Чалов о Марио: «Переход в «Зенит» не отменяет того, что он легенда ЦСКА. Это футбол»

Федор Чалов считает, что Марио Фернандес остается легендой ЦСКА.

« – классный футболист. Его переход в « » не отменяет того, что он легенда . Мы расстроены, что он не с нами, но это футбол. Ничего не поделаешь», – сказал нападающий ЦСКА.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, а этим летом перешел в «Зенит» из «Интернасьоналя», хотя московский клуб пытался его вернуть.

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