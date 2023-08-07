«Спартак» хочет подписать защитника «Браги» Тормену, которым интересуется «Краснодар» (Metaratings)
«Спартак» интересуется защитником «Браги» Витором Торменой.
По данным Metaratings.ru, переговоры со стороны «Спартака» ведет агент Марина Мутавджич, получившая авторизацию от «Спартака».
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Краснодара» и готовности клуба предложить 3-4 млн евро.
В сезоне-2022/23 Витор Тормена провел за «Брагу» 27 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и заработал 6 желтых карточек.
Подробная статистика 27-летнего бразильца доступна здесь.
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И ещё очень хочется отметить совсем потерявшего скорость Джикию. Он реально против Рубина еле ноги волок, а ведь хорошая скорость была главным его козырем. Не знаю может ещё и разбегаются и форму наберёт, но чот сомнительно.