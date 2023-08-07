«Спартак» хочет подписать защитника «Браги» Тормену, которым интересуется «Краснодар» (Metaratings)

Теги Спартак высшая лига Португалия Брага премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Витор Тормена Футбол

«Спартак» интересуется защитником «Браги» Витором Торменой.

По данным Metaratings.ru, переговоры со стороны «Спартака» ведет агент Марина Мутавджич, получившая авторизацию от «Спартака».

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Краснодара» и готовности клуба предложить 3-4 млн евро.

В сезоне-2022/23 Витор Тормена провел за «Брагу» 27 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и заработал 6 желтых карточек.

Подробная статистика 27-летнего бразильца доступна здесь.

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26 комментариев

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По схеме Жиго хотят отработать 😏
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Уже огромный плюс в том, что он 192, а то я уже и не помню когда у Спартака был высокий цз. Штранцль наверно.
И ещё очень хочется отметить совсем потерявшего скорость Джикию. Он реально против Рубина еле ноги волок, а ведь хорошая скорость была главным его козырем. Не знаю может ещё и разбегаются и форму наберёт, но чот сомнительно.
+12
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Ответ MrFrost
Уже огромный плюс в том, что он 192, а то я уже и не помню когда у Спартака был высокий цз. Штранцль наверно. И ещё очень хочется отметить совсем потерявшего скорость Джикию. Он реально против Рубина еле ноги волок, а ведь хорошая скорость была главным его козырем. Не знаю может ещё и разбегаются и форму наберёт, но чот сомнительно.
Кутепов, 192 см и даже ЗМС
+12
-3
+9
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Ответ Ярик01
Кутепов, 192 см и даже ЗМС
Кутепов же нападающий)
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Спартак в своем репертуаре
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А Зенит не против?)
+8
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Ну спартачок любит у Краснодара игроков перехватывать. Криков по этому поводу не будет, это же не Зенит.
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Ответ Ковид 07.10.52
Этот игрок играл в Краснодаре? Или до сегодняшнего дня мы слышали, что им интересуется Краснодар?
Про Краснодар уже несколько недель слухи идут, даже в этой новости про это говорится, зачем шлангом прикидываться?)
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Ответ Slavnov
27 лет,до сих пор,даже не в топах португалии,а там большая тройка забирает все,что хоть немного попадает по мячу,спорный трансфер,наверное лучше никого не надо,чем его
Ну большая тройка не резиновая, это раз, ну а два - Брага тоже не с пляжа игроков набирает
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Розетки в своем репертуаре...
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27 лет,до сих пор,даже не в топах португалии,а там большая тройка забирает все,что хоть немного попадает по мячу,спорный трансфер,наверное лучше никого не надо,чем его
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посмотрим, вариант может быть интересным!
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Ответ MrFrost
Уже огромный плюс в том, что он 192, а то я уже и не помню когда у Спартака был высокий цз. Штранцль наверно. И ещё очень хочется отметить совсем потерявшего скорость Джикию. Он реально против Рубина еле ноги волок, а ведь хорошая скорость была главным его козырем. Не знаю может ещё и разбегаются и форму наберёт, но чот сомнительно.
Мевля, главное чтоб он не такой же оказался.
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Ответ MrFrost
Уже огромный плюс в том, что он 192, а то я уже и не помню когда у Спартака был высокий цз. Штранцль наверно. И ещё очень хочется отметить совсем потерявшего скорость Джикию. Он реально против Рубина еле ноги волок, а ведь хорошая скорость была главным его козырем. Не знаю может ещё и разбегаются и форму наберёт, но чот сомнительно.
Он вроде не очень быстрый. С высокой линией обороны это может стать проблемой
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Ответ MrFrost
Кутепов же нападающий)
хаааахх, красава)))))
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Ответ Никита Самарин
По схеме Жиго хотят отработать 😏
Жиго не давал согласия Краснодару, не говорил им да.
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Ответ Fair_Play
У Спартака вообще своя селекция по защитникам есть или решили не тратиться?
Ты наивный, у всех наших клубов одни и те же игроки на карандаше, так как агенты игроков предлагают всем.
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