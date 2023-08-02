«Интер» арендует Самарджича за 4 млн евро с обязательным выкупом за 16+2 млн. Фаббиан перейдет в «Удинезе» за 4 млн

Лазар Самарджич близок к переходу в «Интер».

Миланский клуб работает над трансфером полузащитника «Удинезе» и согласился включить в сделку хавбека . Клубы должны согласовать с футболистами финансовые условия сотрудничества.

Как сообщает , перейдет в «Интер» на правах аренды за 4 миллиона евро. «Нерадзурри» будут обязаны выкупить игрока за 16+2 млн евро.

Фаббиан будет продан « » за 4 миллиона евро. У « » будет право обратного выкупа полузащитника за 12 миллионов.

В сезоне Серии А-2022/23 Самарджич провел 37 матчей, отличившись 5 голами и 4 ассистами. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.