«Вольфсбург» за 35 млн евро купил хавбека «Ренна» и Хорватии Маера

Хавбек сборной Хорватии Ловро Маер перешел из «Ренна» в «Вольфсбург».

25-летний футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2028 года.

По данным Ouest-France, « » заплатит « » 35 миллионов евро, включая бонусы.

в составе сборной завоевал бронзу ЧМ-2022 в Катаре.

В прошлом сезоне Ловро забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 32 матчах Лиги 1. Его подробная статистика – здесь.

Фото: vfl-wolfsburg.de

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