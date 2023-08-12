Арнаутович – основной кандидат «Интера» на позицию форварда, «Болонья» хочет 15 млн евро. Шупо-Мотинг и Тареми тоже интересны миланцам

Теги Бавария Интер высшая лига Португалия Порту бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Болонья Марко Арнаутович Эрик-Максим Шупо-Мотинг Стефано Сенси Мехди Тареми Футбол

«Интер» продолжает искать нового нападающего.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, совокупный трансферный бюджет миланского клуба на нового нападающего и защитника составляет 25-30 миллионов евро. Главной кандидатурой для усиления атаки «нерадзурри» считается Марко Арнаутович из «Болоньи». 

В условиях финансовых ограничений главный тренер «Интера» Симоне Индзаги и спортивное руководство клуба считают подписание 34-летнего форварда лучшим вариантом с точки зрения соотношения «цена-качество». Индзаги нравятся «физика» и техника футболиста.

За продажу 34-летнего форварда «Болонья» хочет получить около 15 миллионов евро. Эта сумма слишком высока для «Интера» – клуб уже предложил 8 миллионов евро и Стефано Сенси, но красно-синие отказали.

Отмечается, что миланцы продолжают следить за Мехди Тареми, которого «Порту» оценивает в 30 миллионов евро. Помимо высокой цены, трансферу может помешать и тот факт, что иранец будет участвовать в розыгрыше Кубка Азии, который пройдет с января по февраль, и пропустит ряд матчей клуба. Этот фактор будет играть важную роль в принятии дальнейшего решения. 

Также «Интер» проявляет интерес к Эрик-Максиму Шупо-Мотингу из «Баварии». Будущее 34-летнего форварда в мюнхенским клубом находится под вопросом после прихода Харри Кейна. Миланцы хотят изучить этот вариант и понять, будет ли «Бавария» готова отпустить игрока.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милдронат Бромантанов
Мда, один вариант краше другого. И это возможности финалиста ЛЧ, который хорошо там заработал, да ещё и продал несколько основных игроков.
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Итачи Учиха
Балотелли ещё свободен. Пандева и Паласио на крайняк можно попросить побегать)
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
В кандидатах даже не сбитые лётчики а сбитые пенсионеры.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Тареми хорошо, но дорого. Остальные это жесть. Буратинович за 15 мультов это вообще вышка.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Palacio8
Ответ Arshava-sheva
кто такой Аранутович?
Чемпион Италии, обладатель Кубка Италии и кубка Лиги Чемпионов, легенда Интера! Аве!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sanan1908
Если Интер заплатит за него хоть больше 5 лямов , то у меня вообще нет слов 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mrnobody1st
Ответ Милдронат Бромантанов
Мда, один вариант краше другого. И это возможности финалиста ЛЧ, который хорошо там заработал, да ещё и продал несколько основных игроков.
но как это не парадоксально, он забьет больше лукаки, если конечно трансфер состоится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Святослав Федорович
34-летнего Арнаутовича с годом контракта за 15? В Болонье решили, что они Брайтон
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vlados 86
Арнаутович и в лучшие годы столько не стоил, откуда такие цены на среднего игрока в 34 года?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент Резнор
Ответ rigobersong
Отличный вариант, на подмену выпускать:) Откуда столько хейта к легенде Интера с которым они брали ЛЧ:)
У нас уже есть один на подмену выпускать…купили за дорого, отдать некому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeniy 72
Ответ Vlados 86
Арнаутович и в лучшие годы столько не стоил, откуда такие цены на среднего игрока в 34 года?
Трансферное окно скоро закроется, Болонье нужно найти замену австрийцу, вот и просят несколько завышенную цену. В лучшие годы его покупал Вест Хэм за 24 млн фунтов, и примерно за столько же продал китайцам.
Нужно учитывать и то, что уже два года как цены на игроков взлетели вверх. Это пока ещё непривычно, но процесс необратим. За 15 млн сейчас никого толкового не купить, ну разве что угадать с ноунеймом из заштатных лиг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Калачев
Ответ Милдронат Бромантанов
Мда, один вариант краше другого. И это возможности финалиста ЛЧ, который хорошо там заработал, да ещё и продал несколько основных игроков.
Ну так не надо было долгов иметь столько, что даже с финалом ЛЧ не смогли за все заплатить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Inter93
Еще раз можно убедиться в том,что явные проблемы у клуба и возможно часть денег заработанных с ЛЧ,ушли на погашение долгов.
И причем тенденции у многих клубов Европы такие,но у Интера последние годы,взгляды на старичков за 34+ в плане покупок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джейме Ланнистер
Начали с Лукаку и заканчивают с Арнаутовичом. А потом спрашивать будут от Индзаги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Тареми лучший вариант .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БолельщикСоСтажем
Терминатор!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Отличный вариант, на подмену выпускать:) Откуда столько хейта к легенде Интера с которым они брали ЛЧ:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
гениальный президент отказался давать деньги на нападающего, хотя месяц назад согласился дать на Лукаку 35 млн
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Palacio8
Мароттыча и Лысого разводят как хотят. Одни за демо версию Иббрагима пятнашку хотят, батя другого решил с лохов несколько соток стрясти, гениальный менеджмент!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Joey Ramone
Сенси - лучший игрок предсезонки, куда его как разменную монету вообще используют?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег910
Надо подтягивать Адриано, Муту, Боатенга. Лысый шарлатан против такой банды уже не отскочит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lzlz13@bk.ru
Уникальный этот Шупо-Мотинг. ПСЖ, Бавария теперь возможно Интер. И главное нигде не блистал, не был бомбардиром. Всегда был форвардозаменителем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Joey Ramone
Вроде уже всех укомплектовали и даже основной нападающий - 9 номер отдали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Palacio8
Клуб в долгах, Джан в долгах, как бы на нары не заехал, поэтому ожидать трат не стоит. Если только не появятся арабы с мешком денег и не купят Интер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жоржиньо Не Вейналдум
У Индзаги есть какой-то фетиш на старых футболистов. Можно вспомнить безумный трансфер Кайседо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий