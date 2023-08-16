«Фернандес в «Зените» – провальный трансфер пока. Он растренирован, выглядит неубедительно». Канчельскис о Марио

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Марио Фернандес Футбол

Андрей Канчельскис назвал провальным трансфер Марио Фернандеса в «Зенит».

«Марио выглядит неубедительно, он растренирован. Пока не особо понятно, за счет чего Фернандес сможет помочь «Зениту».

Его игровая форма оставляет желать лучшего. Морально, думаю, ему тоже тяжело приходится из-за всей этой шумихи и негатива со стороны болельщиков ЦСКА.

Пока переход Марио Фернандеса в «Зенит» – провальный трансфер. Посмотрим, как будет на дистанции», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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9 комментариев

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Prise
Сразу видно человек не смотрит рпл)
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Bartez1986
Канчельскис хоть про кого-нибудь нормально вообще говорит?
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Yan Sadkovskiy
Ну да, уже же пол чемпионата прошло - можно делать выводы
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Атомный Карась
Малком тоже был не машина так то. Но в Зените набрался опыта и скиллов!💪💪💪
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Streetbor
За три матча без предсезонки делать выводы ну такое.
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DancePunk
Андрей, перестаньте смотреть футбол тем местом, на котором сидите
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Виктор
Первый гол Факелу соорудили при помощи Фернандеса.
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Заборостроитель
Что не мешает гением бровки из Зенита использовать примитивную(по мнению сбг) тактику Слуцкого и Гончаренко, забрось на Марио.🤣
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