Ответ Sobachkin
Опять деда подписывают, а молодых нет на рынке?
вы не понимаете, за молодыми следят...
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Евгений Кузнецов
Ответ Sobachkin
Опять деда подписывают, а молодых нет на рынке?
по сравнению со златаном он молодой
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deadjoker
Типа в команде всегда должен быть агрессивный пенсионер? :)
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manchester united
Милан снова взялся за старое)
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VladCory
О! Ставка на молодежь!
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Direct free kick
Ожидание: Икарди, Мората.
Реальность: отбитый албанец и сынок Мальдоса вернувшийся из аренды.
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Vatikan
Заменить Златана?
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Зубы Дзюбы
С тем же успехом можно было и Пентека с Силвой вернуть.
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Vlados 86
Арнаутович обладатель требла, между прочем)
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onegin2007
Слишком молод.
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Кюхель
Что за дела? Арнаутович слишком юн для Милана!)
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Kubinec_
Ответ Sobachkin
Опять деда подписывают, а молодых нет на рынке?
Арнаутовичу 34. У мужика жизнь ток началась
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Давид Agabekyan
Ответ Sobachkin
Опять деда подписывают, а молодых нет на рынке?
Ну так идеальная замена Ибре. Балканец, пенсионер, высокое самомнение, постоянно травмированный, даже косичка есть
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