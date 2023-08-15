Чалов о Марио: «Переход в «Зенит» не отменяет того, что он легенда ЦСКА. Это футбол»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Федор Чалов Чемпионат.com Футбол

Федор Чалов считает, что Марио Фернандес остается легендой ЦСКА.

«Марио Фернандес – классный футболист. Его переход в «Зенит» не отменяет того, что он легенда ЦСКА. Мы расстроены, что он не с нами, но это футбол. Ничего не поделаешь», – сказал нападающий ЦСКА.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, а этим летом перешел в «Зенит» из «Интернасьоналя», хотя московский клуб пытался его вернуть.

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8 комментариев

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analogia
Переход в стан принципиального соперника как раз таки и отменяет легендарность того или иного футболиста, особенно тогда, когда в матче за супер кубок, Марио говорит что всем сердцем болел за зенит, не за клуб, где он 10 лет провел, а за ту команду, за которую он даже не успел сыграть и одного матча. О какой тут легенде может быть речь ? Это позорник и точка.
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Krem236
Ответ analogia
Переход в стан принципиального соперника как раз таки и отменяет легендарность того или иного футболиста, особенно тогда, когда в матче за супер кубок, Марио говорит что всем сердцем болел за зенит, не за клуб, где он 10 лет провел, а за ту команду, за которую он даже не успел сыграть и одного матча. О какой тут легенде может быть речь ? Это позорник и точка.
Согласен, "легенду" он продал за доллары !! Мужчина должен отвечать за свои слова или не бросать их на ветер тогда уже!!
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ne ravnodushen
Подпишусь под каждым словом Федора.
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Obscured by clouds
Наконец хоть кто-то базу сказал.
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wholyator
Ответ analogia
Переход в стан принципиального соперника как раз таки и отменяет легендарность того или иного футболиста, особенно тогда, когда в матче за супер кубок, Марио говорит что всем сердцем болел за зенит, не за клуб, где он 10 лет провел, а за ту команду, за которую он даже не успел сыграть и одного матча. О какой тут легенде может быть речь ? Это позорник и точка.
Хорошо бы сначала узнать, на сколько больше платит Зенит. Давай будем откровенны, как бы ты хорошо не общался с боссом и коллегами, если конкурент предложит х2 - как миленький побежишь к ним.
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