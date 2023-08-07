«Спартак» хочет подписать защитника «Браги» Тормену, которым интересуется «Краснодар» (Metaratings)

«Спартак» интересуется защитником «Браги» Витором Торменой.

По данным Metaratings.ru, переговоры со стороны « » ведет агент Марина Мутавджич, получившая авторизацию от «Спартака».

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Краснодара» и готовности клуба предложить 3-4 млн евро.

В сезоне-2022/23 провел за «Брагу» 27 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 гол и заработал 6 желтых карточек.

Подробная статистика 27-летнего бразильца доступна здесь.

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