Сон стал капитаном «Тоттенхэма». Его ассистенты – Ромеро и Мэддисон, перешедший этим летом

Сон Хын Мин стал капитаном «Тоттенхэма».

31-летний полузащитник получил капитанскую повязку в связи с уходом из « » вратаря , который был капитаном с сезона-2015/16.

Вице-капитанами стали полузащитник , перешедший в «Тоттенхэм» этим летом, и защитник .

«Стать капитаном этого огромного клуба – большая часть. Для меня это стало большим сюрпризом, это момент большой гордости. Я уже сказал игрокам, что каждый из нас должен чувствовать себя как капитан. И на поле, и вне его.

Стартует новый сезон. Это возможность начать все с чистого листа. Я отдам все силы ради этой футболки и этой повязки», – сказал Сон Хын Мин.

Фото: tottenhamhotspur.com

Сон перешел в «Тоттенхэм» в августе 2015 года. Он проведет в клубе девятый сезон.

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