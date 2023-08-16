«Севилья» и «Аль-Хилаль» согласовали трансфер Буну за 19+2 млн евро
Голкипер «Севильи» Яссин Буну продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
«Севилья» и «Аль-Хилаль» согласовали трансфер Буну за 19 миллионов евро, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Представители 32-летнего вратаря сборной Марокко ведут переговоры с саудовским клубом о трехлетнем контракте. Остались последние детали.
Ранее Буну интересовались «Реал» и «Бавария».
Яссин провел в «Севилье» 4 сезона и дважды выиграл Лигу Европы. Его подробная статистика – здесь.
В «Аль-Хилаль» ранее перешли Неймар, Малком, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич.
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