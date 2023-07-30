«Интер» близок к покупке Самарджича за 25 млн евро. «Удинезе» получит лучшего бомбардира «Реджины» Фаббиана
«Интер» покупает Лазара Самарджича у «Удинезе».
По информации SportItalia, миланский клуб очень близок к приобретению 21-летнего полузащитника. «Удинезе» получит за футболиста 25 миллионов евро.
Во фриульскую команду из «Интера» перейдет 20-летний хавбек Джованни Фаббиан, проведший прошлый сезон в «Реджине» и ставший лучшим бомбардиром этого клуба в Серии B с 8 голами. «Нерадзурри» сохранят за собой право выкупить этого игрока у «Удинезе».
Подробную статистику Самарджича можно посмотреть здесь, а Фаббиана – здесь.
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