«Севилья» и «Аль-Хилаль» согласовали трансфер Буну за 19+2 млн евро

Теги Севилья Ла Лига возможные трансферы Сборная Марокко по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Яссин Буну Фабрицио Романо Футбол

Голкипер «Севильи» Яссин Буну продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

«Севилья» и «Аль-Хилаль» согласовали трансфер Буну за 19 миллионов евро, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Представители 32-летнего вратаря сборной Марокко ведут переговоры с саудовским клубом о трехлетнем контракте. Остались последние детали.

Ранее Буну интересовались «Реал» и «Бавария».

Яссин провел в «Севилье» 4 сезона и дважды выиграл Лигу Европы. Его подробная статистика – здесь.

В «Аль-Хилаль» ранее перешли Неймар, Малком, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич.

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26 комментариев

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pit4er
Астанавитесь!
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Антон Фалафель
Три дня от Реала и Баварии до Аль Хиляка
+18
-3
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Alex_V69
Скоро начнут покупать не футболистов, а сразу команды перевозить. Что мелочиться-то)
+7
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+7
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S.Bernabeu
Ответ GuruFutbola
Нищий мчк уже конкуренцию хиджаб лиге проигрывает🤣🤣🤣
Нищий , поэтому купил Беллингема за дофига.Нищий,не путайте
+4
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Contiliano
Саудовская лига однозначно будет в топ-5 самых интересных
+6
-2
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ten Hag
Ответ S.Bernabeu
Изучите доходы Реала , прежде чем писать откровенную чушь
У этого 🤡 как всегда эталонно горит🔥🔥🧯
+3
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S.Bernabeu
Ответ GuruFutbola
Скажи спасибо испанским налогоплательщикам)
Изучите доходы Реала , прежде чем писать откровенную чушь
+3
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Блуждающий странник
Ответ Contiliano
Саудовская лига однозначно будет в топ-5 самых интересных
Интересны максимум игры Аль-Насра или Аль-Хиляля. В остальном эта лига скукотища. Там на некоторых играх посещаемость меньше тысячи человек)
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2nq7wq95fh
Ответ Caniball
У СА запланированы траты на трансферы 2 млр. в год на протяжении 3-ех лет, итого 6 млрд. и это без учета з/п, так что это все только начало. Через год уже и средние игроки потянутся за вменяемую з/п. Очередь выстроится уже из тех, кто сейчас получает 3 млн. евро, чтобы в СА переехать на условные 5 млн. евро.
Там 29 млрд на 10 лет выделено, если им не надоесть то это Лига будет действительно топ через 6-7 лет
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Caniball
У СА запланированы траты на трансферы 2 млр. в год на протяжении 3-ех лет, итого 6 млрд. и это без учета з/п, так что это все только начало.
Через год уже и средние игроки потянутся за вменяемую з/п.
Очередь выстроится уже из тех, кто сейчас получает 3 млн. евро, чтобы в СА переехать на условные 5 млн. евро.
+1
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Penguin87
Вчера смотрел тебя Реал,
Сегодня в майке Аль-Хилял)
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che kaif
Прокатили мешок из мюнхен лиги
+5
-4
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alexmixer9
Уехал очередной старичок на заработки, а развели как будто мбаппе с холландом из Европы уехали
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Mohnatiy
Закрывайте еврофутбол, все уехали в Саудовскую Аравию.
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Ихарь Окенфэйлов
Не, ну это уже капитальная заявка минимум на Азиатскую ЛЧ. Да и в европейской они бы пошумели. Боно отличный вратарь, за такую цену подарок
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Инженер Управляющий
Саудиты всех арабов соберут из Европы))
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Axmat Cecenov
У Мадрида запросили 50 млн, а тут 19.
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Alex_V69
И ты, Брут!(
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Alex Legend
Отличный трансфер и для Хиляля, и для Буну.
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