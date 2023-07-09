Шоу об уходе Де Хеа из «МЮ»: «Легенда, играть с тобой 9 лет было честью. Будем скучать по тебе, но не по твоей музыке😅»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Люк Шоу соцсети ахахаха Футбол

Люк Шоу попрощался с Давидом Де Хеа после ухода вратаря из «Манчестер Юнайтед».

Ранее было официально объявлено об уходе Де Хеа из «МЮ» на правах свободного агента. Испанский голкипер провел в клубе 12 лет.

В своем инстаграме Шоу опубликовал прощальное сообщение для Де Хеа.

«Играть вместе с тобой последние 9 лет было честью. Легенда «Юнайтед».

Удачи на новом этапе. Будем скучать по тебе – но не по твоей музыке», – написал защитник «МЮ» в сторис, добавив смеющийся эмодзи.

Фото: instagram.com/lukeshaw23

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8 комментариев

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Диер Ташкент
Де Хеа безусловно легенда клуба. 12 лет своей карьеры и лучшие годы отдал клубу. Был светом в тёмные времена, один из ключевых игроков команды. Его невероятные кошачие сейвы просто нечто загранью было. Один из лучший стопшотер кого я вообще видел в футболе. Его невероятных сейвов на ленточки нам будет не хватать
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RVC
де Хеа же фанат Slipknot 😁
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Dm Kznts
Ответ Амин Чич
МЮ как обычно! Человек был предан клубу 12 лет!!!! Даже псж устроил прощальный матч Бекхему в отличии от МЮ! Даже Жиго, который провел в Спартаке всего 3 года, удостоился этой чести и радости
устроят
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corazón blanco
Из этой новости узнал, что Шоу уже сам ветеран команды. Я конечно знаю, что он давно в клубе, но не думал, что аж с 2014 года.
+1
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avcgloronalduMU
прощальный матч был в кубке против сити, хватит ныть
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Влад Музалевский
Ответ RVC
де Хеа же фанат Slipknot 😁
Он в целом металист. У него ЕМНИП есть фотки со всеми участниками Avenged Sevenfold
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