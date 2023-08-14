«Интер» вернет Арнаутовича спустя 13 лет. «Болонья» получит 8+2 млн евро
Марко Арнаутович вернется в «Интер» через 13 лет после ухода.
По данным Sky Sport Italia, миланцы согласовали сделку с «Болоньей».
За 34-летнего форварда заплатят 10 млн евро с учетом бонусов. Фиксированная часть суммы равна 8 млн евро.
В ближайшие день-два австриец прибудет в Милан и пройдет медосмотр. Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что условия контракта с футболистом были согласованы несколько недель назад.
Арнаутович играл за «Интер» в сезоне-2009/2010 и за 3 матча в чемпионате Италии голов не забил. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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🪢🇦🇹 Марко Арнаутович станет игроком "Интера"
🗯️ Здесь где-то должна быть шутка про самую недолговечную "десятку" в истории БФК.
14 + 10 голов за два сезона в "Болонье" = возвращение в Милан, где Марко оставил незаконченные дела. Операция, которой Сартори и Ко сопротивлялись, но сопротивление оказалось бесполезно: Арнаутович очень хотел уйти.
Его можно понять: Марко - 34 года. Это последний шанс в его карьере услышать гимн Лиги Чемпионов, да и в целом почувствовать вкус больших побед. В Милане с него не будут сдувать пылинки, как в провинциальной Болонье, но австриец, судя по всему, готов к вызову: говорят, он будет получать на миллион меньше, чем получал в "Россоблу".
Думаю, в стане болельщиков "Интера" сейчас недоумевают в диапазоне от "Он же старый и переломанный, зачем?" до "Да вы просто с ума сошли!" На деле же "Нерадзурри" за символические 10 млн € (8 сразу + 2 бонусами) получают стабильно забивного, пользующегося перманентным интересом топов (вспоминаем прошлогоднюю историю с "Манчестер Юнайтед") форварда с "изюминкой", да притом - читаем внимательно - безупречного профессионала. Да-да, в "Болонье" за Марко не было замечено ни одного скандала.
Для БФК потеря Арнаутовича-игрока и Арнаутовича-личности - две разницы. В прошлом сезоне Марко пропустил 15 матчей из-за травмы - Тиагу Мотта, казалось, был даже рад такому раскладу, диверсифицировав акценты в атаке команды, что сделало ее более непредсказуемой. С человеческой точки зрения уход Марко - колоссальная потеря. В команде нет и давно не было - и неясно, скоро ли будут, - личности подобного масштаба.
Настоящие чемпионы, подобные Марко, нечасто заходят к нам в гости. Терять их всегда больно. Для меня Арнаутович навсегда займет место в центре нападения идеального топ-11 "Болоньи" - бок о бок с другим Марко.
Но жизнь продолжается. После пожара взойдет новая поросль. После любви всегда придет новая. Ненастоящая, впрочем. Посему, запомним вот что: влюбляться нужно в вечное. Преходящее того не стоит.
Фратеззи, Тьюрам, Биссек (Защ), Зоммер, Аугусто (фулбек), Самарджич (хавбек), вот и Арнаутович
Милан:
Пулисик, Чуквезе, Окафор, Лука Ромеро, Коломбо (вернулся), Рейндерс, РЛЧ, и Юнус Муса
Пока в Серия А, Миланские клубы и правда рулят на трансферном рынке
Босниец, конечно, сильнее, да и вообще один из лучших центрфорвардов последних лет пятнадцати. Но Арнаутович тоже высокоодаренный нападающий, если голова холодная, позитивный эмоциональный фон и есть взаимопонимание с тренером и партнерами.
Негромкий, точечный и очень рациональный трансфер.
Косово је Србија!
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