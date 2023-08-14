«Интер» вернет Арнаутовича спустя 13 лет. «Болонья» получит 8+2 млн евро

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы Болонья Марко Арнаутович деньги Фабрицио Романо Футбол

Марко Арнаутович вернется в «Интер» через 13 лет после ухода.

По данным Sky Sport Italia, миланцы согласовали сделку с «Болоньей».

За 34-летнего форварда заплатят 10 млн евро с учетом бонусов. Фиксированная часть суммы равна 8 млн евро.

В ближайшие день-два австриец прибудет в Милан и пройдет медосмотр. Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что условия контракта с футболистом были согласованы несколько недель назад.

Арнаутович играл за «Интер» в сезоне-2009/2010 и за 3 матча в чемпионате Италии голов не забил. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев

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Иван Демидов
Позволю себе отпечатать сюда текст из своего же ТГ про Болонью:

🪢🇦🇹 Марко Арнаутович станет игроком "Интера"

🗯️ Здесь где-то должна быть шутка про самую недолговечную "десятку" в истории БФК.

14 + 10 голов за два сезона в "Болонье" = возвращение в Милан, где Марко оставил незаконченные дела. Операция, которой Сартори и Ко сопротивлялись, но сопротивление оказалось бесполезно: Арнаутович очень хотел уйти.

Его можно понять: Марко - 34 года. Это последний шанс в его карьере услышать гимн Лиги Чемпионов, да и в целом почувствовать вкус больших побед. В Милане с него не будут сдувать пылинки, как в провинциальной Болонье, но австриец, судя по всему, готов к вызову: говорят, он будет получать на миллион меньше, чем получал в "Россоблу".

Думаю, в стане болельщиков "Интера" сейчас недоумевают в диапазоне от "Он же старый и переломанный, зачем?" до "Да вы просто с ума сошли!" На деле же "Нерадзурри" за символические 10 млн € (8 сразу + 2 бонусами) получают стабильно забивного, пользующегося перманентным интересом топов (вспоминаем прошлогоднюю историю с "Манчестер Юнайтед") форварда с "изюминкой", да притом - читаем внимательно - безупречного профессионала. Да-да, в "Болонье" за Марко не было замечено ни одного скандала.

Для БФК потеря Арнаутовича-игрока и Арнаутовича-личности - две разницы. В прошлом сезоне Марко пропустил 15 матчей из-за травмы - Тиагу Мотта, казалось, был даже рад такому раскладу, диверсифицировав акценты в атаке команды, что сделало ее более непредсказуемой. С человеческой точки зрения уход Марко - колоссальная потеря. В команде нет и давно не было - и неясно, скоро ли будут, - личности подобного масштаба.

Настоящие чемпионы, подобные Марко, нечасто заходят к нам в гости. Терять их всегда больно. Для меня Арнаутович навсегда займет место в центре нападения идеального топ-11 "Болоньи" - бок о бок с другим Марко.

Но жизнь продолжается. После пожара взойдет новая поросль. После любви всегда придет новая. Ненастоящая, впрочем. Посему, запомним вот что: влюбляться нужно в вечное. Преходящее того не стоит.
+30
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Олег910
Финалист ЛЧ топово усиляется. Лысые шарлатаны с Холандами уже трепещат от страха.
+12
-3
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Трент Резнор
🤦🏼‍♂️
+9
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bostonKG
Ппц какой то
+4
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Блуждающий странник
Ответ Batt Monner
Как усиливается Милан и как Интер
Да пока неизвестно кто лучше усилился. На бумаге новичков сильных у нас много, но заиграет ли хотя бы половина, центр поля не сыгран. Сколько без травм проведут Лофтус-Чик и Пулишич и тд. Фраттези уже готовый игрок для итальянского клуба, имхо топище. Тюрам даст жару в Серии А. Квадрат и Арнаутович адаптированы к лиге и лишними никогда не будут
+6
-2
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Amalfitano
Зачем? Или в итальянском топ клубе обязательно должен быть нападающий пенсионер? Джеко ушел и срочно надо восполнить кислотно-щелочной баланс?
+5
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rigobersong
Опять болельщики Интера паникуют, как и в случае когда критиковали Симоне в середине прошлого сезона, Арнаутович отличный вариант в ротацию,прибавит команде мощи, за 8 млн, да и не чужой для Интера:))
+3
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RealJon
Интер:
Фратеззи, Тьюрам, Биссек (Защ), Зоммер, Аугусто (фулбек), Самарджич (хавбек), вот и Арнаутович

Милан:
Пулисик, Чуквезе, Окафор, Лука Ромеро, Коломбо (вернулся), Рейндерс, РЛЧ, и Юнус Муса

Пока в Серия А, Миланские клубы и правда рулят на трансферном рынке
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Gornostaev
Займет место Джеко - высококлассного ветерана для глубины состава и ротации.
Босниец, конечно, сильнее, да и вообще один из лучших центрфорвардов последних лет пятнадцати. Но Арнаутович тоже высокоодаренный нападающий, если голова холодная, позитивный эмоциональный фон и есть взаимопонимание с тренером и партнерами.
Негромкий, точечный и очень рациональный трансфер.
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Igor S
и зачем? ну определённо сбитый лётчик. лет так 5 назад
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Mitya26
Очень даже качественный нападающий! Даже в свои 34 года. Не сбрасывайте его со счетов. Он вас точно удивит в хорошем плане.
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Е.Р.
Добродошли, Марко!
Косово је Србија!
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Greg Khan
Приедет в кросах "Победитель ЛЧ"
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Maggio 13
Печально
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Maggio 13
Да он же не мотивированный, он обладатель требла, всё выиграл на клубном уровне, доигрывать приехал)))))
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Кирилл Польский
Интересно, почему ему арабы ничего не предложили?
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aseke
Постарели мои старики...
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Сергей Бердяев
одного деда сменили на другого
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Rahym Hommadow
Лукаку было бы лучшим вариантом
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Direct free kick
Ответ Блуждающий странник
Да пока неизвестно кто лучше усилился. На бумаге новичков сильных у нас много, но заиграет ли хотя бы половина, центр поля не сыгран. Сколько без травм проведут Лофтус-Чик и Пулишич и тд. Фраттези уже готовый игрок для итальянского клуба, имхо топище. Тюрам даст жару в Серии А. Квадрат и Арнаутович адаптированы к лиге и лишними никогда не будут
Про тюрема
https://vk.com/wall-181764930_301322
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darby crash
Ответ Иван Демидов
Позволю себе отпечатать сюда текст из своего же ТГ про Болонью: 🪢🇦🇹 Марко Арнаутович станет игроком "Интера" 🗯️ Здесь где-то должна быть шутка про самую недолговечную "десятку" в истории БФК. 14 + 10 голов за два сезона в "Болонье" = возвращение в Милан, где Марко оставил незаконченные дела. Операция, которой Сартори и Ко сопротивлялись, но сопротивление оказалось бесполезно: Арнаутович очень хотел уйти. Его можно понять: Марко - 34 года. Это последний шанс в его карьере услышать гимн Лиги Чемпионов, да и в целом почувствовать вкус больших побед. В Милане с него не будут сдувать пылинки, как в провинциальной Болонье, но австриец, судя по всему, готов к вызову: говорят, он будет получать на миллион меньше, чем получал в "Россоблу". Думаю, в стане болельщиков "Интера" сейчас недоумевают в диапазоне от "Он же старый и переломанный, зачем?" до "Да вы просто с ума сошли!" На деле же "Нерадзурри" за символические 10 млн € (8 сразу + 2 бонусами) получают стабильно забивного, пользующегося перманентным интересом топов (вспоминаем прошлогоднюю историю с "Манчестер Юнайтед") форварда с "изюминкой", да притом - читаем внимательно - безупречного профессионала. Да-да, в "Болонье" за Марко не было замечено ни одного скандала. Для БФК потеря Арнаутовича-игрока и Арнаутовича-личности - две разницы. В прошлом сезоне Марко пропустил 15 матчей из-за травмы - Тиагу Мотта, казалось, был даже рад такому раскладу, диверсифицировав акценты в атаке команды, что сделало ее более непредсказуемой. С человеческой точки зрения уход Марко - колоссальная потеря. В команде нет и давно не было - и неясно, скоро ли будут, - личности подобного масштаба. Настоящие чемпионы, подобные Марко, нечасто заходят к нам в гости. Терять их всегда больно. Для меня Арнаутович навсегда займет место в центре нападения идеального топ-11 "Болоньи" - бок о бок с другим Марко. Но жизнь продолжается. После пожара взойдет новая поросль. После любви всегда придет новая. Ненастоящая, впрочем. Посему, запомним вот что: влюбляться нужно в вечное. Преходящее того не стоит.
Отличный текст.
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darby crash
Ответ rigobersong
Опять болельщики Интера паникуют, как и в случае когда критиковали Симоне в середине прошлого сезона, Арнаутович отличный вариант в ротацию,прибавит команде мощи, за 8 млн, да и не чужой для Интера:))
Марко великолепный боец, техничный и забивной. Со скамейки это просто идеальный варик, если без травм, то вообще супергуд.
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Алексей Кузьмин
Ответ giant
Хорошо, допустим. Может руководство перестраховывается, чтобы не входить в сезон с "2" нападающими. Интересно дальше. По всем сведениям Интер предлагал 25-30 млн за того или иного форварда. Значит где-то 15-20 (с учётом бонусов) ещё остается. Если удастся продать Корреа за 15 и раскидать Сенси,Агуме,Лазаро и прочих ещё по 3-5 млн пойдёт ли Интер под конец ТО ещё за нормальным форвардом? А если ещё и от Самаржича деньги высвободчтся (Сенси в обойме)... или китаец решил что и так сойдёт?
Сенси желательно бы оставить, я в него до сих пор верю. Та травма его подкосила, когда он только начинал за Интер.
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