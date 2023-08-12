Арнаутович – основной кандидат «Интера» на позицию форварда, «Болонья» хочет 15 млн евро. Шупо-Мотинг и Тареми тоже интересны миланцам
«Интер» продолжает искать нового нападающего.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, совокупный трансферный бюджет миланского клуба на нового нападающего и защитника составляет 25-30 миллионов евро. Главной кандидатурой для усиления атаки «нерадзурри» считается Марко Арнаутович из «Болоньи».
В условиях финансовых ограничений главный тренер «Интера» Симоне Индзаги и спортивное руководство клуба считают подписание 34-летнего форварда лучшим вариантом с точки зрения соотношения «цена-качество». Индзаги нравятся «физика» и техника футболиста.
За продажу 34-летнего форварда «Болонья» хочет получить около 15 миллионов евро. Эта сумма слишком высока для «Интера» – клуб уже предложил 8 миллионов евро и Стефано Сенси, но красно-синие отказали.
Отмечается, что миланцы продолжают следить за Мехди Тареми, которого «Порту» оценивает в 30 миллионов евро. Помимо высокой цены, трансферу может помешать и тот факт, что иранец будет участвовать в розыгрыше Кубка Азии, который пройдет с января по февраль, и пропустит ряд матчей клуба. Этот фактор будет играть важную роль в принятии дальнейшего решения.
Также «Интер» проявляет интерес к Эрик-Максиму Шупо-Мотингу из «Баварии». Будущее 34-летнего форварда в мюнхенским клубом находится под вопросом после прихода Харри Кейна. Миланцы хотят изучить этот вариант и понять, будет ли «Бавария» готова отпустить игрока.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Нужно учитывать и то, что уже два года как цены на игроков взлетели вверх. Это пока ещё непривычно, но процесс необратим. За 15 млн сейчас никого толкового не купить, ну разве что угадать с ноунеймом из заштатных лиг.
И причем тенденции у многих клубов Европы такие,но у Интера последние годы,взгляды на старичков за 34+ в плане покупок