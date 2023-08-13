«Зенит» выложил фото смеющегося Семака после удара Альшина в кадык Клаудиньо. Шадыханов не дал карточку игроку «Факела»
«Зенит» намекнул на недовольство судейством Павла Шадыханова в матче с «Факелом».
На 53-й минуте матча 4-го тура Мир РПЛ хавбек воронежского клуба Ильнур Альшин попал локтем в кадык полузащитнику петербуржцев Клаудиньо. Медикам «Зенита» пришлось выйти на поле для оказания помощи бразильцу.
Шадыханов не стал показывать карточку Альшину за этот эпизод.
Телеграм-канал «Зенита» вскоре после этого эпизода выложил фото тренера Сергея Семака, иронично улыбавшегося из-за ситуации.
«Зенит» хочет равного отношения от арбитров. Мы получаем по ногам – судья не показывает карточки, а Сантос тут же получил предупреждение». Клаудиньо о судействе Шадыханова
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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