«Севилья» и «Аль-Хилаль» согласовали трансфер Буну за 19+2 млн евро

Голкипер «Севильи» Яссин Буну продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

« » и « » согласовали трансфер за 19 миллионов евро, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Представители 32-летнего вратаря ведут переговоры с саудовским клубом о трехлетнем контракте. Остались последние детали.

Ранее Буну интересовались «Реал» и «Бавария».

Яссин провел в «Севилье» 4 сезона и дважды выиграл Лигу Европы. Его подробная статистика – здесь.

В « » ранее перешли Неймар, Малком, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич.

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