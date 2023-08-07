«Интер» подпишет Самарджича в ближайшие 2 дня и арендует Аудеро у «Сампдории»

Лазар Самарджич в ближайшее время официально перейдет в «Интер».

По информации журналиста Даниэле Мари, в ближайшие 2 дня Самарджич прибудет в Милан, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с «Интером».

Ранее инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что 21-летний полузащитник перейдет из «Удинезе» на правах аренды за 4 млн евро с обязательным выкупом за 16+2 млн евро. В сделку также включен хавбек Джованни Фаббиан, он перейдет в «Удинезе» за 4 миллиона евро.

Кроме того, «нерадзурри» близки к подписанию голкипера «Сампдории» Эмиля Аудеро. Он перейдет в «Интер» на правах аренды с правом выкупа. В данный момент сделка близка к завершению.

Эмиль Аудеро – воспитанник «Ювентуса», выступающий за «Сампдорию» с 2018 года. В сезоне-2022/23 26-летний голкипер провел 25 матчей, не пропустив в 6 из них. Его подробная статистика доступна здесь.

Самарджич в сезоне Серии А-2022/23 провел 37 матчей, отличившись 5 голами и 4 голевыми передачами. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.

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