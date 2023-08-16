«Вольфсбург» за 35 млн евро купил хавбека «Ренна» и Хорватии Маера
Хавбек сборной Хорватии Ловро Маер перешел из «Ренна» в «Вольфсбург».
25-летний футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2028 года.
По данным Ouest-France, «Вольфсбург» заплатит «Ренну» 35 миллионов евро, включая бонусы.
Маер в составе сборной Хорватии завоевал бронзу ЧМ-2022 в Катаре.
В прошлом сезоне Ловро забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 32 матчах Лиги 1. Его подробная статистика – здесь.
Фото: vfl-wolfsburg.de
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
12 комментариев