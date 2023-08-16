«Вольфсбург» за 35 млн евро купил хавбека «Ренна» и Хорватии Маера

Теги Вольфсбург Ренн бундеслига Германия лига 1 Франция Сборная Хорватии по футболу трансферы Ловро Маер Футбол

Хавбек сборной Хорватии Ловро Маер перешел из «Ренна» в «Вольфсбург».

25-летний футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2028 года.

По данным Ouest-France, «Вольфсбург» заплатит «Ренну» 35 миллионов евро, включая бонусы.

Маер в составе сборной Хорватии завоевал бронзу ЧМ-2022 в Катаре.

В прошлом сезоне Ловро забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 32 матчах Лиги 1. Его подробная статистика – здесь.

Фото: vfl-wolfsburg.de

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12 комментариев

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Сэр-НеХер
Видел всего пару матчей с ним, но в них смотрелся, как топ. Удачи !
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NNNeuf
Переходил в Ренн в 2021 году за 12 млн .
+5
0
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Влад Пронин
Нормально усиляются волки в этом сезоне, должны бороться за высокие позиции 🐺💚
+3
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Сергей Пацаваца
Откуда такие деньги у Вольфсбурга?Это ведь не Борнмут или Фулхэм и даже не Брайтон
+6
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•milord•
Ответ Сергей Пацаваца
Откуда такие деньги у Вольфсбурга?Это ведь не Борнмут или Фулхэм и даже не Брайтон
С продажи Нмечи в БД. Это ему замена по позиции
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dwkzn
Ответ Сергей Пацаваца
Откуда такие деньги у Вольфсбурга?Это ведь не Борнмут или Фулхэм и даже не Брайтон
Продали Нмечу в Дортмунд почти за 40 и ван де Вена в Тоттенхэм на 50
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hiper74
+ Пришли Мэле (Аталанта) 12 млн. Черны(Твенте) 8 млн.
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savik-A.M.
Ответ Сергей Пацаваца
Откуда такие деньги у Вольфсбурга?Это ведь не Борнмут или Фулхэм и даже не Брайтон
тем более у Ренна капец какие богатые владельцы , им зачем его продавать
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Сергей Пацаваца
Откуда такие деньги у Вольфсбурга?Это ведь не Борнмут или Фулхэм и даже не Брайтон
разгрузили зарплатную ведомость и находятся под попечением Фольксвагена
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ML26
Ответ Сергей Пацаваца
Откуда такие деньги у Вольфсбурга?Это ведь не Борнмут или Фулхэм и даже не Брайтон
Продали двух игроков +- за 90 млн
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Yu123
Ответ Сергей Пацаваца
Откуда такие деньги у Вольфсбурга?Это ведь не Борнмут или Фулхэм и даже не Брайтон
продали ван де Вена за 50 и Нмечу за 25
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