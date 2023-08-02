«Интер» арендует Самарджича за 4 млн евро с обязательным выкупом за 16+2 млн. Фаббиан перейдет в «Удинезе» за 4 млн

Теги Интер Удинезе серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Лазар Самарджич Джованни Фаббиан Футбол

Лазар Самарджич близок к переходу в «Интер».

Миланский клуб работает над трансфером полузащитника «Удинезе» и согласился включить в сделку хавбека Джованни Фаббиана. Клубы должны согласовать с футболистами финансовые условия сотрудничества. 

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, Самарджич перейдет в «Интер» на правах аренды за 4 миллиона евро. «Нерадзурри» будут обязаны выкупить игрока за 16+2 млн евро.

Фаббиан будет продан «Удинезе» за 4 миллиона евро. У «Интера» будет право обратного выкупа полузащитника за 12 миллионов. 

В сезоне Серии А-2022/23 Самарджич провел 37 матчей, отличившись 5 голами и 4 ассистами. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь

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8 комментариев

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Трент Резнор
Скорее на вырост трансфер, но парняга приятный. И ценник вроде нормальный.
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Sanan1908
Пора вратаря и нападающего подписать. А то от корейца вообще толку нет 🤦🏻‍♂️
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Alibi_URAL
Самарджич явно здесь и сейчас не усилит команду, только как игрок ротации в ближайшей перспективе. Им бы не атакующего ПЗ искать, а с вратарем определиться. Пригляделись бы к Марко Карнесекки.
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Rolemodel
Надо Корейку отправить в аренду, может перезагрузиться, и купить нормального Напа а то Скамака это не вариант. А вратарь как понял будет Зоммер.
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