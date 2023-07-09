Шоу об уходе Де Хеа из «МЮ»: «Легенда, играть с тобой 9 лет было честью. Будем скучать по тебе, но не по твоей музыке😅»

Люк Шоу попрощался с Давидом Де Хеа после ухода вратаря из «Манчестер Юнайтед».

Ранее было официально объявлено об уходе Де Хеа из «МЮ» на правах свободного агента. Испанский голкипер провел в клубе 12 лет.

В своем инстаграме Шоу опубликовал прощальное сообщение для Де Хеа.

«Играть вместе с тобой последние 9 лет было честью. Легенда «Юнайтед».

Удачи на новом этапе. Будем скучать по тебе – но не по твоей музыке», – написал защитник «МЮ» в сторис, добавив смеющийся эмодзи.

Фото: instagram.com/lukeshaw23

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