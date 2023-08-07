«Интер» подпишет Самарджича в ближайшие 2 дня и арендует Аудеро у «Сампдории»

Теги Интер Удинезе Сампдория серия А Италия возможные трансферы Эмиль Аудеро Лазар Самарджич Футбол

Лазар Самарджич в ближайшее время официально перейдет в «Интер».

По информации журналиста Даниэле Мари, в ближайшие 2 дня Самарджич прибудет в Милан, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с «Интером».

Ранее инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что 21-летний полузащитник перейдет из «Удинезе» на правах аренды за 4 млн евро с обязательным выкупом за 16+2 млн евро. В сделку также включен хавбек Джованни Фаббиан, он перейдет в «Удинезе» за 4 миллиона евро.

Кроме того, «нерадзурри» близки к подписанию голкипера «Сампдории» Эмиля Аудеро. Он перейдет в «Интер» на правах аренды с правом выкупа. В данный момент сделка близка к завершению.

Эмиль Аудеро – воспитанник «Ювентуса», выступающий за «Сампдорию» с 2018 года. В сезоне-2022/23 26-летний голкипер провел 25 матчей, не пропустив в 6 из них. Его подробная статистика доступна здесь.

Самарджич в сезоне Серии А-2022/23 провел 37 матчей, отличившись 5 голами и 4 голевыми передачами. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь

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15 комментариев

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А вот и ТОПы подъехали, а-то какого-то швейцарского середняка обсасывают.
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Ответ Palacio8
А вот и ТОПы подъехали, а-то какого-то швейцарского середняка обсасывают.
😂
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Ответ raiska123
Объясните мне зачем брать игрока в аренду а потом его покупать? Нельзя сразу купить ?
Всё просто. Для того чтобы размазать оплату на 2-3 года. А так же чтобы вписаться в ФФП. Да и потом, бывают аренды с обязательным выкупом, а бывают с правом покупки.
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