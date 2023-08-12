Сон стал капитаном «Тоттенхэма». Его ассистенты – Ромеро и Мэддисон, перешедший этим летом
Сон Хын Мин стал капитаном «Тоттенхэма».
31-летний полузащитник получил капитанскую повязку в связи с уходом из «Тоттенхэма» вратаря Уго Льориса, который был капитаном с сезона-2015/16.
Вице-капитанами стали полузащитник Джеймс Мэддисон, перешедший в «Тоттенхэм» этим летом, и защитник Кристиан Ромеро.
«Стать капитаном этого огромного клуба – большая часть. Для меня это стало большим сюрпризом, это момент большой гордости. Я уже сказал игрокам, что каждый из нас должен чувствовать себя как капитан. И на поле, и вне его.
Стартует новый сезон. Это возможность начать все с чистого листа. Я отдам все силы ради этой футболки и этой повязки», – сказал Сон Хын Мин.
Фото: tottenhamhotspur.com
Сон перешел в «Тоттенхэм» в августе 2015 года. Он проведет в клубе девятый сезон.
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Кто ещё из заметных игроков старого доброго Тоттенхэма остался, уже и не вспомню.
А вот поехавший Ромеро в роли вице - чушь.
кто, если не он?
Кейн лучшие годы отдал родному клубу, но не свезло.
В прошлом году его Мансити звал, но Леви заломил ценник. Вот и итог.
Его понять можно. Расстроенного фаната тоже нужно понять и проявить эмпатию.
Все мы люди)