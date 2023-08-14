«Интер» вернет Арнаутовича спустя 13 лет. «Болонья» получит 8+2 млн евро

Марко Арнаутович вернется в «Интер» через 13 лет после ухода.

По данным Sky Sport Italia, миланцы согласовали сделку с «Болоньей».

За 34-летнего форварда заплатят 10 млн евро с учетом бонусов. Фиксированная часть суммы равна 8 млн евро.

В ближайшие день-два австриец прибудет в и пройдет медосмотр. Инсайдер Фабрицио пишет, что условия контракта с футболистом были согласованы несколько недель назад.

играл за «Интер» в сезоне-2009/2010 и за 3 матча в чемпионате Италии голов не забил. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?