«Интер» арендует Самарджича за 4 млн евро с обязательным выкупом за 16+2 млн. Фаббиан перейдет в «Удинезе» за 4 млн
Лазар Самарджич близок к переходу в «Интер».
Миланский клуб работает над трансфером полузащитника «Удинезе» и согласился включить в сделку хавбека Джованни Фаббиана. Клубы должны согласовать с футболистами финансовые условия сотрудничества.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, Самарджич перейдет в «Интер» на правах аренды за 4 миллиона евро. «Нерадзурри» будут обязаны выкупить игрока за 16+2 млн евро.
Фаббиан будет продан «Удинезе» за 4 миллиона евро. У «Интера» будет право обратного выкупа полузащитника за 12 миллионов.
В сезоне Серии А-2022/23 Самарджич провел 37 матчей, отличившись 5 голами и 4 ассистами. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.
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