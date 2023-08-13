«Зенит» выложил фото смеющегося Семака после удара Альшина в кадык Клаудиньо. Шадыханов не дал карточку игроку «Факела»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Факел Ильнур Альшин Павел Шадыханов Клаудиньо Футбол

«Зенит» намекнул на недовольство судейством Павла Шадыханова в матче с «Факелом».

На 53-й минуте матча 4-го тура Мир РПЛ хавбек воронежского клуба Ильнур Альшин попал локтем в кадык полузащитнику петербуржцев Клаудиньо. Медикам «Зенита» пришлось выйти на поле для оказания помощи бразильцу.

Шадыханов не стал показывать карточку Альшину за этот эпизод.

Телеграм-канал «Зенита» вскоре после этого эпизода выложил фото тренера Сергея Семака, иронично улыбавшегося из-за ситуации.

«Зенит» хочет равного отношения от арбитров. Мы получаем по ногам – судья не показывает карточки, а Сантос тут же получил предупреждение». Клаудиньо о судействе Шадыханова

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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10 комментариев

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Рома Карабах
Какую желтую карточку? Даже фол не свистнули.
+17
-3
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Болельщик Биатлона
Ждём дисквалификации за улыбку в конфронтационной манере
+13
-6
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justbored
Как убивали Зенит.
+6
0
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Рашпель793
Знаменитый админ.ресурс в действии, да? ))
+6
-3
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Максим Заворин
Если и с таким судейством Зенит возьмёт чемпионат - будет подвиг
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Groznyi2024
Самое страшное, что Клаудиньо захочет уехать, видя такое отношение судей к себе. Мы потеряем последнего топа РПЛ
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Андоррский почтальон
Спартак по ходу ещё одно чаепитие провел.)
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Evgeny Trifonov
После этого Семак получи 5 матч дисквалификации . Смех в конфронтационной манере
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