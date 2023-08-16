«Фернандес в «Зените» – провальный трансфер пока. Он растренирован, выглядит неубедительно». Канчельскис о Марио

Андрей Канчельскис назвал провальным трансфер Марио Фернандеса в «Зенит».

«Марио выглядит неубедительно, он растренирован. Пока не особо понятно, за счет чего Фернандес сможет помочь « ».

Его игровая форма оставляет желать лучшего. Морально, думаю, ему тоже тяжело приходится из-за всей этой шумихи и негатива со стороны болельщиков ЦСКА.

Пока переход в «Зенит» – провальный трансфер. Посмотрим, как будет на дистанции», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?