Сон стал капитаном «Тоттенхэма». Его ассистенты – Ромеро и Мэддисон, перешедший этим летом

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Уго Льорис Сон Хын Мин Джеймс Мэддисон Кристиан Ромеро Футбол

Сон Хын Мин стал капитаном «Тоттенхэма».

31-летний полузащитник получил капитанскую повязку в связи с уходом из «Тоттенхэма» вратаря Уго Льориса, который был капитаном с сезона-2015/16.

Вице-капитанами стали полузащитник Джеймс Мэддисон, перешедший в «Тоттенхэм» этим летом, и защитник Кристиан Ромеро.

«Стать капитаном этого огромного клуба – большая часть. Для меня это стало большим сюрпризом, это момент большой гордости. Я уже сказал игрокам, что каждый из нас должен чувствовать себя как капитан. И на поле, и вне его.

Стартует новый сезон. Это возможность начать все с чистого листа. Я отдам все силы ради этой футболки и этой повязки», – сказал Сон Хын Мин.

Фото: tottenhamhotspur.com

Сон перешел в «Тоттенхэм» в августе 2015 года. Он проведет в клубе девятый сезон.

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26 комментариев

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ZA.RMA
Сон заслужил)
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arspurs9
Ответ Артём Гусев
Они просто по классу игрока повязку дают? За какие заслуги Медиссон вице-кэп?
Потому что он схожу заслужил в раздевалке уважение и сразу пользуется авторитетом? Об этом было много инсайдов уже.
+6
0
+6
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Артём Гусев
Они просто по классу игрока повязку дают? За какие заслуги Медиссон вице-кэп?
+7
-2
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Евгений Дмитриченко
С одной стороны я рад за Кейна, с другой - как-то жалко, что Сон один остался, хотя и не один.
Кто ещё из заметных игроков старого доброго Тоттенхэма остался, уже и не вспомню.
+3
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Peter Parker
КапитанСон
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arspurs9
Это было очевидно, кроме Сона и нет больше кандидатур.
А вот поехавший Ромеро в роли вице - чушь.
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Tybalt
8-ой год в клубе !
кто, если не он?
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Артём Гусев
Ответ arspurs9
Потому что он схожу заслужил в раздевалке уважение и сразу пользуется авторитетом? Об этом было много инсайдов уже.
За месяц? Без матчей (официальных)?
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ZA.RMA
Ответ Peter Parker
КапитанСон
✨🦸🏼‍♂️✨
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Tybalt
Ответ ZA.RMA
Мда..ну человеку нужны трофеи)
у каждого своя правда, а вот истина одна.
Кейн лучшие годы отдал родному клубу, но не свезло.
В прошлом году его Мансити звал, но Леви заломил ценник. Вот и итог.
Его понять можно. Расстроенного фаната тоже нужно понять и проявить эмпатию.
Все мы люди)
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ZA.RMA
Ответ Tybalt
эмоции) человек расстроен
Мда..ну человеку нужны трофеи)
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Tybalt
Ответ ZA.RMA
В смысле подставил? Сон сам выбрал такой путь, как и Кейн в свое время.
эмоции) человек расстроен
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ZA.RMA
Ответ Фредерик Вассёр
Кейн подставил Сона. Сон продлил контракт в 2021, когда Леви отказался продавать Кейна в МС. У Сона тогда были предложения от многих клубов. Теперь Сон останется один в команде без каких либо матчей в Европе. Вообще Кейн себя показал максимально тупым футболистом. Английский Дзюба.
В смысле подставил? Сон сам выбрал такой путь, как и Кейн в свое время.
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Михаил Родченков
Ответ Евгений Дмитриченко
С одной стороны я рад за Кейна, с другой - как-то жалко, что Сон один остался, хотя и не один. Кто ещё из заметных игроков старого доброго Тоттенхэма остался, уже и не вспомню.
Дайер 🥴
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arspurs9
Ответ Евгений Дмитриченко
С одной стороны я рад за Кейна, с другой - как-то жалко, что Сон один остался, хотя и не один. Кто ещё из заметных игроков старого доброго Тоттенхэма остался, уже и не вспомню.
Никого, к сожалению. Последняя троица - Кейн, Льорис и Сон. Ну есть на банке еще Дайер и Дэвис, но это без комментариев.
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Fallen Azazel
Ответ RashNomadKazakh
Пьер Эмиль более подходит.
Хёйбьерг скорее всего в Атлетико перейдёт до конца ТО.
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Жаргал Шадапов
Ответ RashNomadKazakh
Пьер Эмиль более подходит.
Или Дэвис
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vova123456
Ответ arspurs9
Почему нет? Причем тут официальные матчи, если они ежедневно вместе проводят время на тренировках и в предсезонных турне?
Как причем? Может потому что именно в официальных матчах и в перерыве он и должен будет проявиться как капитан? Значит по таким матчам и должны судить кто достоин капитанства, а у него таких матчей нету.
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Владислав Харламов
Ответ Артём Гусев
Они просто по классу игрока повязку дают? За какие заслуги Медиссон вице-кэп?
Вышел из запоя, подтянул штаны
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arspurs9
Ответ Артём Гусев
За месяц? Без матчей (официальных)?
Почему нет? Причем тут официальные матчи, если они ежедневно вместе проводят время на тренировках и в предсезонных турне?
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Диер Ташкент
Новый Тоттенхэм
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Фредерик Вассёр
Кейн подставил Сона. Сон продлил контракт в 2021, когда Леви отказался продавать Кейна в МС. У Сона тогда были предложения от многих клубов. Теперь Сон останется один в команде без каких либо матчей в Европе. Вообще Кейн себя показал максимально тупым футболистом. Английский Дзюба.
+1
-1
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Михаил Родченков
уход Кейна - это либо возможность ришаршисану (и другим форвардам) показать нормальный футбол, либо шанс отправиться в путешествие в чемпионшип
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